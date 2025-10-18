Los actos fúnebres del fenecido alcalde de Dorado, Carlos “Carlitos” López, se realizarán este próximo martes, 21 de octubre desde las 9:30 a.m.

La primera actividad es un acto de recordación en la plaza pública de Dorado. Ese mismo día será enterrado en el Cementerio Municipal.

La información la proveyó el alcalde interino del municipio y exsecretario general del Partido Popular Democrático (PPD), Aníbal José Torres.

Estos actos se desarrollarán “según fue su voluntad expresa” y las que dejó detalladas hace dos semanas, dijo el funcionario.

Torres explicó que una vez culminen los actos protocolares en la plaza pública, se realizará una caminata. La primera parada será en la escuela Jacinto López, donde la Banda Municipal tocará una canción seleccionada por el fenecido alcalde. Luego, pasarán frente a la Iglesia Católica, donde el párroco hará un acto religioso. Sin embargo, el acto ecuménico será después en el Santuario Santo Cristo de la Reconciliación. Finalmente, sería enterrado.

Se le solicitó a los asistentes a estacionarse en el Gran Parque Agroturístico, desde donde habrán guaguas de transporte a la zona urbana. Es que se espera una actividad multitudinaria en honor a López, lo que haría complicado todo el evento que se tiene previsto ocurra en la zona urbana.

El alcalde interino informó que el presidente del PPD y comisionado residente, Pablo José Hernández, participará de los actos fúnebres.

“De la gobernadora (Jenniffer González Colón), no hemos recibido comunicación oficial de si participará en los actos”, sostuvo.

Por otro lado, Torres informó que el Grupo Pastoral de Dorado, que incluye a representantes de todos los sectores religiosos, realizarán un “acto de oración y recordación” en honor a López. El mismo se realizará en la plaza pública de Dorado, pero todavía no tiene fecha.

López falleció en la madrugada de ayer a consecuencia de un cáncer en el hígado que le fue diagnosticado el pasado mes de mayo. El municipio se encuentra desde ayer bajo 10 días de luto.

Previo a su fallecimiento, el alcalde dejó múltiples proyectos encaminados, que incluían mejoras viales para contrarrestar el tapón en la ciudad, así como la creación de un nuevo cementerio. También dejó encaminada la reconstrucción de la Casa Alcaldía, dijo el alcalde interino.