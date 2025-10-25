La Oficina del Contralor Electoral (OCE) estableció disposiciones especiales para la campaña de la elección especial para cubrir la vacante de alcalde de Dorado, convocada por el Partido Popular Democrático (PPD), se informó este sábado.

El Código Municipal establece que la elección especial a alcalde se debe realizar a los 30 días de haber surgido la vacante. En este caso, la elección especial fue convocada para el domingo, 16 de noviembre.

Para regular este proceso, se emitió la determinación OCE-DET-2025-05. La misma fijó que cada aspirante podrá recaudar hasta $1,700 en donativos anónimos durante el periodo de campaña de la elección especial. Una vez concluya el evento, a los candidatos que no prevalezcan se les restablecerán los límites generales que aplican al cargo al que aspiren en su ciclo electoral correspondiente. Todas las demás disposiciones legales y reglamentarias permanecen vigentes.

Además, se dispuso que los aspirantes o candidatos que ya tengan un comité de campaña registrado no tendrán que crear un “Comité para Elección Especial” para participar en esta elección. La medida busca reducir cargas administrativas sin menoscabar la fiscalización establecida por la Ley 222-2011.

“Nuestro objetivo es garantizar reglas claras y proporcionales a la naturaleza de una campaña corta, sin sacrificar la transparencia en el financiamiento político. Con este marco especial, que incluye un tope de donativos anónimos y la dispensa de crear un comité adicional para quienes ya tienen uno activo, protegemos el derecho de los electores a procesos limpios y fiscalizados, y a la vez facilitamos el cumplimiento de los aspirantes,” expresó el Contralor Electoral, Walter Vélez Martínez.