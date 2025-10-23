La elección de la persona que se convertiría en alcalde de Dorado, en sustitución del fenecido Carlos “Carlitos” López Rivera, se realizará mediante una elección especial que se celebraría el domingo, 16 de noviembre de 8:00 a.m. a 3:00 p.m., informó el secretario del Partido Popular Democrático (PPD), Manuel Calderón Cerrame.

La determinación se tomó mediante resolución de la Junta de Gobierno del PPD, dijo el funcionario.

Por su parte, el comisionado electoral del PPD, Ernesto González, detalló que ya se publicó la convocatoria de la elección en las redes sociales.

Aviso Público | Convocatoria a Elección Especial y Apertura de Radicación de Candidaturas pic.twitter.com/W1Ao6FnEnT — Comisión Estatal de Elecciones de Puerto Rico (@ceedepuertorico) October 23, 2025

Los interesados en participar en la elección especial podrán llenar un formulario de intención de candidatura en la página de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) desde las 12:00 p.m. de hoy, jueves. Mientras, entre el lunes y el miércoles de la próxima semana, deberán entregar los documentos necesarios para aspirar.

“De haber un solo aspirante, se procederá a la certificación”, dejó saber el comisionado electoral.

Esta certificación la emitiría la CEE.

Si hay más candidatos, continuarían con el proceso para realizar las elección especial, en la que solo podrán participar afiliados a la Pava, comentó.

Los electores interesados en participar en esta elección que estén inactivos o que cumplan 18 años o más antes de la elección tienen hasta el 4 de noviembre para ir a la Junta de Inscripción Permanente para inscribirse.

El alcalde de Dorado murió el pasado viernes de cáncer en el hígado. Lideró el municipio por 38 años seguidos.

Según trascendió el pasado martes, durante los actos fúnebres, el deseo del alcalde fue que el administrador municipal, Aníbal José Torres, sea la persona que se haga cargo del municipio. Este ya informó su interés de participar en el evento.

“Lo que se ve no se pregunta”, afirmó a preguntas de Primera Hora.

“No puede haber un ser humano consciente que ante una manifestación como esta (señaló al pueblo, quien lo aclamó cuando se informó la voluntad del pueblo), pueda decir que no. Todo llegará en su momento”, sostuvo.

Es el Código Municipal el cual establece que la vacante de un alcalde debe llenarse a 30 días de que la Legislatura Municipal anuncie de la misma al partido político.