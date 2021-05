El Senado confirmó esta tarde con el rechazo de senadores del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) y del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) el nombramiento del nominado secretario de Agricultura, Ramón González Beiró.

En la discusión del nombramiento, algunos senadores populares y del penepé se refirieron en sus turnos al nominado como “Piru”, apodo con el que le conocen sus allegados. Desde las gradas varias personas aplaudieron la confirmación.

La senadora del PIP, María de Lourdes Santiago dijo que en las vistas públicas cuando le preguntó al nominado sobre “el Round up (glisofato), su respuesta fue en el sentido de que “sigue siendo el herbicida más noble que existe en el planeta, que no debe tener otro cuidado que no sea el cambiar el aceite al carro”.

Sostuvo que en Estados Unidos hay 85 mil pleitos pendientes por la relación de la exposición al glisofato con ciertos tipos de cáncer, como el cáncer ldel sistema infático. “El PIP lleva una cruzada en contra de glisofato, del uso de ese veneno”, subrayó la legisladora pipiola.

Dijo que González Beiró cuenta con el apoyo de importantes sectores, “pero una persona que no esté comprometida con una transición a una agricultura sostenible y eco amigable no debe ocupar la silla”.

Agregó que “una persona que no tiene la disposición de defender con uñas y dientes los espacios agrícolas, no debe estar en la silla de Agricultura”.

También la senadora de MVC, Ana Irma Rivera Lassén dijo que el nominado no fue categórico en las vistas públicas en la protección de las tierras agrícolas. “Llegó al punto de decir que el glisofato es una sustancia noble”, sostuvo. Además, dijo que González Beiró no se expresó en contra del uso de semillas transgénicas por los grandes acaparadores de tierras.

El presidente del Senado, José Luis Dalmau tomó un turno para expresar que en el proceso de confirmación el nominado tuvo el apoyo “de todos los sectores” de la agricultura.

“Qué bueno que tenemos a un agricultor bonafide, que comenzó a trabajar en la agricultura desde joven y que es reconocido por sus pares de la Asociación de Agricultura. Podrá haber gente que no esté de acuerdo, pero no pueden decir que no conoce la agricultura de arriba abajo”, sostuvo Dalmau Santiago.