Con la oposición de las delegaciones del Partido Popular Democrático (PPD) y el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), la mayoría legislativa del Senado dio paso este lunes a la confirmación de Hiram Torres Montalvo como secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO); y de Poincaré Díaz Peña al Servicio de Innovación y Tecnología de Puerto Rico (PRITS, en inglés).

“Si de algo no nos arrepentiremos, nunca, es de haber sido valientes y, si alguna característica podría resaltar del buen amigo, Hiram, es esa, valiente”, destacó el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, al asumir un turno en defensa del nombramiento de Torres Montalvo.

PUBLICIDAD

El exsecretario de Asuntos Públicos y ex secretario general del Partido Nuevo Progresista (PNP) regresó a la dirección del DACO luego que la gobernadora Jenniffer González destituyera a Valerie Rodríguez Erazo el 5 de diciembre. El cuatrienio pasado, en 2023, Torres Montalvo fue designado a la misma agencia, pero el entonces gobernador, Pedro Pierluisi, retiró el nombramiento porque no tenía los votos mínimos para ser confirmado.

En las últimas semanas, Torres Montalvo ha estado en la palestra pública luego que detuviera la vigencia de una orden emitida por su antecesora prohibiendo el cobro de cargos especiales a los espectadores por parte de las empresas productoras de eventos (Prometer fee). Torres Montalvo ha sostenido que el efecto de la orden hubiese sido un alza en los precios de boletos.

“Hay una realidad, una realidad que nadie pueden borrar del récord y es que Hiram Torres Montalvo es un líder estadista, es PNP, lo dejó saber y nunca lo ha escondido, y yo creo que parte de las expresiones que han transcurrido, estas que han salido en los medios de los miembros de la oposición, vienen a raíz de lo mordido que están”, expuso el senador Ángel Toledo.

“Lo único que yo he visto por parte del nominado ha sido que, desde que fue nominado y regresó a su agencia de origen como empleado de carrera, lo que ha hecho es trabajar, es dirigirse con templanza, no importa el ataque ni de dónde venga”, alegó la senadora Roxanna Soto Aguilú.

En el caso de Díaz Peña su confirmación le pone fin a una racha negativa. Se trata del cuarto designado por González para dirigir la agencia. Los tres anteriores fueron retirados sin consideración legislativa.

PUBLICIDAD

“Esta comisión reconoce que el nominado, con más de 22 años de experiencia, demostró un alto nivel de capacidad, dedicación y compromiso con los sistemas de información e infraestructura tecnológica, particularmente todo lo relacionado a la seguridad cibernética del gobierno”, lee parte del informe de la Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos recomendando su confirmación.

La senadora PNP Jamie Barlucea se abstuvo en la votación del nominado al PRITS.

El Senado también le dio paso a la designación de Irving Yoel Rodríguez Torres a la jefatura del Departamento de Agricultura, quien, contrario a los otros dos nominados, recibió el aval de las delegaciones del PPD y el PIP.

Durante su cita ante el Senado, Rodríguez Torres detalló sus prioridades para la agencia, que incluyen apoyar a los productores locales y acelerar su crecimiento, promover el desarrollo de proyectos de energía renovable para los agricultores, reforzar la presencia del producto local en las góndolas, aumentar la captación de fondos federales y procurar el uso de la ciencia y la tecnología para incrementar la producción agrícola.

Rodríguez Torres, quien tiene una maestría en Ciencias Ambientales, recalcó que la agencia enfrenta “retos” para lograr la “seguridad alimentaria” que reclama el país. Entre ellos, dijo, están la ampliación de la producción de alimentos locales y lograr que sean accesibles. Al respecto, mencionó algunos esfuerzos, como la adquisición de nuevas fincas, la expansión de los mercados agrícolas y reforzar los acuerdos con comedores escolares.