Más pueblos de Puerto Rico optaron por establecer oficinas dedicas a procesos de recuperación tras desastres, e incrementaron la cantidad de empleados preparados dirigidos a atender esos eventos, movimientos que ayudaron a que los desembolsos de la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3, por sus siglas en inglés) superaran los $1,000,000,000 en marzo de 2024.

Así lo reveló una encuesta de COR3 que completaron 77 de los 78 municipios de la Isla y que presentó el director ejecutivo de la referida dependencia, el Ing. Manuel Laboy Rivera.

Los datos recopilados muestran que la cifra de desembolsos, que específicamente suma $1,007,618,567, representa un aumento de 100% en comparación con $502,370,000 que habían sido desembolsados para proyectos de recuperación entre septiembre de 2017 y diciembre de 2020.

Las obras en construcción que mantenían los municipios de la Isla en marzo de 2022 sumaban 1,730, cifra que incrementó a 2,266 en marzo de 2024.

El número de proyectos completados también refleja un alza en el mismo periodo, con 701 proyectos finalizados en marzo de 2022 y 2,154 para el mismo mes de 2024.

El avance podría atribuirse a varios factores, entre ellos el aumento de los pueblos que establecieron oficinas dedicadas exclusivamente al proceso de recuperación. En el 2021, unos 28 pueblos mantenían oficinas a estos fines. En el 2024 son 40 los pueblos que tienen esas oficinas.

Los ayuntamientos encuestados también aumentaron el número de empleados preparados para trabajar con fondos del Programa de Subvención para el Desarrollo Comunitario y la Recuperación ante Desastres (CDBG-DR, en inglés). En el 2021, 54 pueblos dijeron tener personal con conocimiento en el programa CDBG-DR, esa cifra aumentó a 70 en marzo de 2024.

“Los resultados de esta encuesta validan que el Plan Estratégico del COR3 está siendo efectivo en adelantar las obras de reconstrucción municipales... También se demuestra que los municipios tomaron acción y realizaron los ajustes necesarios para fortalecer sus equipos encargados de ejecutar las obras permanentes, así como de mitigación de riesgos”, indicó Laboy Rivera.

No obstante, los retos de los municipios se ven reflejados a la hora de manejar proyectos de dos o más desastres naturales. Al momento, el COR3 desembolsa fondos relacionados a los huracanes María, Fiona y los terremotos.

Aunque el 91% de los municipios dijo tener la capacidad para gerenciar múltiples proyectos de reconstrucción al mismo tiempo; la mayoría también apuntó a que les ha generado algún tipo de dificultad manejar distintos desastres.

En esa línea, 34 pueblos dijeron tener una dificultad “moderada” manejando proyectos de múltiples desastres, y otros 14 definieron ese proceso como “difícil”. Ambas cifras suman 48 pueblos con algún tipo de dificultad manejando proyectos de varios desastres.

“Yo me siento satisfecho”, dijo Laboy Rivera sobre el resultado de esa pregunta en particular, al explicar que define la categoría de moderado como pueblos que pese a las dificultades, “han podido hacer los ajustes para manejar (los proyectos)“.

El funcionario se negó a revelar qué municipios componen los 14 que dijeron tener mayores dificultades para manejar proyectos de múltiples desastres, aunque negó que se trate de los pueblos de la montaña o de los más pequeños de la Isla.

Sobre las quejas que han surgido a través de los años por el proceso para allegar los fondos, Laboy Rivera dijo estar seguro de que los ejecutivos municipales dan el visto bueno a la gestión en COR3.

“En todas las reuniones que nosotros hemos estado con los alcaldes y alcaldesas, sea privado o sea público, respaldan la gestión del COR3″, sostuvo.

El funcionario agregó que los problemas que ha escuchado están mayormente relacionados con los requisitos de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA). A inicios de este año, la alcaldesa de Canóvanas, Lorna Soto, apuntó a que había tenido problemas con la aprobación de proyectos por parte de FEMA y expuso que la agencia tardaba meses en responder.

“Lo que sí creo que va a haber siempre es una preocupación porque son muchos requisitos de FEMA, y eso no va a cambiar... La norma para mí es que ellos mismos (los alcaldes) reconocen que ha habido mejoría, y que los proyectos están saliendo. Ahora, si me preguntas de la ciudadanía en general, yo siempre he dicho que muchos de estos proyectos no son visibles, porque estamos hablando de reparar, reparar lo que dañó un desastre. La mayoría del dinero es para reparar lo que se dañó, pero aquí hay muchos edificios que se están reparando, y quizá la gente no lo asocia con la reconstrucción”, precisó.

Laboy Rivera también negó revelar cuál fue el único municipio que no completó la encuesta de COR3.