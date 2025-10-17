La muerte del alcalde de Dorado, Carlos López Rivera, generó una ola de reacciones entre políticos, quienes lamentaron la partida del ejecutivo municipal, recordado por sus 38 años de servicio y su compromiso con la ciudad.

El veterano alcalde y militante del Partido Popular Democrático (PPD) padecía cáncer de hígado, diagnóstico que reveló a mediados de mayo pasado. Tenía 67 años.

Pablo José Hernández Rivera, comisionado residente y presidente del PPD

“Me apena profundamente la partida de Carlitos López. Carlitos fue alcalde de campo y pueblo por 38 años. Transformó a Dorado y supo balancear el progreso económico con la justicia social. Era un político astuto y sagaz, de buen olfato y mejores consejos. Pintoresco y folclórico, sabía crear frases e imágenes que se grababan instantáneamente en la memoria del país. Pero, sobre todo, en mi familia lo recordaremos por su lealtad. En los momentos más retantes y solitarios, Carlitos estuvo ahí, ahí, ahí, motivándonos, como motivaba a su pueblo, a que siguiéramos… ¡a toda marcha y con más fuerza! Que descanse en paz".

PUBLICIDAD

Manuel Calderón Cerame, secretario general del PPD

“Acogemos con mucho dolor la triste noticia del fallecimiento del alcalde de Dorado, Carlos López Rivera. Un gran líder que se destacó por su liderazgo, visión de desarrollo municipal y su amor al pueblo. Dorado se transformó en una gran ciudad bajo la visión del alcalde, quien durante más de cuatro décadas le sirvió a su gente. A su esposa, hijos, familiares y amigos les extiendo a nombre del PPD nuestro más sentido pésame. Qué Dios le brinde fortaleza y entendimiento. Puerto Rico siempre recordará la gesta de este gran alcalde. Qué descanse en paz”.

Jorge “Georgie” González Otero, alcalde de Jayuya y presidente de la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico

“Excelente compañero, excelente servidor público, fogoso; llevaba a Dorado y al Partido Popular en su corazón. Lamentamos la pérdida y rogamos al Dios Todopoderoso que le dé fortaleza a toda la familia”.

Ramón Luis Rivera, alcalde de Bayamón

“Con mucho pesar recibimos la noticia del fallecimiento del alcalde de Dorado, Carlos López, quien dedicó gran parte de su vida sirviendo a sus conciudadanos. Nos unimos a la pena que embarga a su familia y a los residentes del vecino pueblo. Rogamos al Todopoderoso por su eterno descanso. Que en paz descanse”.

Clemente “Chito” Agosto, alcalde de Toa Alta

“Recibimos con profundo pesar la partida de un guerrero incansable, el alcalde Carlos López Rivera. Fue un servidor público que dedicó su vida al bienestar de su gente y con quien compartimos muchas luchas a favor de las comunidades y la gente de nuestros pueblos. Su legado de trabajo y compromiso permanecerá en la historia de Dorado y de todo Puerto Rico. Nuestras oraciones están con su familia, seres queridos y el pueblo doradeño”.

PUBLICIDAD

María Vega Pagán, alcaldesa de Vega Alta

“En lo político era un guerrero incuestionable. Y en lo administrativo, no dormía trabajando con ahínco para que Dorado brillara. Extrañaré su presencia. Puerto Rico ha conocido pocos alcaldes como él. Tuve una sincera amistad que rindió frutos para nuestros pueblos y que hoy permanece viva en el recuerdo”.

Bernardo “Betito” Márquez, alcalde de Toa Baja

“Hoy recibo con profundo pesar la noticia del fallecimiento de mi homólogo y amigo, Carlos A. López, alcalde del vecino pueblo de Dorado. A su familia, allegados y a todo el pueblo doradeño, les expreso mis más sinceras condolencias. Que descanse en paz, en los brazos del Señor”.

Thomas Rivera Schatz, presidente del Senado

“Falleció el alcalde de Dorado, el amigo Carlos López Rivera. Nuestra condolencias a su familia y a sus seres queridos. Carlos López representó el liderato fuerte, el compromiso genuino y fue un ícono en el Partido Popular Democrático. Un alcalde generoso con su pueblo, amante del deporte y aguerrido defensor de sus causas. ¡Descanse en paz!”.

Carlos “Johnny” Méndez, presidente de la Cámara de Representantes

“Los miembros de la Cámara de Representantes expresamos nuestra solidaridad con la familia del alcalde de Dorado, Carlos López, ante la triste noticia de su fallecimiento. Nos unimos a la pena que embarga a su esposa, Edith, sus tres hijos y demás familiares en este difícil momento. Carlos López fue un alcalde fogoso, que siempre trabajó con gran pasión y dedicación por su municipio, características que demostraba durante cada uno de nuestras reuniones y conversaciones; algo que ya es parte de un gran legado de servicio a los doradeños. Recientemente, la compañera representante Elinette González está dialogando conmigo sobre la importante obra que hizo el alcalde, la cual no cabe duda que perdurará por generaciones. Que descanse en paz”.

PUBLICIDAD

Lourdes Ramos, representante

“En su vida como en su hora postrera, Carlitos López era un hombre que iba de frente y sin rodeos. Nunca vaciló ante ningún reto y se mantuvo incólume ante los desafíos de la vida. Era un hombre fogoso con un estilo pintoresco que no rehuía batalla alguna. Hizo de Dorado una metrópolis y sé que su gente llora amargamente su partida. Se le extrañará mucho”.

Heriberto Vélez Vélez, alcalde de Quebradillas

“El personal de la administración municipal se une al dolor que embarga a los familiares del alcalde de Dorado, Carlos López, tras su partida a morar junto al Señor. Su legado y visión quedan plasmados en cada rincón del pueblo que amó. A sus familiares nuestro más sentido pésame. ¡Qué descanse en paz!”.

Carlos Román Román, alcalde de Hatillo

“Hatillo lamenta profundamente la partida del amigo y alcalde de Dorado, Carlos López Rivera, un excelente alcalde que amó profundamente a su pueblo y que transformó el mismo para beneficio de los doradeños. Nos unimos al dolor que embarga a la familia. Elevamos una oración por ellos para que Dios les brinde consuelo!”.