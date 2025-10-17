La gobernadora Jenniffer González Colón lamentó la muerte del alcalde de Dorado, Carlos López Rivera, quien partió este viernes tras padecer cáncer en el hígado.

“Con profundo pesar recibimos la noticia del fallecimiento del alcalde de Dorado, Carlos ‘Carlitos’ López Rivera, quien dedicó décadas de su vida al servicio de su municipio y su gente. Su legado de entrega, su visión de desarrollo municipal y su compromiso con el bien común son ejemplo para muchos y perdurarán en la historia de Dorado y Puerto Rico. Que su memoria inspire a otros a trabajar con entrega y amor por sus comunidades”, manifestó la gobernadora en declaraciones escritas.

La primera mandataria expresó además su deseo por fortaleza para la familia del veterano alcalde.

“Acompañamos de corazón a su esposa, hijos, familiares, amigos, y al pueblo de Dorado en estos momentos de dolor. Ruego a Dios que les dé consuelo, fortaleza y esperanza para sobrellevar esta pérdida. Que descanse en paz”, sostuvo.

López Rivera falleció a los 67 años tras sufrir complicaciones derivadas del cáncer de hígado que padecía. Desde que reveló su diagnóstico en mayo pasado, recibía tratamiento de inmunoterapia y permanecía bajo supervisión médica.

Tan reciente como el jueves, el administrador municipal, Aníbal José Torres, había informado que el estado de salud del alcalde era estable dentro de su condición, mientras su equipo médico continuaba atento a su evolución.

Torres detalló en NotiUno que, desde el sábado pasado, la salud del alcalde se deterioró y que el dolor se le agudizó. Agregó que desde el miércoles López Rivera estuvo recluido en el hospital, fue sedado anoche y falleció en la mañana de hoy, acompañado en todo momento por su familia.

“Fueron tres días de mucho sufrimiento para el alcalde”, indicó Torres, quien adelantó que próximamente se celebrará un velorio de pueblo.