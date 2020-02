La exfiscal Aixa Sofía Pérez Mink, nominada a presidir la Junta de Libertad Bajo Palabra (JLBP), será confirmada próximamente al cargo, anticipó hoy el presidente de la Comisión de Nombramientos del Senado, Héctor Martínez Maldonado.

“Estoy seguro de que va a ser confirmada”, dijo Martínez Maldonado a periodistas en el Capitolio luego de presidir la vista de evaluación del nombramiento de Pérez Mink, a la que la solo acudieron el legislador y la nominada.

El senador le indicó a Pérez Mink que cuenta con su voto a pesar de que en su línea de preguntas el senador novoprogresista destacó que la experiencia de la nominada en el campo penal ha sido solamente del lado del aparato de interdicción del Estado, mientras que la JLBP debe procurar la rehabilitación del confinado.

PUBLICIDAD

“No voy allí en un rol fiscalizador, soy una persona que tiene 29 años de experiencia donde he tenido la opción de estar en ambos bandos y eso me da la mesura para poder distinguir y saber claramente cuál es nuestro rol”, dijo Pérez Mink, quien laboró en el Departamento de Justicia del 1992 al 2000.

Martínez Maldonado indicó que el pasado año fiscal, la JLBP denegó unas 1,243 solicitudes. Solamente concedió 288. “La Junta veía una gran cantidad de casos, pero han bajado sustancialmente”, añadió el legislador.

Pérez Mink replicó que, de ser confirmada al cargo, pedirá un informe a los miembros asociados “en el sentido de cómo debemos mejorar esas estadísticas”.

“Eso es lo que queremos, que la persona se rehabilite, que salga, que busque trabajo y que se reintegre a la sociedad. No hay razones para denegar el privilegio si la persona ha cumplido”, dijo Martínez Maldonado para agregar que someterá legislación para pasar el Programa de Supervisión Electrónica del Departamento de Corrección y Rehabilitación a la JLBP.

“Me parece que el Departamento de Corrección se debe concentrar en la custodia y rehabilitación de los confinados y que la Junta, que toma las decisiones de forma colegiada, sea la encargada de otorgar los privilegios de libertad condicional bajo supervisión electrónica”, sostuvo el senador novoprogresista.

“Lo que pido es que no evalúen los casos de forma mecánica; si alguien no cualifica no cualifica, pero que den razones que se puedan sostener en un tribunal si los casos se van a llevar al Tribunal Apelativo”, agregó Martínez Maldonado.

PUBLICIDAD

“A mí no me preocupa tanto la preparación ni la experiencia. Creo que tenemos que tener un nominado para esta posición que tenga sensibilidad y sentido de justicia a la hora de tomar decisiones desde la Junta. Creo que la preparación como fiscal y la preparación académica son suficientes para presidir la Junta”, dijo el senador a los periodistas.

Además de laborar como fiscal, Pérez Mink se desempeñó como abogada de la División de Litigios Generales del Departamento de Justicia, fue procuradora de Menores en Carolina y Bayamón; y fue ayudante especial de dos secretarios de Justicia en asuntos del área criminal y juntas adscritas a la dependencia pública.

También, ha laborado como asesora legal por más de 18 años para las juntas examinadoras del Departamento de Salud desde 2000 hasta el presente. Desde marzo de 2017 ha dado asesoramiento, orientación y apoyo legal al víctimas del crimen en el Centro de Psicotraumatología de Guaynabo.