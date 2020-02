El almirante Peter Brown, coordinador federal de asuntos para Puerto Rico en Casa Blanca, aseguró en declaraciones a la prensa ofrecidas luego de una reunión en Fortaleza con la gobernadora Wanda Vázquez y su equipo de trabajo, que las relaciones de trabajo han mejorado mucho en los últimos meses.

Por esa razón, agregó, se ha agilizado la obligación de dinero para proyectos de reconstrucción, con decenas de millones que están disponibles para una diversidad de proyectos a través de Puerto Rico.

Brown agradeció “la hospitalidad y el clima de confianza y colaboración” y afirmó que el presidente Donald Trump le dio la encomienda de “hacer que las cosas funcionen” en Puerto Rico.

PUBLICIDAD

“Tuvimos una reunión muy productiva en un nuevo clima de confianza y colaboración”, aseguró Brown. “Esto es bien importante para mantener el clima de confianza con la población”.

“El presidente me dio esta tarea específicamente porque he vivido en Puerto Rico. Era el comandante de distrito de la Guardia Costera cuando ocurrieron los huracanes Irma y María y estuve a cargo de los esfuerzos de asistencia de la Guardia Costera luego de esos huracanes. He venido muchas veces desde entonces, y he visto, al igual que ustedes mucha insatisfacción con las labores y el ritmo de la recuperación”, relató el almirante.

“Puedo decirles que en los pasados meses, con este nuevo clima de cooperación y confianza el ritmo de las labores de recuperación se ha acelerado grandemente. Ahora hay resultados tangibles que podemos ver y hay planes a largo plazo con los que está comprometida la administración de Trump”, afirmó.

Agregó que el presidente ha expresado, no solo a él sino a trabajadores a través de varias agencias, el compromiso con la recuperación de Puerto Rico a largo plazo, así como el compromiso de invertir miles de millones de dólares en dicho esfuerzo.

“Yo estoy aquí para poder medir la ejecución de ese compromiso. El trabajo que he visto hasta ahora es muy prometedor. Me imagino que en los próximos meses veremos más resultados, resultados visibles, tangibles, además de anuncios de financiamiento para grandes iniciativas”, añadió.