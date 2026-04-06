El Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) anunció que continúa el proceso para sustituir al proveedor de servicios de salud de la población correccional, Physician Correctional, y de una lista de 12 nuevos proponentes, tres se perfilan como las “alternativas más viables” y dos se retiraron.

Según indicó el secretario de la agencia, licenciado Francisco Quiñones, en una breve comunicación escrita, las tres compañías que se destacan como alternativas más viables son Physician Advisers PSC, Renaissance Medical Group (RMG) y Central Physician Services LLC.

“Ninguna de estas compañías tiene relación con el proveedor actual”, aclaró el funcionario.

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Quiñones agregó que Management Integrated Solutions Corp. y Strategic Providers Alliance se retiraron del proceso.

“Continuamos firmes en el compromiso de nuestra administración de garantizar servicios de salud de la más alta calidad a la población correccional”, sostuvo el secretario.

Las movidas para terminar el contrato con Physician Correctional ocurrieron tras la consternación ciudadana por el incidente registrado en el caso de Hermes Ávila Vázquez, quien cometió un feminicidio contra Ivette Joan Meléndez Vega mientras disfrutaba de un pase extendido concedido por Corrección por unas condiciones médica que no padecía, como ser parapléjico.

Pese al anuncio del DCR, Physician Correctional mantiene una demanda contra la agencia para evitar la cancelación de su contrato.

La empresa a la que el DCR busca sustituir también anunció en marzo una inversión de $1 millón destinada a que los confinados sean atendidos por médicos especialistas sin salir de la cárcel, mediante servicios de telemedicina.