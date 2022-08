La discusión que se dio en la noche del miércoles en la Legislatura Municipal de San Juan de una ordenanza que permitiría al ayuntamiento alquilar parte de los predios del balneario de El Escambrón y el parque Sixto Escobar a la empresa que desarrollaría el hotel Normandie, ubicado a la entrada de la isleta del Viejo San Juan, sin realizarse una subasta, sin fijarse el costo a pagar en la mensualidad ni el tiempo en que se estipularía el contrato, provocó una intensa discusión en las redes sociales.

La situación llevó al alcalde Miguel Romero a realizar en la tarde de este jueves un Facebook Live en el que salió en defensa de la propuesta y rechazó que vaya a ocurrir una privatización de la zona del balneario y el área atlética.

PUBLICIDAD

Entre sus alegaciones, destacó que la idea de arrendar la zona comenzó hace ocho años, bajo la administración de la alcaldesa popular, Carmen Yulín Cruz Soto. Insistió en que el desarrollador, Normandie OZ, se ha comprometido a preservar la parte histórica del estadio, así como garantizar el acceso público a la playa, a la pista de caminar, la cancha de balompié y la pista de patinetas que el municipio ha anunciado que construirá.

Mencionó que la empresa también tendría que construir gazebos y zonas para hacer BBQ, así como garantizar espacio a dos concesionarios que operan en la zona, entre ellos Scuba Dogs.

Pero, lo que es de mayor interés para el hotel será la construcción de unos 500 espacios de estacionamiento, los que estarían de manera soterrada en el parque Sixto Escobar. Arriba de la edificación, se realizaría una nueva pista atlética y la cancha de balompié que, según el alcalde, serán para el acceso público.

“Nada de lo que está aquí incluido puede eliminar o delimitar ningún acceso público ni a la playa ni a propiedades que está en El Escambrón”, señaló, al hacer mención de un acuerdo que se firmó en noviembre del 2021 con Normandie OZ.

En estas mejoras que se desarrollarían y el estacionamiento soterrado, la empresa invertiría $86 millones. Mientras, el municipio se ha comprometido en arreglar las aceras y a realizar la pista de patinetas.

Romero insistió en que el desarrollador, Normandie OZ, se ha comprometido a preservar la parte histórica del estadio Sixto Escobar. ( David Villafane/Staff )

El alcalde alegó que las construcciones que se harían no impactarían la zona marítimo terrestre. Mientras, señaló que solo se demolería una parte de las gradas del estadio que no están clasificadas como histórica y que representan un peligro para la seguridad ciudadana.

PUBLICIDAD

“¿Quién no quiere que nosotros habilitemos estacionamiento adicional, con todos los estudios, con el respeto al área en la cual se está construyendo, pero que, a su vez, en vez de construir un estudio en una propiedad municipal y eliminar el uso de esa propiedad, que se preserve también el mismo concepto del parque de soccer, que se preserve la pista, que es tan utilizada, y que se haga nueva? Eso es lo que hay aquí. No hay nada más que un arrendamiento que el municipio va a arrendar mediante tasación, mediante uso de valores. Aquí no hay nada gratis para nadie. Nada gratis para nadie”, precisó.

De inmediato, destacó, “para que se lleven esto en mente, (que) con quien se está negociando es con la misma gente que la administración de Carmen Yulín en el 2018 acordó un memorando de entendimiento, que está firmado. No hay ningún personaje nuevo aquí después de las elecciones, no hay nada de eso”.

Uno de los que ha criticado el proceso para ceder los terrenos municipales a la empresa que desarrollaría el hotel Normandie lo fue el legislador municipal por el Partido Popular Democrático, Manuel Calderón Cerame.

El joven legislador no se opuso a todo el proyecto, sino a la forma en que se pretende realizar.

Según contó, en la noche del miércoles hubo una vista ejecutiva no pública en la que los desarrolladores, al igual que los componentes legales y de desarrollo del municipio presentaron la propuesta, contenida en la ordenanza municipal.

Aclaró que tal ordenanza no ha sido aprobada.

PUBLICIDAD

“Sí aprobó la mayoría parlamentaria hacer un informe positivo de la medida”, expuso.

Comentó que la Legislatura Municipal todavía no ha convocado a una sesión para votar sobre la ordenanza. Es sobre este documento que el legislador mostró preocupación.

“La ordenanza municipal es para cederle sin subasta y sin canon de arrendamiento establecido los predios del Sixto Escobar y áreas cercanas a la compañía Normandie OZ”, indicó.

Señaló que, por lo común, las ordenanzas municipales deben incluir los términos del arrendamiento y condiciones. Pero, dijo que “me levanta sospecha” que ninguno de los datos haya sido incluido y que se pretenda que la Legislatura Municipal le permita al ayuntamiento fijar estos términos luego de que se le dé la autorización.

También se garantizó el acceso público a la playa. ( David Villafane/Staff )

“Aquí nadie se opone a que el Normandie se revitalice y vuelva a abrir como un hotel en San Juan y mucho menos haga mejoras al Sixto Escobar. A mí me preocupa que estemos regalando propiedad del municipio de San Juan a una compañía desarrolladora”, precisó.

Además, reclamó que la Legislatura Municipal realice una vista pública en la que se escuche el sentir de los residentes de la zona sobre esta transacción. Además, pidió que el municipio negocie, al menos, que 100 estacionamientos sean cedidos para residentes de Puerta de Tierra y el Viejo San Juan.

De aprobarse, la ordenanza municipal, lo que haría es que “autoriza al municipio autónomo de San Juan, representado por su alcalde o el funcionario en quien éste delegue, a arrendar a The Normandie OZ, LLC, ciertas porciones de terreno, situadas dentro de la Propiedad del Escambrón, según se identifican en el contrato de arrendamiento que será otorgado a esos fines, para que dicha entidad la rehabilite y mejore, como estacionamiento a beneficio del interés público”, consta de la medida en espera de la aprobación de la Legislatura Municipal.