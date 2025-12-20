El Consulado General de España en Puerto Rico, el Departamento de Educación y otras instituciones educativas lanzaron este viernes la primera edición el concurso literario infantil “Había una vez en Puerto Rico”, para promover la lectura y la escritura.

De acuerdo a los organizadores, el evento tiene como objetivo principal acercar a la literatura a los niños de primero a quinto grado en el archipiélago caribeño.

El tema central sobre el que deberán escribir los niños es: ¿Qué significa Puerto Rico para mí?, y puede ser una historia real o ficticia, se valorará el tema, la calidad literaria y el cumplimiento de las bases del concurso.

Este proyecto, que pretende mejorar de la comprensión lectora a nivel escolar, es el resultado de una colaboración entre el consulado, el Departamento de Educación, la Coalición Multisectorial por la Lectura ¡Todos a Leer!, la Cátedra Cervantes adscrita a la Universidad de Puerto Rico (UPR), Metropistas, Santillana y SM Puerto Rico.

El jurado estará compuesto por el Departamento de Educación, el Consulado General de España, la Coalición Multisectorial por la Lectura ¡Todos a Leer!, la Cátedra Cervantes adscrita a la UPR Río Piedras, Santillana y SM Puerto Rico.

Los profesores de las escuelas deberán recibir los cuentos de los estudiantes antes del 23 de enero y el 2 abril, Día Mundial de la Lectura Infantil, se anunciarán los ganadores de las distintas categorías.

Asimismo, el 23 de abril de 2026, Día Internacional del Libro, se celebrará la entrega de premios en metálico y lotes de libros a los galardonados en la Casa de España.