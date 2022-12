La Junta de Supervisión Fiscal anunció al filo de la medianoche que llegó a un acuerdo con los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) que redujo el reclamo de la deuda que se tiene con los prestamistas de líneas de combustible en un 16%.

Aunque destacaron que el acuerdo provocaría una economía, la Junta de Supervisión Fiscal explicó que el trámite vendrá acompañado de una emisión de bonos que será pagada, en parte, con un cargo que se impondrá a los abonados de la AEE en su factura.

La transacción de la emisión de bonos sería efectividad en el momento en que se logre confirmar el Plan de Ajuste de la Deuda de la AEE, se informó en un comunicado de prensa.

“El capital y los intereses de los nuevos bonos se pagarán mediante un cargo híbrido que consistirá en una tarifa fija de conexión y un cargo basado en consumo de energía (volumétrico) que se sumará a las facturas de electricidad de los clientes de la AEE. El monto y la estructura del cargo híbrido no se han finalizado y serán determinados por el Plan de Ajuste”, detalla.

“Los nuevos bonos tendrán un interés del 6% y estarán exentos de impuestos. El capital para pagar por los bonos emitidos a los Prestamistas de la Línea de Combustible tendrá prioridad sobre los pagos de capital pendientes por otros bonos que se emitan bajo el plan descrito en el acuerdo. Además, los Prestamistas de la Línea de Combustible recibirán $15 millones en costos de consumación y hasta $11 millones en reembolso de honorarios profesionales”, se añadió en la comunicación de la Junta en la que se revelaron los detalles del “Acuerdo de Apoyo al Plan”.

Desde mediados de año viene resonando que tal cargo a la factura de los clientes de la AEE se impondría. De hecho, el monto de la misma fue motivo de un tranque en septiembre, lo que llevó a la Junta a dejar en manos de la jueza federal a cargo de la quiebra, Laura Taylor Swain, esta reestructuración de la deuda,.

La Junta describió este acuerdo con los prestamistas de combustible como uno “significativo” en este proceso judicial.

Se detalló que el “Acuerdo de Apoyo al Plan con los tenedores de aproximadamente $700 millones en préstamos a la AEE para las líneas de combustible (es) un paso significativo hacia un Plan de Ajuste para la deuda de la AEE y hacia el fin del caso de quiebra de la AEE bajo el Título III de PROMESA”.

Ante esta acción, el presidente de la Junta, David Skeel dijo que “los Prestamistas de la Línea de Combustible proporcionaron a la AEE fondos críticos para comprar combustible y se han sentado a la mesa como un grupo acreedor separado para llegar a un acuerdo asequible que ayude a resolver la quiebra de la AEE”.

Agregó que “con el apoyo de los Prestamistas de la Línea de Combustible, continuaremos negociando con otros acreedores para llegar a un plan de ajuste que permita a la AEE avanzar y continuar la transformación hacia un sistema energético moderno y confiable. Este es un gran paso para sacar a la AEE de la quiebra”.

Este acuerdo se dio ayer, el mismo día que el equipo de mediadores del tribunal federal, formado por los jueces Shelley C. Chapman, Robert D. Drain y Brendan L. Shannon, solicitara una extensión de una semana para que la Junta presente el Plan de Ajuste de la Deuda de la AEE. Además, alertaron de que no han avanzado las negociaciones de mediación entre el gobierno, la Junta y los bonistas de la AEE. En parte, señalaron a la Junta como responsables por no entregar una información requerida.

“A pesar de los pedidos razonables de los grupos Ad Hoc y empresas financieras Monolines, la Junta de Supervisión todavía está en el proceso de proporcionar datos básicos y análisis relevantes para las negociaciones del plan en curso”, indica el documento legal.

Skeel, en sus expresiones realizadas en la comunicación emitida a eso de las 11:50 p.m. de ayer, sostuvo que “los miembros de la Junta de Supervisión y nuestros líderes de mediación desean agradecer al equipo de mediación bajo el liderazgo de la jueza Shelley C. Chapman, por su ayuda”.