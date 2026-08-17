La Coalición Defiende a Cabo Rojo (DaCR) convocó a una marcha nacional y vista pública ciudadana para expresar su oposición al propuesto proyecto de lujo “Esencia” y alertar sobre sus posibles efectos en los servicios esenciales, la naturaleza, la economía y la calidad de vida en el suroeste.

La manifestación, denominada “Cabo Rojo es nuestro – Marcha a la vista”, se llevará a cabo el domingo, 23 de agosto, a partir de las 2:00 p.m. La marcha comenzará en la intersección de las carreteras 100 y 308, realizará varias paradas para discutir distintos temas relacionados con el proyecto y culminará en la Plaza Pública Dr. Ramón Emeterio Betances.

“El proyecto ‘Esencia’ amenaza con agravar la ya precaria infraestructura de agua potable, privatizar el acceso a la playa y destruir una zona de alto valor ecológico que nos protege del cambio climático”, expresó el ecólogo Héctor Quintero Vilella, portavoz de DaCR a través de declaraciones escritas.

Durante la actividad, expertos abordarán los posibles impactos de “Esencia” en áreas como empleos, economía y vivienda, playa y costa, agua y energía, bosque y comunidad, e historia e identidad. También habrá intervenciones culturales y artísticas.