Esta tarde continúa la vista de confirmación del nominado secretario del Departamento del Trabajo, Carlos Rivera Santiago, con el testimonio del abogado, Leonardo Aldridge, quien representó a la niña Alma Yariela Cruz cuando a la menor se le radicaron cargos criminales por disputas escolares que iniciaron con un patrón de acoso por razones étnico racistas.

Ayer la madre de la niña, Yomaira Cruz, declaró por qué se oponía a la confirmación de Rivera Santiago, al catalogarlo como una persona falta de sensibilidad.

“Mi opinión es que el caballero (Rivera Santiago) tuvo que ver en el caso de mi niña; no tuvo la sensibilidad de utilizar las herramientas que él pudo haber utilizado para ponerle un ‘stop’ a lo que era visiblemente un caso fuera de lo que puede ser una lógica. Me parece que es una persona totalmente discapacitada para hacer esa posición que le están otorgando, yo no estoy de acuerdo con ese nombramiento”, dijo Cruz en una entrevista con Primera Hora.