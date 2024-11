El dominio del Partido Nuevo Progresista (PNP) en las pasadas elecciones le permitirá a Jenniffer González Colón designar importantes cargos que harán que su política pública trascienda este cuatrienio.

Ante su poder estará la designación de tres jueces del Tribunal Supremo, así como los puestos de la Oficina del Contralor y las procuradurías de la Mujer, Pacientes y Veterano. Excluyendo a los jueces, que se retiran a los 70 años de edad, el resto de los cargos son por un periodo de 10 años.

Se había apuntado que González Colón también tendría a su disposición durante este cuatrienio el cargo de director de la Oficina de Ética Gubernamental. Sin embargo, la portavoz de prensa del ente, Jennifer Rodríguez, explicó que el actual directivo, Luis Pérez Vargas, fue nombrado en el 2019 y su término vence en el 2029.

“Faltaría una elección adicional para que un futuro gobernante pueda nombrar un nuevo directo de Ética”, informó.

Tres puestos al Supremo

De los cargos más importante que estarían bajo el control del PNP serán los nombramientos de tres jueces del Tribunal Supremo.

En la actualidad, existe una vacante. Se trata de la que dejó Anabelle Rodríguez Rodríguez cuando se retiró en diciembre de 2020, tras cumplir la edad mandatoria en la Constitución de Puerto Rico para el retiro, los 70 años.

El actual gobernador Pedro Pierluisi intentó llenar esa vacante, pero no logró el favor de un Senado dominado por el partido de su oposición, el Partido Popular Democrático (PPD).

( Vanessa Serra Díaz )

González Colón asumirá el control del gobierno el 2 de enero, fecha de la toma de posesión. Mientras, la Legislatura, dominada por el PNP, iniciará la primera sesión legislativa ordinaria “el segundo lunes de enero”, según dispone la Constitución de Puerto Rico. Eso corresponde al 13 de enero. Ya para esta fecha habrá una segunda vacante en el Tribunal Supremo.

Es que el juez asociado Edgardo Rivera García cumple sus 70 años el próximo 3 de enero.

La tercera vacante no estaría disponible hasta el 27 de noviembre de 2027. A esta fecha, la jueza asociada Mildred Gail Pabón Charneco cumpliría su fecha de retiro.

De estos jueces asociados, Rodríguez Rodríguez fue nombrada por una administración popular. Mientras, Rivera García y Pabón Charneco fueron nominados por novoprogresistas.

Ante los nuevos cargos bajo el control de la administración de González Colón, sólo quedaría la jueza presidenta, Maite Oronoz Rodríguez, de 48 años, así como Ángel Colón Pérez, de 47, como los únicos nombrados por el PPD.

El resto de los jueces están vinculados a administraciones novoprogresistas. Estos serían Rafael Martínez Torres, quien se retiraría en el 2029; Erick Kolthoff, quien cumple 70 en el 2031; Roberto Feliberti Cintrón, con fecha para retirarse en el 2033, y Luis Estrella Martínez, a quien le faltan 17 años para retirarse.

“Yo no estoy atornillada”

Otro nombramiento que tendrá la próxima gobernadora disponible de inmediato para llenar lo es el cargo del Contralor.

La actual contralora, Yesmín Valdivieso, cumplió su término para retirarse del cargo el 30 de junio de 2020. Desde entonces, se han realizado tres nombramientos sin que hayan podido ser confirmados tanto por el Senado como por la Cámara de Representantes.

La funcionaria comentó a Primera Hora que no ha conversado con nadie de la próxima administración para conocer sus planes sobre el cargo.

“La realidad es que no he hablado. Yo estoy en mi puesto hasta que finalmente confirmen a una persona que me sustituya”, precisó.

La contralora Yesmín Valdivieso. ( Archivo )

Dejó claro que sus motivos para permanecer en el cargo son porque se siente capaz de asumir la responsabilidad, así como “no estoy enferma ni suficientemente vieja para retirarme”.

“Yo no estoy atornillada. La única razón por la que sigo es porque la Constitución dice que hasta que el próximo contralor no haya tomado juramento, el contralor que esté, pues se queda. La Constitución lo que dice es: ‘Habrá un contralor por 10 años y hasta que el próximo contralor juramente a su cargo’”, expresó.

Valdivieso confesó que “me encanta lo que hago” y que le gustaría permanecer en el cargo. Sin embargo, aceptó que “no es decisión mía”.

Expuso que se siente capaz de aportar al país y se ha esforzado por realizar un trabajo con “objetividad e independencia”, en el que fiscalizan y “no criticamos cuando no tenemos que criticar”.

“Si me harto, lo diré. Pero, lo diré con tiempo para que se tome la decisión que se tenga que tomar”, concluyó.

Procuradurías

Otros importantes cargos a disposición de González Colón son las procuradurías de las Mujeres, Veterano y Paciente.

Actualmente, el cargo de la Mujer recae bajo el interinato de Madeline Bermúdez Sanabria. Esta fue nombrada en ese interinato en agosto de 2022, tras la renuncia de la abogada Lersy Boria.

Mientras, el procurador del Veterano, Agustín Montañez, explicó a Primera Hora que “mi cargo expiró ya (en el 2022). Estoy esperando la confirmación del Senado. Tenemos confianza en Dios de poder mantenernos en la oficina”.

Agustín Montañez Allman, procurador del Veterano. ( Archivo )

Explicó que su nombramiento está presentado en el Senado y que el gobernador Pierluisi podría ponerlo a consideración durante una sesión extraordinaria. No obstante, el mandatario dijo este jueves que todavía no tiene un consenso para que esta sesión se realice en lo que queda de su mandato.

Aun así, Montañez se mostró en disposición de continuar en el cargo. Dijo que, después de haber sido fiscal por 10 años, es un cargo que le es gratificante, ya que puede ver el resultado de sus gestiones a favor de los veteranos.

“Como fiscal, me frustraba. Procesaba a la gente y los volvía a ver cometiendo unos delitos. Había una frustración y aquí uno siente que ve la diferencia”, precisó el capitán, quien fue condecorado con la medalla de bronce por su participación en la Guerra del Golfo Pérsico.

Montañez todavía no ha conversado con González Colón sobre su interés de permanecer en el cargo. Sí lo ha hecho con el próximo presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz.

Por su parte, la procuradora del Paciente y quien fue nombrada en el 2016 por Alejandro García Padilla, Edna Díaz de Jesús, no respondió a este diario las llamadas y mensajes de texto. El cargo estaría disponible para sustituir en verano de 2026.

¿Qué representa?

Tras este escenario, se les preguntó a varios analistas políticos qué representa el que el PNP tenga su disposición estos cargos.

El experto en política, Onix Maldonado, explicó que no se trata de un botín. “Lo veo como un mandato democráticamente validado en las urnas. Es lo que escogió el pueblo y determinará las acciones a tomar conforme a lo que le propusieron al pueblo. Esa es la democracia”.

Explicó que los nombramientos seguirán la línea de “las visiones y los valores que le presentaron al pueblo”.

Por su parte, el abogado Luis Pabón Roca expuso que estos nombramientos le darán a González Colón “el privilegio constitucional de proyectar esa administración hacia el futuro, con puestos claves, como lo es el Supremo. Serían jueces con la visión de mundo de esta administración, más allá del tema de status e ideológico”.