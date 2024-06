El contralor electoral, Walter Vélez Martínez, radicará 22 demandas contra aspirantes a puestos electivos en las próximas elecciones, así como excandidatos, que no han pagado miles de dólares en multas impuestas por la Oficina el Contralor Electoral (OCE).

Según precisó Vélez Martínez en comunicado de prensa, entre los políticos contra los que se radicará el recurso legal hoy en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan, hay figuras del Partido Nuevo Progresista (PNP), Partido Popular Democrático (PPD), y del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), que en conjunto adeudan $274,000 a la OCE.

Los aspirantes y excandidatos contra los que se radicará demanda, son:

- Yanitsia Irizarry, exaspirante a la alcaldía de Aguadilla: tiene un plan de pago incumplido por $47,052

- Luis O. Flores, candidato a alcalde de Sabana Grande: tiene un plan de pago incumplido por $16,290

- Juan Rodríguez Ramírez, identificado como el tesorero de Luis O. Flores: adeuda $190

- José Rodríguez González, aspirante a alcalde de Utuado: adeuda $36,212

- Iris Rodríguez, tesorera del aspirante a alcalde de Utuado: adeuda $300

- Janice Nieves, aspirante a representante distrito 7: adeuda $21,971

- Héctor Luis Luque: aspirante a representante distrito 7: adeuda $41,159

- Awilda Luque Guzmán, tesorera: adeuda $2,200

- Francisco Rodríguez, aspirante a alcalde de Isabela: adeuda $11,904

- Diana Irizarry Negrón, aspirante alcalde de Sabana Grande: adeuda $11,833

- Jouvany Nazario, tesorero de Diana Irizarry, adeuda $220

- Bienvenido Collazo, presidente Comité Municipal PPD en Manatí: adeuda $1,630

- Benjamín Pérez, aspirante a senador por el Distrito 3: adeuda $1,307

- Anette Jiménez, aspirante a senador por el Distrito 3: adeuda $14,450

- Julio Quintero, tesorero de Anette Jiménez: adeuda $280

- Ángel Concepción, alcalde de Cidra: tiene un plan de pago incumplido por $1,024

- Alex Rodríguez, candidato a representante Distrito 6: adeuda $4,965

- Luis Rodríguez, tesorero de Alex Rodríguez: adeuda $1,210

- John Paul López, candidato a representante Distrito 1: adeuda $36,749

- Nidia Encarnación, tesorera de John Paul: adeuda $1,154

- Raúl Rivera, alcalde de Guayanilla: adeuda $12,610

“Agotamos los recursos administrativos, sin éxito. Estos comités han fallado en cumplir con las regulaciones relacionadas al financiamiento de las campañas y responder asertivamente a las comunicaciones de esta Oficina”, señaló el contralor electoral.

Vélez Martínez agregó que entre las faltas señaladas a los comités están: incumplimientos con requerimientos de información, no radicación de informes, ingresos y gastos no informados o no depositados en la cuenta de campaña, donantes no identificados y deficiencias en controles internos, entre otros.

Como entidad reguladora del financiamiento de las campañas electorales, la Oficina del Contralor Electoral tiene la responsabilidad de velar por la legitimidad de los donativos que aportan los ciudadanos a las campañas, así como por los gastos que realizan los comités para llevar los mensajes políticos al electorado. Si alguna persona tiene información sobre manejos inadecuados de campañas políticas puede enviarnos, de manera identificada o anónima, la información a través de nuestro portal de servicios en línea https://serviciosenlinea.oce.pr.gov/.