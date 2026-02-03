El representante José “Cheito” Hernández, autor de la medida que dio paso a la aprobación de la Ley de Amnistía en Multas, informó que el periodo de amnistía comenzará este próximo 12 de marzo.

La amnistía, convertida en ley por la gobernadora Jenniffer González Colón el 1 de enero de 2026, concede un descuento del 40% sobre la totalidad de deuda por ciertas multas, incluyendo principal, intereses, recargos y penalidades.

Entre las multas que cualifican para la amnistía se encuentran aquellas emitidas o acumuladas por falta de pago en las estaciones de AutoExpreso, así como faltas administrativas vinculadas a derechos vencidos de permisos de vehículos de motor o arrastre (marbete) y otras infracciones administrativas.

“Tenemos muy buenas noticias para los conductores en Puerto Rico. El 12 de marzo comienza el término para que todos los conductores con deudas con el sistema de AutoExpreso, marbetes vencidos, así como otras infracciones bajo la Ley 22-2000 puedan solicitar el descuento del 40 por ciento sobre el total de las mismas”, anunció el representante a través de declaraciones escritas.

Aunque la ley incluye multas de AutoExpreso, estas no se han reimpuesto desde abril de 2022, cuando un ciberataque llevó al Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) a decretar una moratoria. En mayo de 2025, el secretario asociado del DTOP, Marcos García, confirmó que la moratoria continuaría mientras el DTOP y Metropistas Puerto Rico desarrollan una nueva y más segura aplicación electrónica del sistema.

Actualmente, si un conductor transita por un peaje sin saldo suficiente, el sistema de AutoExpreso únicamente registra el costo del peaje como “multa”, sin imponer cargos adicionales.

No obstante, en casos relacionados a AutoExpreso, la medida indicaba que el descuento del 40% aplicaría solo al monto de alguna multa impuesta, mientras que el peaje adeudado deberá pagarse en su totalidad.

En entrevista radial con WKAQ-590, Hernández explicó además, que la amnistía también podría beneficiar a ciudadanos con planes de pago vigentes, siempre que cumplan con ciertos requisitos.

“Si usted tiene un plan de pago vigente que hizo antes del 31 de diciembre de 2025, va a poder pagar la totalidad del plan con el 40%. Y me explico: si debe $1,000, de lo que resta del plan paga $600 y se ahorra $400, pero el plan tiene que haberse establecido antes de esa fecha”, precisó el legislador al referido espacio radial.

egún datos de la Oficina de Presupuesto y Análisis Legislativo, la deuda acumulada por las multas aplicables a la amnistía asciende a $560.5 millones, Los pagos podrán realizarse a través del portal del DTOP, así como en colecturías o instituciones bancarias autorizadas.

Las multas emitidas a partir de 2026 no son elegibles para la amnistía. Los pagos que sí apliquen podrán realizarse a través de CESCO Digital, en colecturías o en bancos autorizados.