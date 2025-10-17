Dorado. Preguntar a un doradeño sobre lo que representaba su alcalde Carlos López para el municipio representaba tener que ver cómo se acongojaba, a tal punto que algunos lloraban por el fallecimiento de su líder.

22 Fotos El mandatario popular estuvo 38 años al frente de la poltrona municipal.

Hasta los conductores que pasaban por la plaza pública de Dorado se les pudo observar llorar dentro de sus vehículos, mientras observaban cómo un cúmulo de empleados municipales se arremolinaban frente a la Casa Alcaldía.

Desde ciudadanos a empleados municipales destacaron que López era parte de su familia. Por ello, expresaban su sentir ante su muerte a causa del cáncer en el hígado.

Iris Maisonet, quien reside en Quintas de Dorado, resumió bien lo que ha representado la pérdida de su alcalde.

“Lo puedes notar es la tristeza que se siente en todo Dorado. Mientras venía, porque trabajo aquí (en la zona urbana) los viernes, y mientras venía, vi la pena”, señaló al empezar a llorar.

La mujer manifestó que el alcalde se dio a querer por su pueblo. “Era una persona excepcional. Para mí, nunca tenía un no y así mismo los empleados. Los empleados son exactamente con él, atento, respetuoso y dan el servicio. Puedes notar que estoy bien afectada”, dijo con voz entrecortada.

Por su parte, Francisco Martínez Pascual, residente de la zona urbana, comentó que estudió desde Kindergarten con López y se graduaron junto de escuela superior en el 1966.

“Es una partida inesperada. Nos duele mucho en el alma perder un gran ser humano, como amigo, como hermano, como excompañero de la Clase Graduanda del ‘66”, expuso el hombre, que se arremolinó en la plaza pública de Dorado tras conocer la noticia de la muerte.

Primera Hora también observó cómo en negocios de la plaza pública se colocaron cintas negras en las puertas en señal del luto que vive el pueblo. Igual pasó en las dependencias municipales.

Uno de los lugares que tenía la señal de luto fue una oficina dental. Una empleada de esta oficina y residente de la zona urbana de Dorado, Rosa Ayala, afirmó que “el pueblo está devastado con esta noticia tan lamentable”.

17 de octubre de 2025. Dorado, PR. MCD/NOTICIAS. Ambiente en los predios de la Casa Alcaldía del Municipio de Dorado, tras el fallecimiento de su alcalde por el Partido Popular Democrático (PPD) Carlos López, quien estuvo 38 años en la poltrona y padecía de cáncer en el hígado. FOTO POR: Carlos Rivera Giusti/GFR Media Carlos López, Alcalde, Dorado, Fallecimiento, Luto, Duelo, Partido Popular Democrático, PPD ( Carlos Rivera Giusti )

La mujer también se afligió al hablar sobre el pesar que siente el pueblo. Pero, lanzó una sonrisa cuando se acordó lo preparado que López dejó a su pueblo de cara al futuro.

“El futuro de Dorado va a continuar a ‘toda marcha y con más prisa’. Eso era un slogan que tenía el alcalde fuera de ánimos políticos. Lo menciono jocosamente en el sentido de la forma de ser del alcalde. Fuera de partidos políticos, Carlitos fue un querendón de aquí de Dorado, de toda la ciudadanía. Lo respetábamos y apreciábamos mucho a él y a toda su familia, porque él fue una persona dada con el pueblo”, sostuvo.

Por su parte, una empleada municipal por los pasados 20 años, Ada Francis Martínez, contó cómo el alcalde siempre le llamaba “cultura” y se remeneaba, ya que sabía que le gustaba mucho la fiesta.

Aunque recordó la anécdota, la mujer dijo estar entristecida con la partida del alcalde.

“Estamos muy tristes, consternados, porque fue un hombre leal, un buen amigo, un buen alcalde, que estuvo sirviéndole a Dorado y a Puerto Rico por 38 años y murió con sus botas puestas”, afirmó.

Hasta la plaza pública también se allegó el portavoz de la minoría del Partido Nuevo Progresista en la Legislatura Municipal, Noel Matta. Este fue el único que se identificó con el partido opositor al alcalde, que era del Partido Popular Democrático. El político se expresó sorprendido por este fallecimiento.

“Él anunció públicamente su diagnóstico hace apenas cinco meses y no esperábamos que esto fuera a terminar tan rápido. Nos tiene a todos consternados. Esto trasciende líneas partidistas. Aquí se nos ha ido un compueblano, un doradeño”, puntualizó, al destacar que, “no importa las circunstancias, todos somos hermanos”.

Asimismo, el estadista manifestó que espera que este cambio político no trastoque el rumbo de los proyectos y servicios que había establecido López.

“Que Dorado no se detenga, que Dorado pueda continuar sirviéndole a su pueblo”, reclamó.

Mientras, el presidente de la Legislatura Municipal, José Torres Archilla, expuso que “hoy es un día muy triste para nuestro pueblo. Se ha ido el ‘guardián doradeño’, como él decía. Sé que el pueblo está muy triste por esta irreparable pérdida para nuestro pueblo”.