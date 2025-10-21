Dorado. El fenecido alcalde de Dorado, Carlos “Carlitos” López Rivera, expresó que “su voluntad” era que el administrador de la ciudad y exsecretario del Partido Popular Democrático (PPD), Aníbal José Torres, le sustituyera como alcalde de la ciudad.

Así lo reveló este martes el hermano mayor del alcalde, Pedro López Rivera, en su mensaje al pueblo durante los actos fúnebres.

“‘Aníbal, no te lo pido. Te estoy dando una instrucción. Yo quiero que tú termines mi cuatrienio y termines las obras que han comenzado’”, recordó el hombre.

Dijo estar seguro que Torres no va a defraudar a Dorado.

López Rivera falleció el pasado viernes de cáncer en el hígado.

“Carlitos fue el que nos dio fortaleza a la familia. Carlitos nos decía: ‘Tranquilos, yo estoy en paz con Dios y me voy tranquilo’”, recordó el hermano.

Detalló que todo lo que acontece en el funeral fue planificado por López Rivera, desde las canciones que se tocarían hasta quién cantaría o hablaría.

Por su parte, la hija del fenecido alcalde, Carol López Hunt, usó su mensaje para agradecer a los empleados municipales de Dorado.

“Ustedes son nuestra familia extendida y estamos agradecidos por el amor que nos han dado en todos estos años”, dijo la joven universitaria.

Añadió que no tiene que exponer la biografía de su padre, ya que la dejó impregnada en todo el pueblo.

“Su historia queda escrita en cada rincón de este pueblo. La transformación de Dorado ha sido total”, aseguró. “Mi papá fue el forjador del nuevo Dorado”.