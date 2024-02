Ante el panorama de que unos 700,000 participantes de las tarjetas de salud del gobierno Vital y Medicare Platino están en contra reloj porque tienen hasta el 31 de marzo para recertificarse y continuar así con la cubierta, las oficinas del Programa de Medicaid están repletas de personas que buscan beneficiarse de este seguro médico.

Entre estos miles de casos que han dejado el proceso para última hora, se cuelan algunos como el de Luis Meléndez Luna, de 69 años, que acudió a las oficinas ubicadas en El Cantón Mall de Bayamón a solicitar el beneficio por primera vez.

Pero, pisar una oficina de Medicaid, con o sin cita, no es la única alternativa que tienen las personas para solicitar ser beneficiarios de la tarjeta de salud gubernamental o recertificarse. Son múltiples las opciones que tienen disponible los médico-indigentes que pudiesen evitarle la madrugada, las largas filas y hasta los malos ratos. Dejaría, entonces, que lo más tedioso sea buscar la lista de documentos requeridos, que incluye desde información de la cuenta bancaria, gastos médicos y evidencia de ingreso.

La directora del Programa de Medicaid del Departamento de Salud, Dinorah Collazo, detalló que las personas “tienen muchas opciones. Mi recomendación principal (es visitar las oficinas), estamos en los centros comerciales, Plaza Las Américas, Mayagüez Mall, estamos en Plaza del Caribe (en Ponce), en El Cantón Mall (Bayamón), Plaza Carolina, Plaza del Norte en Hatillo y vamos a estar horario del centro comercial. Estamos hablando de lunes a domingo, en el horario que el centro comercial está abierto. Ahí es sin cita y puede atenderse. Por eso le digo, mis recomendaciones es que lleguen a los centros comerciales ya que, entonces, es sin cita y está un horario extendido de lunes a domingo”, expuso.

La directora del Programa de Medicaid del Departamento de Salud, Dinorah Collazo. ( Vanessa Serra D’az )

Agregó que “también estamos en residenciales públicos, oficinas locales alrededor de toda la Isla, estamos en bibliotecas municipales, tenemos 64 oficinas alrededor de la Isla, puede recertificarse a través de nuestro ‘call center’, puede acudir a cualquiera de las oficinas y si no quiere espera a ser atendido por un técnico puede entregarse sus documentos, lo que es un ‘drop off’, y nosotros lo trabajamos. Puede comunicarse también con su aseguradora y ellos también están sirviendo de gestores. Grupos médicos también nos están ayudando. Están citando a sus pacientes a los centros médicos y nosotros estamos acudiendo con nuestros técnicos para recertificarlos. Estamos participando en ferias alrededor de la Isla de lunes a domingo. El calendario está actualizado en la página de Facebook de Medicaid”.

Estos son los documentos necesarios para sacar la tarjeta de salud del gobierno. ( Suministrada )

Otra de las opciones es a través de la aplicación de ASES Vital en el teléfono o en la página cibernética medicaid.pr.gov, que le permite llenar solicitud. También la agencia visita a personas encamadas a su hogar para completar el proceso, un servicio que se coordina a través de las oficinas de Ayuda al Ciudadano de los municipios.

Meléndez Luna, por ejemplo, se comunicó a las líneas telefónicas que el Programa Medicaid tiene disponible, 787-688-8879, 787-641-4224 o 787-625-6955 para audio impedidos, y que opera de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. Allí le orientaron sobre los documentos que debía entregar y le dieron una cita.

¿Cómo es?

Aunque al adulto mayor lo orientaron de que podía comenzar el trámite por la página cibernética medicaid.pr.gov., este no realizó por el proceso. Así que cuando llegó a la oficina, le entregaron un paquete de papeles que debía llenar con información personal, como nombre, dirección y número de seguro social.

El técnico de la oficina, Robert Rivera, aprovechó a revisar los documentos que llevó el hombre para beneficiarse de la tarjeta de salud del gobierno. De inmediato, se percató que la carta del Seguro Social que llevó era la incorrecta.

“Yo llamé por teléfono y me pidieron esta”, alegó el hombre.

Pese a que le faltaba un documento, Meléndez Luna pudo pasar ante un empleado a cargo de evaluar su caso y en una hora estaba de regreso a su hogar para buscar la carta que le faltaba. Prometió regresar en la tarde a entregarla.

El hombre explicó que recurrió a buscar el plan médico Platino para unirlo a los beneficios que ya recibe del plan del Seguro Social.

“Me orienté y me dijeron que me hacía falta los dos (planes médicos). En caso de emergencia que no cubra uno, está el otro. Por ejemplo, tengo que hacerme la boca, tengo un trabajo de boca y adicional voy a gastar otro dinero cash y ahí los dos me ayudan. En eso, muchas cosas pueden pasar. Con 69 años, pa’ 70 que voy, pueden ocurrir muchas cosas. Hay que estar preparado. Ojalá y nunca lo use”, sostuvo el bayamonés.

En su primera experiencia, el hombre se topó con una sala llena de personas que aguardaban por realizar el proceso.

Otro individuo que completaba la recertificación cuando Primera Hora estuvo en la oficina, y quien es residente de Cataño, Frank Rodríguez Olivo, se acercó para estipular “el servicio de primera” que dice recibió.

Comentó que también se demoró una hora en realizar todo el proceso. Sin embargo, también destacó había sido citado para las 8:00 a.m.

Sea citado o no, lo más importante es tener los documentos al día. Pero, Collazo aceptó es común que las personas les falte algún documento. Lo que hacen es que la persona completa casi todo el proceso y cuando regresa a entregarlo no tiene que volver a hacer fila.

Luis Meléndez Luna, de 69 años, que acudió a las oficinas ubicadas en El Cantón Mall de Bayamón a solicitar el beneficio por primera vez. ( Vanessa Serra D’az )

En la lista de estos documentos que se debe entregar están copias de identificaciones con fotos de todos los beneficiarios bajo la composición familiar; estado de cuenta bancario; acta de nacimiento o prueba de ciudadanía o residencia; información de ingresos, como por ejemplo la carta del Seguro Social que detalle la cantidad de dinero que recibe, información de la pensión o certificado de ingreso de un patrono; si es cuentapropista, una proyección de ingresos, así como recibo de agua o luz, entre otros.

Un empleado de la oficina, Waldemar Morales, comentó que el solicitante puede conocer el listado de documentos exactos que debe entregar y puede comenzar a llenar la solicitud a través de la página cibernética del Medicaid. De hecho, dijo que se puede hacer una evaluación preliminar para verificar la elegibilidad.

No obstante, el llamado general que lanzó Collazo es que las personas acudan a buscar ayuda de la oficina para conocer si podrían beneficiarse.

“Estamos evaluando lo que es el 100% de la pobreza federal y estamos hablando, para que tenga una idea, para una persona individual que solicita el plan, estamos hablando alrededor de un ingreso de $1,677 mensuales. No obstante, verdad, usted puede tener ingresos mayores, porque si usted tiene por ejemplo una condición crónica, el tratamiento, los medicamentos son sumamente costosos, eso se toma en consideración, se resta de su ingreso, así que usted podría cualificar… No pierda la oportunidad, venga y evalúese, ya que usted podría cualificar por otros gastos médicos que puede estar incurriendo”, detalló la directora del Medicaid.

De paso, la funcionaria precisó que Vital es para la población menor de 59 años y Platino está dirigido para los adultos mayores que, como Meléndez Luna, lo unifican a los beneficios que ya tienen del seguro social.

“Son un plan médico y tienen actualmente la mejor cubierta de seguro de salud en Puerto Rico, así que usted tiene cubierta de servicios de farmacia, acceso a su médico, hospital, tienen una cubierta amplia de servicios de salud… Vital ahora mismo es la que mejor paga a los proveedores, las primas más altas, lo que significa que tienes mayor acceso a médicos para recibir servicios y es la que más servicios está cubriendo, así que es el mejor plan médico en Puerto Rico”, señaló.

Sobre la recertificación que le tocó a los sobre 1.6 millones de beneficiarios de Vital y Platino, Collazo comentó que el proceso inició en abril de 2023 y concluirá este próximo 31 de marzo. El paso se dio porque desde la emergencia del COVID-19 no se revisaban los expedientes de los beneficiarios, como es común, todos los años.

A casi un mes de culminar el proceso, quedaban 700,000 sin recertificarse. El que no complete el paso al 31 de marzo tendrá 60 días de cubierta del plan de salud. Al cabo de cumplido el término, quedaría sin servicio.

“Lo que estamos viendo es que la población que no está acudiendo a recertificarse mayormente son jóvenes entre 25 a 45 años, verdad, que hoy digo ‘no tengo ninguna condición de salud’. Pero nuestro llamado es que es importante que tengas tu plan médico, porque usted no sabe, verdad, si mañana tiene un accidente o se levanta con un malestar y no tiene acceso inmediato a un tratamiento médico, porque tiene que pasar por el proceso de solicitud. Y, lo que queremos evitar es que las personas se encuentren con esa puerta cerrada al momento de que lo necesiten. Y, la prevención, obviamente, en la salud es lo más importante. Hacerse sus estudios anualmente, verificar el azúcar, el colesterol, entre otros”, comentó la funcionaria.