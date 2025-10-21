Dorado. Los actos fúnebres del alcalde de Dorado, Carlos “Carlitos” López Rivera, ha reunido este martes a los políticos boricuas.

Aunque predominaban los funcionarios del Partido Popular Democrático (PPD), líderes novoprogresistas también dijeron presente. Entre estos se encontraba el alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera Cruz, y el alcalde de San Juan, Miguel Romero.

El exgobernador Aníbal Acevedo Vilá, del PPD, estuvo entre los presentes.

“Es una despedida difícil para la familia y difícil para la gente de Dorado. Carlitos se entregó a su pueblo en alma, corazón. El Dorado que todos conocemos es el resultado de su labor como alcalde”, afirmó el exprimer ejecutivo a Primera Hora, al asegurar que López Rivera nunca será olvidado.

PUBLICIDAD

“Esta es una ciudad que, mientras por un lado se va modernizado, a la misma vez ha ido creciendo. Mantiene ese balance entre un pueblo pequeño y una gran ciudad y eso se debe a la visión de Carlitos”, añadió.

Rivera Cruz, por su parte, expuso que le unía “una buena amistad” con el fenecido alcalde.

“Era una persona bien fogosa, bien entregada a defender los intereses de la gente de su pueblo y por eso que lo querían tanto en Dorado, y por eso es que no perdía en Dorado, por esa disponibilidad a siempre tener el pueblo primero”, sentenció.

Se le preguntó si habrá quién sustituya a López Rivera. Afirmó que los políticos “tenemos que entender que no somos eternos y que en algún momento dado tiene que venir una persona nueva. Así que esa persona nueva la escogerá el pueblo de Dorado”.

Mientras, el alcalde de San Juan afirmó que todo Puerto Rico está unido ante esta “gran pérdida”.

“Creo que el alcalde Carlos López brindó una cátedra de servicio público con casi 40 años sirviéndole a su pueblo, y más de 40, porque también ocupó otras posiciones antes de ser alcalde. Es una gran pérdida para todos. Ahora bien, tengo que decir, hay un legado que permanece intacto, que va a perdurar por toda la vida, del cual todos tenemos que aprender, particularmente aquellos que estamos comenzando en estas funciones”, manifestó.

Recordó que la mamá de López Rivera y su madre eran amigas y tomaban clases de mundillo juntas.

PUBLICIDAD

“El alcalde era un alcalde que servía a todos por igual. Por eso le digo que es un gran ejemplo. Sus triunfos fueron mucho más amplios que los votos que sacaba su propio partido, yo creo que eso es digno de emular y eso solamente significa que trabajó bien y que trabajó para todos”, concluyó Romero.

La tristeza es evidente entre los presentes. ( Carlos Rivera Giusti )

Mientras, los alcaldes populares de Hormigueros, Pedro García, y el de Rincón, Carlos López, aludieron a que tienen mucho que agradecer a López Rivera por haberlos ayudado.

“Traigo conmigo en mi voz y en mi presencia al pueblo de Hormiguero, que respeta a este gran guerrero que lo dio todo por su pueblo”, afirmó García.

López, entretanto, recordó que el fenecido alcalde “me tendió la mano para nosotros dar los primeros pasos. Me enseñó por dónde caminar y le agradezco lo más profundo de nuestro corazón”.

Además, a los actos asistieron el alcalde novoprogresista de Orocovis, Edgardo Colón Berlingueri; el alcalde popular de Guayama, O’brain Vázquez; el alcalde popular de Juncos, Alfredo “Papo” Alejandro; la alcaldesa de Vega Alta, María Vega; el exalcalde popular de Vega Baja, Luis Meléndez Cano; los expresidentes de la Cámara, Jaime Perelló y Carlos Vizcarrondo; el expresidente del Senado, Antonio Fas Alzamora, así como los portavoces del PPD en la Legislatura, Héctor Ferrer y Luis Javier Hernández, entre otros. También llegó la secretaria de Estado, Rosachely Rivera.

22 Fotos El mandatario popular estuvo 38 años al frente de la poltrona municipal.

El expresidente del PPD, Jesús Manuel Ortiz, también participó de los actos fúnebres.

“Había que estar aquí hoy honrando a un servidor público que dejó la vida por su pueblo, que amaba a su pueblo de Dorado y que fue el arquitecto de una transformación sin precedentes, que hay que resaltar en todo Puerto Rico”, dijo.

PUBLICIDAD

Se espera que también asistan al evento la gobernadora Jenniffer González y el comisionado electoral Pablo José Hernández. Estos serán oradores durante los actos protocolares, que iniciarán a las 11:00 a.m.

Además de los políticos, al acto llegó el actor mexicano Fernando Allende. Este lloró cuando contó a Primera Hora los lazos de amistad que le unía a López Rivera.

“Estoy aquí para rendir tributo a la vida (pausa) de un gran hombre”, puntualizó Allende.