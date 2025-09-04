Los cinco candidatos que radicaron su candidatura para aspirar al cargo de representante por el Distrito 31 de Caguas y Gurabo pasaron el crisol del Partido Nuevo Progresista (PNP), por lo que este jueves se realizó el sorteo de la papeleta.

El resultado fue que el puesto número uno lo ocupará el presidente del comité municipal de Caguas, Roberto Jesús López Román, y en el número dos estará José Emanuel Cabán Santiago, quien se describe como empresario y politólogo de profesión.

La tercera posición la ocupará Alberto Fradera Vázquez, quien bajo la administración de Pedro Pierluisi dirigió la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia; en la cuarta posición estará la abogada Ana María Margarita Ruíz Ramos y en el quinto puesto estará Michael López Saldaña, un activista del PNP.

Esta elección especial se realizará el domingo, 28 de septiembre. Sólo podrán participar las personas afiliadas al PNP que residan en las unidades que correspondan al cargo de representante del distrito 31.

Esta elección se realizará para escoger a la persona que sustituirá a la exrepresentante y hoy alcaldesa de Gurabo, Vimarie Peña Dávila. Esta a su vez llegó a ocupar el cargo que tenía la ahora secretaria de Estado, Rosachely Rivera Santana.

El sorteo de la papeleta se realizó en la Comisión Estatal de Elecciones.

El presidente del ente, Jorge Rivera Rueda, indicó en comunicado de prensa que, “como ocurrió en la pasada elección especial (para seleccionar al alcalde de Gurabo), que transcurrió sin ningún tipo de señalamiento, no tenemos la menor duda que la Comisión está lista nuevamente para celebrar esta elección de manera ordenada, confiable y ágil, garantizando que prevalezca la voluntad del electorado del distrito 31”.

Los electores de Caguas y Gurabo interesados en participar de esta elección especial tienen hasta el viernes, 12 de septiembre para inscribirse en una Junta de Inscripción Permanente.