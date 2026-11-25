A un día de que los boricuas demuestren sus dotes culinarias para preparar un rico almuerzo o cena de Acción de Gracias, el Departamento de Salud publicó un listado de recomendaciones para evitar que tú y tus familiares terminen afectados del estómago por los métodos que usaste para preparar los alimentos.

“Recuerda que seguir buenas prácticas de seguridad alimentaria es una parte importante de la prevención de enfermedades y del cuidado de quienes comparten nuestra mesa”, destaca el llamado que hizo la agencia en sus redes sociales.

Es que comer alimentos mal preparados o contaminados puede provocar intoxicaciones y gastroenteritis, que es una inflamación del estómago e intestinos. La persona también puede sufrir de vómitos y diarrea, lo que conlleva una deshidratación.

Para evitar estos males estomacales, esto es lo que debes hacer:

Limpia: Lava tus manos, los utensilios y las superficies antes, durante y después de manipular alimentos.

Separa: Separa las carnes crudas, aves y mariscos para prevenir contaminación cruzada.

Cocina: Utiliza un termómetro para asegurar que los alimentos están cocinados a una temperatura interna adecuada.

Refrigera: Refrigera los remanentes de alimentos dentro de las dos horas después de la cocción.