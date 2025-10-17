El alcalde de Dorado, Carlos “Carlitos” López, conoció hace semana y media que se acercaba su final. Pero, ya tenía todo listo para su partida.

El dolor había sido una señal que su diagnóstico de cáncer en el hígado había empeorado.

No fue hasta el pasado sábado que “agudizó el dolor”, indicó el administrador municipal y exsecretario del Partido Popular Democrático (PPD), Aníbal José Torres, a Primera Hora.

“Ya en las últimas los últimos días del alcalde estaba reteniendo líquidos, así que la movilidad se le limitaba y el dolor agudo que le empezó fue lo que motivó su hospitalización”, añadió.

22 Fotos El mandatario popular estuvo 38 años al frente de la poltrona municipal.

Fue el pasado miércoles cuando fue hospitalizado en una institución en la zona metropolitana.

Torres indicó que se mantuvo alerta hasta que anoche tuvo que ser sedado. Falleció a eso de las 5:00 a.m. de este viernes. Estaba acompañado de su esposa y sus tres hijos.

“Carlitos se fue en paz”, aseguró Torres, en su relato a los empleados municipales, quienes se reunieron llorosos frente a la Casa Alcaldía. Allí se realizó un círculo de oración a favor de López.

Para los empleados municipales, el alcalde murió “con las botas puestas”. Es que su última reunión para coordinar asuntos municipales fue el pasado viernes.

Mientras, Torres reveló que ayer en la tarde ya se había notificado a los empleados de que la condición de salud de su alcalde por los pasados 38 años había deteriorado. Indicó que, por ello, no les resultó una sorpresa la noticia de su muerte.

Todavía se desconocen los detalles fúnebres de este visionario, que logró desarrollar a Dorado en todos los renglones. Se cree que podrían ser informados mañana.

Torres recordó que el fenecido alcalde era donante de órganos, por lo que el proceso médico se extendería.

Expresó su voluntad

Antes de fallecer, “Carlitos fue calculando todo... Carlitos calculó administrativamente todo el detalle, políticamente todo el detalle y para la memoria que vamos a honrar de Carlitos y los actos de pueblo también manifestó su voluntad”, dijo el exsecretario de la Pava.

Entre los detalles que reveló fue que el funeral sería de pueblo, en la plaza pública de Dorado.

Torres no divulgó más detalles del contenido del “testamento” que dejó López para continuar la operación municipal. Aceptó que en este deseo expresó “su voluntad” sobre la persona que desea que continúa al frente del ayuntamiento. Pero, no quiso soltar prenda ante el augurio que se cree que fue él el elegido.

“Yo estoy haciendo mi trabajo como el pueblo de Dorado lo necesita, conforme a la voluntad de nuestro alcalde Carlitos López. Las cosas políticas llegarán en su momento y serán atendidas y en ese sentido todo el país conoce cuál era la manera de operar de Carlitos. Todo está calculado”, insistió el funcionario.

En la actualidad, Torres es el alcalde interino del municipio. Aceptó que ocupar ese cargo no lo inhabilita para aspirar a una posible contienda por la alcaldía.

Asimismo, manifestó que durante el día esperan notificar al PPD de la vacante, mediante una carta de la Legislatura Municipal. El Código Electoral establece que en un periodo de 30 días o menos se debe realizar algún método para seleccionar al sustituto.

De paso, Torres pidió al pueblo doradeño que no se preocupe por el futuro político.

“Dorado está planificado hasta el 2035, en obras, en servicio y en el actuar de la administración municipal. Así que la gente no tiene que preocuparse de qué pasará en el municipio, porque aquí no se improvisa aquí se planifica y nosotros estamos planificados hasta el 2035”, sentenció.

Mientras, a los empleados los instó a continuar con la operación, tal y como el alcalde les enseñó.

“Lo que nos tiene que preocupar y ocupar es honrar la memoria de Carlitos con lo que él sabía hacer, entregarse a su pueblo”, precisó.

Para Torres, López fue “un padre, un guardián” para su pueblo de Dorado.

“Carlitos amaba a su pueblo. Eso no le queda duda a nadie”, afirmó.