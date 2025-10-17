El comisionado residente y presidente del Partido Popular Democrático (PPD), Pablo José Hernández Rivera, expresó su profundo pesar por la partida del alcalde de Dorado, Carlos “Carlitos” López Rivera, quien falleció este viernes tras padecer cáncer en el hígado.

“Me apena profundamente la partida de Carlitos López. Carlitos fue alcalde de campo y pueblo por 38 años. Transformó a Dorado y supo balancear el progreso económico con la justicia social. Era un político astuto y sagaz, de buen olfato y mejores consejos. Pintoresco y folclórico, sabía crear frases e imágenes que se grababan instantáneamente en la memoria del país”, manifestó Hernández Rivera en declaraciones escritas.

El comisionado también destacó el impacto personal que el veterano alcalde tuvo en su familia.

“Sobre todo, en mi familia lo recordaremos por su lealtad. En los momentos más retantes y solitarios, Carlitos estuvo ahí, ahí, ahí, motivándonos, como motivaba a su pueblo, a que siguiéramos… ¡a toda marcha y con más fuerza! Que descanse en paz", sostuvo el comisionado residente.

22 Fotos El mandatario popular estuvo 38 años al frente de la poltrona municipal.

López Rivera falleció a los 67 años, dejando un legado de 38 años, durante los cuales transformó el municipio y se ganó el cariño de la comunidad.

Desde que reveló su diagnóstico en mayo pasado, el alcalde recibía tratamiento de inmunoterapia y permanecía bajo supervisión médica.

Tan reciente como el jueves, el administrador municipal, Aníbal José Torres, había informado que el estado de salud del alcalde era estable dentro de su condición, mientras su equipo médico continuaba atento a su evolución.

Torres detalló en NotiUno que, desde el sábado pasado, la salud del alcalde se deterioró y que el dolor se le agudizó. Agregó que desde el miércoles López Rivera estuvo recluido en el hospital, fue sedado anoche y falleció en la mañana de hoy, acompañado en todo momento por su familia.

“Fueron tres días de mucho sufrimiento para el alcalde”, indicó Torres, quien adelantó que próximamente se celebrará un velorio de pueblo.