Con Voto2024, Primera Hora recorre todos los municipios de Puerto Rico para conocer el sentir de los ciudadanos antes de las elecciones generales. Cuáles son sus mayores preocupaciones y qué acciones toman los alcaldes y alcaldesas ante los problemas expuestos, lo leerás en nuestra edición impresa y en primerahora.com

Corozal. La mañana estaba soleada y la gente en la plaza pública de este municipio del interior parecía tranquila. Unos paseaban a sus mascotas, mientras otros se dirigían a sus respectivos trabajos.

Pero pese a las diferentes actividades que realizaban, todas las personas con las que Primera Hora habló en Corozal coincidieron en algo: el pueblo tiene un problema de suministro de agua.

Este municipio en el que residen 34,571 personas -según datos del CENSO 2020- se ve afectado varias veces a la semana por cortes en el servicio de agua, revelaron varios residentes.

“Yo creo que es el agua. Nosotros no tenemos agua”, dijo don Euclides Pérez Collazo cuando este medio le preguntó cuál era el principal problema que aqueja a los corozaleños.

Don Euclides, que conversaba con una conocida que prefirió no ser identificada, pero que coincidió con su postura, agregó que el problema en el servicio es casi diario en muchos de los barrios de Corozal y dijo que así ha sido durante años.

Euclides Pérez Collazo ( Primera Hora )

Una crítica parecida fue realizada por Janeth Ramos, quien mientras miraba ropa en un centro comercial del área respondió a este diario que es normal que el servicio de agua sea intermitente.

La mujer de 45 años agregó que la situación es del conocimiento del alcalde novoprogresista Luis “Luiggi” García, quien en noviembre buscará un segundo término como ejecutivo municipal frente a José A. Cruz Lugo, del Partido Popular Democrático (PPD) y Andrés Miranda, del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP).

Aunque Ramos y todas las demás personas entrevistadas reconocieron que el servicio de agua es responsabilidad de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), entienden que el alcalde podría ser más vocal a la hora de exigirle respuestas y acción a la corporación pública, porque dicen que durante años ha estado al tanto de la situación sin que se concreten cambios duraderos.

“El municipio dice que, supuestamente, no está en manos de ellos”, aseguró la fémina.

Esa perspectiva de falta de acción para resolver este problema en Corozal fue también mencionada a Primera Hora por Flor Ibarra, una puertorriqueña de 62 años que, tras retirarse de su trabajo en el estado de Illinois, decidió apostar por regresar a su amado pueblo para encontrarse con que los problemas con el suministro de agua “son la orden del día”.

Ibarra, que reside en el casco urbano, dijo que la situación suele presentarse fielmente cada semana, pero aseguró que es todavía más duradera en el campo corozaleño, donde viven dos de sus hermanos.

“El cambio para mí, yo te diría, es fuerte. Me mudé aquí al pueblo, y una de las ventajas que creo que tiene el pueblo es que la luz y el agua no se van tan frecuente como en todos los demás lugares, por la alcaldía, creo yo. El agua se va, yo te diría que un ratito una vez a la semana o dos veces a la semana. Y la luz se va un apagoncito y regresa. Pero, por ejemplo, mi hermano está en Loma Linda, mi hermana en (el barrio) Silvia, y eso es fuego a la lata. Te digo que realmente no tienen vida, nadie”, contó.

“Hay gente que pasa un día, dos días, tres días (sin agua), imagínate… Yo me fui hace 29 años exactamente. Era para que en esos 29 años el cambio fuera drástico y para el frente, no para atrás”, continuó diciendo sobre esta problemática.

Ibarra distinguió también como un problema el flujo de comercios y de personas en el pueblo que, según dijo, ha mermado considerablemente en comparación con sus años de juventud, cuando recuerda que la plaza y las tiendas aledañas estaban llenas de personas.

Esta situación está estrictamente ligada al desarrollo económico y la participación laboral en el municipio.

“Desde que quitaron el banco, y los comestibles, el pueblo también perdió. Es totalmente ‘sad’ (triste)… Es una tristeza, porque mi pueblo no era así”, precisó.

Plaza de Corozal ( WANDA LIZ VEGA )

“Pero la gente que nunca se ha mudado de aquí, que ha vivido toda su vida aquí, yo entiendo que no tienen de otra que adaptarte a los problemas y las situaciones que hay”, dijo también.

Según datos del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) que datan de enero de 2024, la fuerza laboral de Corozal se estima en poco más de 9,700 personas.

Este pueblo tiene una tasa de desempleo de 6.2% y, como el resto de los municipios de Puerto Rico, lidia con la eliminación del Fondo de Equiparación, un pote de dinero a través del cual el Gobierno Central nutría las arcas de los ayuntamientos hasta este verano de 2024, fecha límite que estableció la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) bajo el Plan de Ajuste de la Deuda, para la eliminación de este fondo.

En sustitución al Fondo de Equiparación, algunos municipios contarán con el Fondo de Servicios Esenciales, que distribuirá $30 millones entre 40 pueblos. Corozal recibirá de este fondo $1,006,542.

A petición de Primera Hora, el director ejecutivo de la región norte de la AAA, José A. Rivera, indicó que la corporación pública ya realiza varios proyectos para mejorar el servicio que ofrecen en Corozal.

El funcionario explicó que la AAA encaminó un trabajo de mejoras a la toma de aguas crudas que llegan hasta la planta de filtros Negros en Corozal. Estas labores, que comenzarán en el cuarto trimestre de este año y costarán $7.9 millones, permitirían una mayor estabilidad en el servicio para los corozaleños que se sirven de esta planta. No se precisó cuánto tiempo tardarán en completar la obra.

La AAA también trabaja con la operación del nuevo tanque de distribución de la planta de filtros Corozal Urbano. Esta obra aumentaría de 100 mil a 950 mil galones la capacidad de almacenamiento de agua del sistema.

“El plan de trabajo de la Autoridad continúa. Mantendremos firme el compromiso de servicio para beneficio de los miles de clientes a los que servimos en Corozal”, aseguró Rivera a través de declaraciones escritas.

