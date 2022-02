El alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera Cruz, se expresó consternado ante la muerte de una mujer al explotar su residencia durante la madrugada de este viernes en la urbanización Jardines de Caparra.

Rivera Cruz indicó en declaraciones escritas que personal de Manejo de Emergencias municipales protegerán la escena hasta tanto se remueva el cuerpo de la fémina pues fue localizado entre los escombros.

“Tan pronto se concluya la investigación, brigadas municipales procederán a limpiar el área y a demoler la estructura durante la próxima semana”, precisó.

Por su parte, el comisionado interino del Negociado de Bomberos, Marcos Concepción, informó que, a pesar de la protesta de ausencias que realiza el personal que labora en la agencia, unos 11 bomberos de Bayamón y la zona metropolitana se presentaron para atender la emergencia.

Indicó que el personal no ha podido acceder a la vivienda, pues presenta un riesgo de colapso.

“No fue un fuego, fue una explosión. Estamos asegurando la residencia, porque está comprometida. No puedo meter a los muchachos a que trabajen dentro de la estructura hasta que no la aseguremos. Estamos en el trabajo ahora de asegurar la estructura, verdad, lo que llamamos nosotros apuntalarla, que es poner unos sistemas para proteger si hay algún movimiento o algo que no caiga parte de la estructura encima de los muchachos”, indicó Concepción en entrevista con Primera Hora.

Además, informó que, “preliminarmente, fue una fuga de gas, donde hubo una concentración mayor de gas y provocó la explosión”.

El jefe de Bomberos sostuvo que una vez la residencia esté segura, los fire marshalls y personal de Explosivos de la Policía confirmarán la causa de la explosión.

Además, comentó que este sería el primer incidente de este tipo que se registra en este año.

Por otro lado, Rivera Cruz exhortó a la ciudadanía a no acercase a la residencia, debido a que puede colapsar.

El Negociado de la Policía tampoco ha divulgado el nombre de la víctima hasta el momento. Más temprano se informó que el cuerpo estaba calcinado y que los restos fueron hallados tras extinguir un incendio.

El siniestro se reportó a la 1:49 de la madrugada mediante el Sistema de Emergencias 9-1-1.