El director ejecutivo de la Oficina Central de Reconstrucción, Recuperación y Resiliencia (COR3), el ingeniero Manuel Laboy, entiende los reclamos que hizo este jueves la Asociación de Alcaldes y varios legisladores populares con respecto a los trabajos de reconstrucción de los daños provocados por el huracán María y el huracán Fiona, pero aclaró que no todas las premisas expuestas son correctas.

En primer lugar, Laboy subrayó que mantiene “la mejor relación con los municipios”, tanto de la Asociación como de la Federación de Alcaldes, y reconoció, sin rodeos, que “los municipios están liderando la reconstrucción”, proceso que, a su juicio, marcha “bien”.

“Yo diría que, si no son los 78 municipios, en casi todos hay obras de reconstrucción de FEMA (Agencia Federal de Manejo de Emergencias, en inglés) que están en construcción”, agregó el ingeniero. “Tal vez pasa desapercibido porque estamos hablando de carreteras y puentes. Todos esos encintados, asfalto, cunetones, gaviones, todo eso, y esos puentes que se están arreglando en casi todos los municipios, esos son con fondos de FEMA de reconstrucción”.

“Al igual que los parques y las facilidades deportivas y recreativas, que esa es la mayoría de los proyectos de los municipios: carreteras, puentes, y facilidades deportivas y recreativas. Ahí es que están los chavos de los fondos de FEMA de María para los municipios. Y todo eso se está moviendo. Muchos de ellos están en construcción. Por eso yo digo que los municipios están liderando la reconstrucción”, insistió.

Añadió que luego están los trabajos de reconstrucción de las agencias de gobierno, que muchos son proyectos “más complicados, que toman más tiempo”, pero que ya “se están moviendo al ritmo que yo esperaba que se moviera y vienen anuncios muy buenos”. Y también están los trabajos de las entidades sin fines de lucro, como iglesias y hospitales, “que eso también se está moviendo”.

“Así que tengo que decir, en comparación con hace dos años y medio, que la reconstrucción ha mejorado significativamente y vamos en la dirección correcta”, reiteró.

El ingeniero Laboy sostuvo que, en lo que respecta al planteamiento de los altos costos de construcción, “pues nosotros lo compartimos. Es la realidad. Aquí ha habido una inflación sin precedentes e inesperada”.

“Los fondos se obligaron, en la gran mayoría, los permanentes, a partir del 2020. ¿Y qué pasa? Que cuando haces un proyecto en el 2021, 2022, 2023 y de momento, viene esta inflación que no se esperaba, que ha cogido al mundo entero y nos ha puesto en una situación difícil, y Puerto Rico no es la excepción, pues eso afecta los costos y la disponibilidad y entrega de los materiales”, evaluó.

“Por ende, sí, coincido con esa observación. Y en el caso de la reconstrucción con María, la mayoría son costos fijos, o sea, que te dieron lo que te dieron, y con eso tenemos que bregar. Y, obviamente pues esa inflación, afecta”, agregó.

Sostuvo, sin embargo, que “el compromiso que hice, con el señor gobernador (Pedro Pierluisi) y con los municipios”, es de estudiar ese comportamiento, y a esos efectos han hecho ya dos informes, uno en junio de 2022 y otro apenas la semana pasada, “que está aún más elaborado, con más datos, más estadísticas”.

“Y eso me va a permitir a mí seguir teniendo conversaciones con FEMA. Ya estuve en el congreso el pasado mayo llevando ese mensaje a los congresistas. Y vuelvo a (Washington) D.C. pronto, y vamos a seguir trabajando este tema”, aseguró. “Obviamente no puedo dar certeza de en qué va a culminar el tema, pero no es por falta de estrategia ni falta de esfuerzo. Hay un compromiso del señor gobernador, una instrucción que me dio de que tengo que seguir trabajando este asunto”.

Comentó que, aunque no estaba planificado ir junto con los municipios a Washington, si coinciden allí, “pues mucho mejor unir los esfuerzos”.

Por otro lado, quiso dejar claro que, aunque ha habido “una colaboración y muchas peticiones que recibimos tanto de la Asociación como de la Federación, eso es correcto, y así va a seguir siendo”, en lo que respecta a conseguir el avance de capital para los proyectos de reconstrucción, incluyendo los municipales, el crédito principal corresponde al gobernador Pierluisi “porque él fue el que realmente empujó esto para que se diera”.

En cuanto a los reclamos de la Asociación de Alcaldes de la demora en los rembolsos por las labores de emergencia después de Fiona, Laboy explicó que, los municipios que no lo han recibido es porque no han sometido la documentación requerida.

Explicó que, a diferencia de lo ocurrido luego de María, que provoco una destrucción tan masiva, con el gobierno de Puerto Rico en quiebra, FEMA estableció un procedimiento extraordinario para adelantar dinero sin exigir documentos y poder así atender la emergencia y salvar vida y propiedad. En contraste, ese no fue el caso en Fiona, “y no te van a adelantar ningún dinero hasta que sometas los documentos”.

“El municipio que hoy no haya recibido dinero de Fiona (por trabajos de emergencia), es porque le debe documentos a FEMA”, afirmó. “Y te puedo decir municipios de la Asociación que han sido exitosos, Jayuya, Coamo, Villalba, Carolina, y puedo seguir enumerando municipios de la Asociación que han sido exitosos sometiendo los documentos a FEMA. Y del lado de la Federación, Canóvanas, Las Piedras, Yauco, Utuado”, indicó Laboy.

Aclaró, además, que las restricciones anunciadas por el gobierno federal porque el fondo de emergencias está en nivel bajo, “no aplica a los trabajos de emergencia, y tampoco a todo lo que está obligado (en trabajos permanentes). El problema es con lo que no está obligado de obra permanente”.

De hecho, indicó, ya hay trabajos permanentes obligados por Fiona, incluyendo más de $100 millones en trabajos de los municipios, entre ellos grandes proyectos en Coamo, Patillas y Las Piedras.

Los proyectos nuevos que no están obligados, aclaró, están en pausa hasta que el Congreso rellene el fondo de emergencia, algo que espera ocurra de un momento a otro, porque muchos estados y territorios necesitan esos fondos. “Pero todo lo que está obligado, sea de María o Fiona, está corriendo. La mayoría de María, más del 90 y pico por ciento está obligado, y Fiona íbamos muy bien hasta que llegó esta cuestión del fondo. Pero hay suficiente proyecto de obra permanente de Fiona obligado para comenzar”.

En cuanto a los proyectos de María afectados por Fiona, Laboy explicó que, contrario a lo que temían, cuando llevaron a cabo las inspecciones, “solamente 9% de todas las obras de María fueron impactadas por Fiona”.

“Al final del día, la cantidad de casos, entre municipios, agencias y (organizaciones) sin fines de lucro, que realmente hubo una complicación que requirió más tiempo y esfuerzo para poder definir qué daño es de María, qué daño es de Fiona y cuál es el plan de trabajo, pues fueron menos de 300 casos. La estadística es bien baja. O sea, te puedo aseverar que Fiona no atrasó María”, aseguró, aunque reconociendo que esos 300 casos “tienen sus dificultades” que se están manejando caso a caso.

“Yo entiendo la preocupación general, pero los números realmente ponen en contexto que María no está atrasado por Fiona”, insistió.

Laboy abordó también de manera breve el tema del $1 millón prometido a los municipios luego de Fiona, pues no es un asunto que maneje su oficina, y comentó que, si bien había el compromiso del gobernador para entregarlo, “la cosa se trancó” a nivel de la Junta de Supervisión Fiscal”.

Por su parte, FEMA indicó que ha destinado unos $4,000 millones para 6,400 proyectos de recuperación a través de todo Puerto Rico.

En declaraciones escritas, la agencia federal afirmó que, tan solo en 2023 asignó más de $296.8 millones para 434 proyectos municipales.

El coordinador federal de Recuperación por Desastre, José Baquero, celebró que “cada vez son más los proyectos que ya completaron su reconstrucción o próximamente comenzarán la obra”.

Baquero destacó los ejemplos la rehabilitación del Parque Histórico Cueva María de la Cruz, en Loíza; la reconstrucción del camino Los Martínez, en Naranjito; y la construcción del puente del vado Abrahonda, en San Sebastián, que había sido arrastrado por la corriente del río Guajataca.

Asimismo, resaltó otros municipios que has recibido grandes asignaciones de FEMA, como los casos de Añasco ($280 millones para 139 proyectos), Yabucoa ($103 millones para 70 proyectos), Utuado $107 millones para 350 proyectos), y Barranquitas ($88 millones para 185 proyectos).