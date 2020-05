El secretario de la Gobernación, Antonio Pabón se desentendió hoy de muchas de las decisiones que se han tomado desde La Fortaleza en torno al manejo de la emergencia del COVID-19 y que están bajo la lupa investigativa de la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes.

“Los 19 millones (de la fallida compra de las pruebas a la compañía Apex) fueron recuperados”, reclamó el funcionario que fue contradictorio en su testimonio bajo juramento. Incluso, dijo que a sus manos no ha llegado ningún contrato de más de $10 mil para atender la pandemia.

“¿O usted fue negligente o incumplió con su deber ministerial porque dejó que todo esto pasara a su alrededor?”, le increpó la representante de la Palma, María Milagros Charbonier.

“Ese contrato se canceló”, le replicó Pabón, quien luego dijo que no era un contrato sino una orden de compra, como ha alegado la gobernadora Wanda Vázquez para justificar por qué el millonario laudo, que terminó cancelado, no se envió a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

El abogado, quien llegó a Fortaleza en enero de este año, reclamó que una orden ejecutiva que firmó la gobernadora en septiembre de 2019 le otorgó funciones prácticamente iguales en términos jerárquicos a él como Secretario y a la sub secretaria de la Gobernación, Lilian Sánchez, pese a que él es el jefe del gabinete constitucional y segundo en mando en el Ejecutivo.

Aunque la subsecretaria debía responderle a él, Pabón admitió a preguntas del representante Jesús Manuel Ortiz, que según la orden ejecutiva él no está facultado para darle instrucciones a la subsecretaria, sino la gobernadora, pero alegó que ambos se desempeñan de forma coordinada.

Ortiz confrontó a Pabón en torno a si la orden ejecutiva surgía porque era el interés de la gobernadora que entonces llevaba un mes en el cargo, que la subsecretaria tuviese la misma autoridad que la recién nombrada en ese momento como Secretaria de la Gobernación, Zoé Laboy.

“Aquí había dos secretarios de la gobernación, uno oficial y una sub ecretaria, que tenía poder para hacerlo, ¿ella (la subsecretaria) no respondía a usted?, le inquirió a Pabón el representante popular.

“Trabajábamos en conjunto”, dijo el funcionario, quien, en otro extremo de su testimonio, declaró no haber delegado “ninguna” de sus funciones.

“¿Quién le daba a ella las instrucciones?, pues según la orden, usted no estaba facultado para darle instrucciones, ¿quién entonces podía darle las instrucciones a la subsecretaria”, le insistió el legislador.

“El gobernador o la gobernadora”, reconoció Pabón.

El funcionario admitió que, al día de hoy, a 50 días de la cuarentena, no ha visto ningún formulario sobre compras de emergencia, pese a que las propias órdenes ejecutivas y memorandos sobre el manejo de la emergencia actual, aunque hacen excepciones, disponen que estas deben ser informadas en 48 horas.

“Este memorando (orden ejecutiva) lo que busca es crear una estructura paralela a la del secretario de la gobernación. Vemos que, en una emergencia como esta, que han trabajado más de 13 o 14 compras y que el secretario de la Gobernación no tenga conocimiento, lo único que puedo concluir es que quien único tenía conocimiento era la gobernadora o que la sub subsecretaria es la que se atreve a hacerlo. Estamos ante un andamiaje gubernamental que no tiene ni pies ni cabeza”, sostuvo el represente Ortiz.

En el turno de preguntas del representante independentista, Denis Márquez Lebrón, el Secretario de la Gobernación negó haberle dicho a la ex secretaria interina de Salud, Concepción Quiñones de Longo, que la ex jefa de Personal de la agencia, Mabel Cabeza, “era indispensable” para la agencia.

Pabón dijo que antes de renunciar a Salud, Quiñones de Longo le dijo que no quería a Cabeza en la agencia y que la había enviado en destaque a la Administración de Servicios Médicos (ASEM).

“¿Mabel Cabeza es una experta en salud pública, en administración de salud, en manejo de epidemias”, le inquirió el legislador pipiolo. “Mire a ver si la nombraron por sus vínculos con el partido, por la recaudación de fondos, nade se puede creer que con estas cualificaciones iba ser el enlace de la pandemia y entre eso, los $38 millones (del abortado contrato de Apex) es una cosa terrible para este País”, sentenció Márquez Lebrón.

El presidente de la Comisión de Salud, Juan Oscar Morales preguntó a Pabón si había sido “una coincidencia” que el 18 de marzo la entonces secretaria interina de Salud le dio un destaque a Cabeza para la Administración de Servicios Médicos (ASEM) y a las 3:00 de la tarde del mismo día, en una reunión en Fortaleza, le llevó una carta a Quiñones de Longo para que le diera el aval a que Cabeza pasara a ser el enlace entre el task force médico, Salud y la Mansión Ejecutiva.

“Usted le llama coincidencia, para mí era lo correcto”, indicó Pabón, quien justificó el nuevo puesto dado a Cabeza, quien a los pocos días fue despedida por el nuevo secretario de Salud, Lorenzo González Feliciano.

A preguntas del portavoz novoprogresista, Gabriel Rodríguez Aguiló, Pabón rechazó quererse desvincular de Sánchez, pero no fue responsivo cuando el legislador le preguntó, si es ella la Secretaria de la Gobernación de facto.

“Soy dueño de mis acciones y hago mis gestiones según yo entienda. Mis expresiones no han sido en el interés de desvincularme de las gestiones de lo que Lilian Sánchez haya podido hacer. Mi interés es decir la verdad”, dijo para reclamar que la orden ejecutiva “permite compartir funciones”.

Rodríguez Aguiló le preguntó si fue Lilian Sánchez quien llamó a Hacienda para verificar el desembolso de los primeros $19 millones del contrato de Apex, que después tuvo que ser cancelado y respondió que normalmente como funcionarios dan seguimiento a las acciones del gobierno.

Tanto Cabeza, como Lillian Sánchez y Marisol Blasco, ayudante de la gobernadora están pendiente para declarar hoy en las vistas investigativas de la Cámara.