En momentos en que la economía sigue afectada y muchos puertorriqueños encaran los efectos de desastres naturales, miles de retirados del gobierno de Puerto Rico se las tienen que ingeniar con una pensión promedio de apenas $1,050 mensuales.

La cifra fue confirmada hoy por la administradora auxiliar del Sistema de Retiro, Anais Rodríguez Vega en una vista pública en el Senado.

“La pensión promedio al día de hoy según obra en nuestro sistema es de $1,050 mensuales”, declaró Rodríguez Vega. Añadió que en esta pensión promedio “está incluido todo el mundo que se haya retirado del gobierno al día de hoy”.

La funcionaria indicó que la agencia se encuentra en las últimas etapas de un análisis actuarial para ofrecer más datos a las comisiones de Gobierno y Hacienda del Senado que estudian la viabilidad de establecer un programa de retiro incentivado a empleados de las agencias y/o corporaciones públicas cobijados bajos las leyes 447 de 1951 y la número 1 de 1990.

Rodríguez Vega detalló que al presente hay unos 9,700 empleados activos en el sistema bajo la Ley 447, que se pueden retirar con 61 años y si tienen cotizados por los menos 10 años de servicios, podrían recibir un 40% de su salario. Precisó además, que hay otros 37,511 empleados bajo la Ley 1, que comenzaron a cotizar entre abril de 1990 a diciembre de 1999, que recibirían entre 31 y 32 % de su salario, si se retiran con 65 años y 10 años de cotización.

“Esa es una pensión de miseria. Vemos a diario cómo muchos de nuestros retirados no pueden comprar sus medicinas o tienen que comprarlas a mitad”, dijo el senador popular Aníbal José Torres Torres, quien afirmó que veía muy difícil que el gobierno pueda aprobar un proyecto para abrir una ventana de retiro en lo que queda de la actual Asamblea Legislativa.

“No quiero llenar de falsas expectativas a los empleados públicos cuando las agencias están tan comprometidas”, dijo por su parte, la senadora y presidenta de la Comisión de Hacienda, Migdalia Padilla Alvelo, quien indicó que no podía asegurar que en lo que queda de este cuatrienio se pueda abrir una ventana en las agencias públicas.

Padilla Alvelo cuestionó a la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico por “la falta de información” sobre los empleados que cualifican para el retiro.

“He pedido hasta la saciedad los números de cuántos empleados quedan bajo la Ley 447 y cuántos quedan de lo que es la Ley 1. No pretendo que me pongan el nombre ni el número de seguro social, lo que pretendo es que seamos honestos y sinceros con el pueblo. Lo que nos envían no nos dejan satisfechos para nada”, reclamó la senadora de la Palma.

El portavoz de la AFAF en la audiencia pública, Hecrián Martínez replicó que los planes de transición voluntaria “son el vehículo para ofrecerle a los empleados públicos un retiro incentivado”. Agrego que un plan de transición de retiro no es sinónimo de una ventana de retiro.

“En este momento no hay ningún plan de retiro incentivado, que yo tenga conocimiento no”, dijo posteriormente Martínez a preguntas del senador Torres Torres. El legislador pidió que AFAF certifique a las comisiones legislativas la información por escrito.

El presidente de la Comisión de Gobierno, Carlos Rodríguez Mateo, le concedió a AFAF un término de 15 días para que les suministre los datos, al igual que a los Sistemas de Retiro para que les brinde información sobre el estudio actuarial que la agencia realiza.

“Siento que he perdido mi tiempo en el día de hoy aquí y que esta Legislatura ha perdido estos tres años buscando información en las agencias. Esta es mi última Asamblea Legislativa y he escuchado a seis gobernadores decir que han resuelto el problema de Retiro. Aquí se han aprobado leyes por los dos partidos que han afectado el Sistema de Retiro”, expresó, por su parte, el senador popular Cirilo Tirado Rivera.

Recomendó que las comisiones legislativas acudan a los tribunales para que las agencias provean a la Legislatura la información que les han requerido hace años. “Debemos ser más agresivos si se quiere resolver esto en ls próximos meses”, sostuvo Tirado Rivera.

“Estamos viendo las dinámicas de las deferencias y el peloteo entre las agencias del gobierno y vamos a salir de aquí con una solución viable del problema de los retirados en Puerto Rico”, dijo a su vez, Rodríguez Mateo. “Lo que esperan los empleados públicos es que se les haga justicia. Ya no quieren escuchar que hay unos planes certificados por la Junta de Control Fiscal, eso lo sabe todo el mundo”, añadió el senador novoprogresista.