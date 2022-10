Salinas. Con las miras en lograr que desde el Congreso llegue más ayuda económica y que se aligeren los procesos de recuperación tras el paso del huracán Fiona, el gobernador Pedro Pierluisi y la comisionada residente, Jenniffer González, lograron traer este jueves a la Isla a los congresistas Tim Kaine y Bruce Westerman para que conociera de primera mano el daño ocasionado por el ciclón.

Tanto el senador Kaine, quien integra la Comisión de Fuerzas Armadas del Senado federal a cargo de supervisar al Cuerpo de Ingeniero del Ejército de los Estados Unidos, como Westerman, quien es líder de la delegación republicana de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes federal a cargo de los asuntos de Puerto Rico, se marcharían con un largo listado de peticiones, reveló el gobernador durante una visita a la zona del río Nigua, que inundó a varias comunidades y provocó que colapsara el Puente Viejo de la carretera PR-1.

“Escogimos Salinas, Jennifer y yo, porque entendemos que aquí se puede ver diversos tipos de daño como resultado de Fiona. Por ejemplo, aquí mismo vemos daños en la red eléctrica. Vemos un puente que fue severamente afectado. Pero también vemos un río. El río Nigua, no sólo aquí, sino más al norte también se desbordó y causó tremenda inundación en el casco del pueblo y más adelante en la comunidad de la Playa y Playita, entre otras, en donde se confundió el río, se mezcló el río con el océano, porque hubo una marea ciclónica. Entonces, es importante que ambos están viendo esto, porque este es uno de los proyectos del Cuerpo de Ingenieros que queremos priorizar”, manifestó Pierluisi a la prensa.

El senador Kaine, quien habló en español, reconoció que desde el Congreso puede enviar mucha ayuda a la Isla, que van más allá de fondos. A modo de ejemplo, dijo que se podría impulsar que no haya reglas diferentes en las nuevas asignaciones de fondos que se enviarían por Fiona a las ya impuestas por el gobierno federal para trabajar sobre los daños ocasionados hace cinco años por el huracán María. Dijo que no hacer esto “sería estúpido”.

“Esto es una gran oportunidad para el congresista, yo, a aprender, y a escuchar, y después, a ayudar. Yo hablé con un hombre en el centro de la biblioteca, en el centro (establecido por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias – FEMA) y al me dijo que su casa está destruida. Es un hombre viejito y él ha vivido en esta casa por más que 20 años y está aplicando para ayuda. Es importante para nosotros entender que las prioridades necesitan ser bien alta para el Congreso”, comentó.

Westerman, quien lamentó no poder hablar español, se mostró solidario con los puertorriqueños por poder levantarse tras el embate de dos huracanes en tan corto tiempo. Sus promesas apuntaron a que no se olvidaría de Puerto Rico, en momentos en que también se debe ayudar al estado de Florida, abatido por el paso del huracán Ian.

Reconoció que, como parte del gobierno federal, podrían mejorar los procesos y hacerlos menos burocráticos para que el dinero asignado puede ser utilizado con mayor agilidad, especialmente en emergencias.

El enfoque que mostraron el gobernador y la comisionada en la ayuda necesaria del Congreso fue en obras que debe realizar el Cuerpo de Ingeniero para evitar inundaciones.

Por ejemplo, González señaló que al río Nigua en Salinas se le realizó una primera asignación de $60 millones para realizar los estudios y planes de canalización. No obstante, se prevé que el proyecto costaría $250 millones adicionales, los cuales deben ser asignados al Cuerpo de Ingeniero por el Congreso.

Planteó que hay otros ríos prioritarios en los que se deben asignar fondos para evitar inundaciones. Estos fueron los ríos La Plata, Puerto Nuevo, Guanajibo, Descalabrado y Guayanilla.

“Estamos hablando que ya hoy Puerto Rico tiene una asignación de $2.8 billones ($2,800 millones) para canalizaciones de río, el estudio de erosión costera, que vamos a necesitar recursos adicionales luego de esta tormenta, sin incluir el aumento inflacionario. Muchos de estos proyectos van a necesitar, por el momento, $1.7 billones ($1,700 millones) adicionales para poder terminarlo”, precisó.

La funcionaria destacó en la importancia de culminar estos proyectos, que en su mayoría están en etapa de diseño. A modo de ejemplo, sostuvo que los trabajos realizados por el Cuerpo de Ingenieros en las represas Portugués y Cerrillos, en Ponce, dieron resultado ante el paso de Fiona.

“Si no se hubieran completado previo a los huracanes, hubieran tenido un impacto de inundar Ponce y afectar catastróficamente a múltiples comunidades”, sostuvo González.

Pierluisi, entretanto, no pudo indicar cuánto dinero adicional necesitaría Puerto Rico que el gobierno federal le asigne para, no solo poder completar la recuperación del paso del huracán María en el 2017, sino también los daños que dejó Fiona tras su paso el pasado 18 de septiembre. Lo que sí destacó es que ha dado instrucciones de agilizar los proyectos no impactados por Fiona para evitar que con el tiempo se requiera mucho más dinero para lograr su reconstrucción.

“Una instrucción que ya yo di a los jefes de agencia que están envueltos en la reconstrucción, por ejemplo, Carreteras y Transportación, DTOP, es que rápidamente identifiquen todos los proyectos que están en curso, proyectos de obra permanente que no fueron impactados por Fiona para acelerarlos. Los que fueron impactados por Fiona, pues, entonces, eso es lo que hay que hacer rápidamente es una evaluación para ver si hay que cambiar el alcance de trabajo del proyecto, si hay que solicitar fondos adicionales para poderlo completar. La meta es que todas esas evaluaciones se den para antes de final de este año. Eso se está coordinando con FEMA”, señaló.

Explicó que en los proyectos culminados y en curso, se han gastado cerca de $24,000 millones, de los $74,000 millones asignados por FEMA.

Además de Salinas, los congresistas serían llevados este jueves a un recorrido por los pueblos de Utuado, Baranquitas y Orocovis.