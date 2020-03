Un informe de la Oficina del Contralor revela varios incumplimientos en las operaciones fiscales de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), entre ellas la falta de pago y de mantenimiento de las máquinas de escrutinio electrónico.

La opinión cualificada emitida por la Contraloría indica que ninguno de los contratos de servicios profesionales y consultivos, incluyó la cláusula de no deuda de pensión para el sustento de personas de edad avanzada. Otros contratos y enmiendas carecían de cláusulas que establecieran que el contratista no estaba obligado a satisfacer pensión alimentaria, o que la Comisión podría cancelar el contrato mediante notificación previa de 30 días.

Los auditores de la Contraloría hallaron también que faltaban documentos en los expedientes de los contratos como la certificación de Radicación de Planillas de Hacienda, Deuda por todos los Conceptos del CRIM o, el Good Standing del Departamento de Estado, entre otros.

La auditoría de dos hallazgos señala que el contrato formalizado del 21 de julio de 2016 al 31 de diciembre de 2016 con una compañía de publicidad por $3.3 millones, tenía una cláusula, contraria a la reglamentación, que permitía pagar a la compañía de publicidad una comisión entre el 15% y el 20% del importe facturado. La Carta Circular 1300-02-12 establece que debe ser el 15% del costo neto de la facturación. En sólo tres facturas que totalizan $239,672, se identificaron pagos en exceso por $18,429.

Por tanto, se recomienda al presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, que evalúe todos los pagos realizados a la compañía de publicidad y de haberse pagado en exceso, realice el recobro que corresponda.

El Informe indica que la CEE no ha cumplido con el pago de $2.6 millones que debió realizarse el 1 de julio de 2017, a la compañía del sistema de escrutinio electrónico. El contrato firmado en el 2015 establece un itinerario de 12 pagos hasta su vigencia en el 2024, en la cual la CEE pasará a ser la propietaria del equipo, programas y servicios.

Además, la Comisión no realizó el mantenimiento preventivo a las baterías, en el 50% de las 6,075 máquinas de escrutinio electrónico, Optical Scanning System (OpScan) según requerido por el Manual 2.09- Democracy Suite ImageCast Precint System Maitenance Manual. Esta situación puede ocasionar que la compañía no brinde los servicios contratados y se afecte el escrutinio electrónico en próximos eventos electorales.

En particular, entre mayo y agosto de 2018, se planificó y realizó un ejercicio de mantenimiento preventivo en dos fases cuyo resultado fue que 618 máquinas no encendieron y no cumplieron con la primera fase que es cargar las baterías. La segunda fase, en mayo de 2019, se encontraba en el proceso de realizar y consistía en verificar el proceso de escanear las papeletas y que funcionaran correctamente.

El informe cubre el periodo del 1 de enero de 2015 al 28 de febrero de 2019, y está disponible en www.ocpr.gov.pr.