“Esto tiene más capítulos que la saga de Star Wars”.

Aunque parezca insólito, esta frase expresada por la representación legal del alcalde popular de Guánica, Ismael “Titi’ Rodríguez Ramos, en una vista argumentativa presidida por el juez Anthony Cuevas del Tribunal de San Juan, quizás describa la controversia electoral que aparenta no tener final.

Es que esta tarde, se examinó un recurso judicial presentado en diciembre por el candidato por nominación directa, Edgardo Cruz Vélez, relacionado a la adjudicación de 22 papeletas que supuestamente no fueron contabilizadas en el escrutinio original.

“¿De dónde surgen esos 22 votos?”, preguntó el juez Cuevas ante la polémica aún sin dilucidar.

“Lo que nosotros le presentamos en el recurso fue precisamente toda la documentación y las declaraciones juradas de las personas que estuvieron ahí, que vieron las papeletas que hasta un momento dado se estaban contabilizando y trabajando, pero en un momento dado, a nuestro entender, no se adjudicaron”, expuso el abogado Juan Antonio Corretjer Russi, representante legal de Cruz Vélez.

“Hay una diferencia entre escrutar, adjudicar y sumarse al total. Porque muchas veces se adjudicaban, pero no se sumaban, no se actualizaba el número final que pasó muchas veces. Hay que recordar que Edgardo Cruz por ser candidato por nominación directa no tiene según la ley, el derecho de tener un comisionado especial o una persona que lo represente y que pueda tomar decisiones en el pleno de la comisión”, agregó el letrado.

Cabe destacar que el caso discutido a través de la plataforma Zoom, no está relacionado al recurso de impugnación a la juramentación del alcalde popular, radicado por Cruz Vélez, luego de obtener una certificación de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) que lo pone al frente de la contienda.

Durante la vista judicial, la representación legal de Cruz Vélez intentó que se consolidaran ambos casos, tanto la impugnación de la jura como el lío de los 22 votos, pero el juez Cuevas se inclinaba a mantenerlos por separado.

“Nosotros no tenemos objeción a que se consoliden los recursos de impugnación, pero no deben consolidarse con este caso que es un recurso de revisión de un acuerdo de comisionados que se pusieron de acuerdo para decirle al señor Edgardo Cruz que no había más votos que contar. Esto tiene más capítulos que la saga de Star Wars”, dijo por su parte uno de los comisionados del Partido Popular Democrático.

Mientras que Pedro Ortiz Álvarez, abogado del alcalde Rodríguez Ramos, explicó a Primera Hora que el caso de los 22 votos es académico pues a su juicio están incluidos en la ecuación final.

“La realidad es que, a ese recurso, la Comisión (Estatal de Elecciones) prontamente notifica una certificación firmada por todos los comisionados alternos, en la que se dice ‘mira, aquí se contaron todos los votos. No hay más nada que contar’. Aquí hay otras controversias, pero esa de las 22 esos votos están ya en el cómputo… están en el saco”, sostuvo Ortiz Álvarez.

“Esa fue la postura que el juez había inclinado y entiendo que no lo terminó resolviendo hoy, pero la representación legal del candidato ‘write in’ quiere que se consolide eso. Desde el punto de vista mío es un caso muerto, eso es académico y si es académico pues no hay jurisdicción para incluir en el con las impugnaciones que están en curso Ahí hay un cómputo que distorsiona el resultado porque se contó lo que ya se había contado”, insistió.

Asimismo, el abogado de “Titi” Rodríguez señaló que hoy su representado contestó la demanda del candidato por nominación directa quien impugna su juramentación.

“Se contestó hoy y hoy también se presentó la impugnación a la nueva certificación que hizo la CEE en donde están incluyendo, desde nuestro punto de vista, yo estoy totalmente convencido que es así, y se resolverá por el Tribunal en su momento. Estoy muy confiado en que Titi prevalezca”, confesó.

“Hemos examinado actas con mucho cuidado, minuciosamente. Hemos entrevistado a la gente que estuvo allí en todas las etapas y creemos que aquí hay una duplicidad de votos contados. Cuando esa duplicidad se rectifique, aun cumpliendo con la orden del Tribunal Supremo que no está en discusión, igual dijo que hay que contarlo todo y se cuenta todo, pero obviamente todo lo que exista y todo lo que no se haya contado”, destacó.

Por su parte, Corretjer señaló que, independientemente se resuelva en contra de la petición de Cruz Vélez para que se sumen esas 22 papeletas, el candidato ‘write in’ mantiene la delantera.

“Independientemente de lo que resuelva el tribunal, solamente va a ser basado en esas 22 papeletas, si pasamos a una vista evidenciaría o no, si le damos paso al reclamo de nosotros de sentar a los testigos, de pasar prueba, eso lo determina el juez en estos días según expresó”, dijo.

“Aun si resuelve el Tribunal en contra y decide no entrar a una vista evidenciaría para adjudicar las papeletas, o sea, que el Tribunal desestima que es el peor de los casos para nosotros, Edgardo Cruz sigue teniendo 2,411 votos, o sea, la mayoría de los votos”, acotó.

Mientras se dilucida la controversia, Cruz Vélez prepara su toma de posesión en una ceremonia repautada para el sábado, 30 de enero a las 5:00 de la tarde en la plaza pública del pueblo.