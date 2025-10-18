¿Será Aníbal José Torres el próximo alcalde de Dorado?

El exsecretario general del Partido Popular Democrático (PPD) y actual alcalde interino de Dorado todavía no suelta prenda sobre esta interrogante, ante la reciente muerte del alcalde Carlos López. Sin embargo, el también exsenador aseguró que conoce “cuáles son los planes del municipio”, expuso algún grado de disponibilidad para ocupar el cargo y advirtió que “sería peligroso” no seleccionar a una persona que no continúe con los planes que dejó López para Dorado.

Torres o la familia del fenecido exalcalde todavía no han soltado prenda sobre el “testamento” que dejó López, quien falleció de cáncer en la madrugada de ayer. En el mismo, expresa “su voluntad” sobre quién debe ser su sustituto en la alcaldía que dirigió por 38 años.

Los comentarios que se han emitido es que esa persona es el exsecretario de la Pava.

Durante una conferencia de prensa realizada en el Teatro Juan Boria, en Dorado, para dar a conocer los detalles de los actos fúnebres en honor al fenecido alcalde, Torres aprovechó para dar a entender que él es la persona elegida. Pero, dejó todo en las manos de Dios.

“Yo pongo todo en las manos de Dios. Yo no me aventuraría a decir qué yo voy a hacer, porque uno propone y Dios dispone. Yo he estado en posiciones que jamás pensé que iba a estar en el gobierno central, en la Legislatura y Dios sabe por qué hace las cosas, y Dios sabe por qué tomó las decisiones que quiso tomar. Primero le sirvo a Dios y le sirvo a mi pueblo en la medida en que yo respete posiciones. A mí, las posiciones no me llenan, las he tenido todas y he tenido ninguna. Uno es pasajero, por eso yo no me aferro en las posiciones. Si algo uno debe conservar en la vida es la humildad. Hoy uno está aquí y mañana uno no sabe dónde va a estar. Yo quiero seguir siendo el mismo que me acogió Dorado durante mis últimos 16 años y que salió del barrio Gato de Orocovis a servirle a su pueblo. Así que yo dejo todo en las manos de Dios. Si Dios determina que tengo que continuar al frente de la administración, continuaré. Si no, seguiré siendo el mismo servidor que he sido toda mi vida”, manifestó.

Lejos de exponer con seguridad si buscará la silla del alcalde de manera oficial en el proceso de sustitución que se debe dar dentro del próximo mes, añadió que “yo tengo que cumplir un plazo por ley de apertura de un proceso democrático que se coordina con la Legislatura Municipal y el partido político al cual pertenece el alcalde Carlitos López, (el PPD)”.

Ante toda la incertidumbre que dejó este deceso, el funcionario se centró en el trabajo que realizará en estos próximos días a favor del municipio. Es que López quedó como alcalde interino, porque ocupaba el cargo de administrador de la ciudad.

“Así que, durante estos 30 días voy a continuar la ejecución tal y como nosotros la habíamos planificado, dentro del plan Dorado 2035”, precisó.

Indicó que no importa quién ocupe la silla de alcalde, ya López dejó sentado cómo será el desarrollo de la ciudad en su plan Dorado 2035.

Sentenció que quien salga electo y no cumpla con este plan, podría poner el riesgo a Dorado.

“Si quiere seguir el modelo de Carlitos, lo tiene diseñado. Si no, sería peligroso, porque estaríamos improvisando en qué necesita un pueblo que ya por mucho tiempo ha avalado lo que se ha hecho”, sentenció.