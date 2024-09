Pese a que desde abril pasado se conoce que Hermes Ávila Vázquez no era parapléjico, la Corporación para el Fondo del Seguro del Estado (CFSE) continúa emitiéndole pagos de $130 mensuales por la alegada “incapacidad” laboral que el convicto, supuestamente, sufrió por dos accidentes que tuvo mientras laboraba dentro de una prisión y por los cuales se alegó que terminó en silla de ruedas.

La información fue revelada este martes por el senador Thomas Rivera Schatz y reiterada por la secretaria de Corrección y Rehabilitación, Ana Escobar Pabón, durante la décima vista pública que realizó la Comisión senatorial de Iniciativas Comunitarias, Salud Mental y Adicción. En la misma se le daba seguimiento a la controversia que se suscitó cuando se descubrió que el hombre cometió un feminicidio mientras se encontraba en un pase extendido que Corrección otorgó por su presunta paraplejia y porque, presuntamente, padecía de VIH.

Sin embargo, investigaciones que se han desatado luego de que asesinara el 21 de abril de 2024 a Ivette Joan Meléndez Vega han apuntado que el hombre no padecía de ninguna de las condiciones que se le establecieron y que le ganaron ese pase extendido para estar en la libre comunidad por sus presunta enfermedades terminales y condiciones limitantes.

Hermes Ávila Vázquez ( Registro de Ofensores Sexuales )

A petición de Primera Hora, la portavoz de prensa de la CFSE, Zarimar Buchetti, confirmó que la información dada a conocer en la vista pública era cierta. Informó que a Ávila Vázquez se le paga $130 mensuales o lo que representa $1,560 anuales por su presunta incapacidad laboral.

La funcionaria detalló la razón por la que no han cancelado el pago de dicha “incapacidad”. Es que dijo que “el área de auditoría de la CFSE está realizando una investigación con relación a Hermes Ávila y la compensación que se le ha dado con relación al accidente laboral. Una vez completen la investigación, nos van a dar los resultados para saber si en efecto se le va a quitar la compensación o va a permanecer. Hay que esperar que la investigación concluya”.

Se le preguntó si tenían una fecha que pudiera establecer cuándo la pesquisa culminará. Sin embargo, señaló que no hay tal límite.

El caso de Ávila Vázquez, de 52 años, se detectó una vez se le identificó como sospechoso del feminicidio. Es que cuando lo iban a arrestar, salió corriendo, lo que dejó al descubierto que no padecía de paraplejia.

Tras el incidente, salió a relucir que el hombre cumplía una sentencia de 122 años de prisión por cargos de asesinato en primer grado, secuestro, agresión sexual y violación a la Ley de Armas. Pero, Corrección lo dejó en libertad mediante un pase extendido el 19 de abril de 2023, tras la aplicación de la Ley Número 25-1992, Ley para el egreso de pacientes de SIDA y de otras enfermedades terminales confinados en instituciones penales, luego de evaluaciones de un panel médico de la compañía Physician Correctional, a cargo del Programa de Salud Correccional.

Durante las investigaciones legislativas se dio a conocer que fue personal de la CFSE el que lo diagnosticó como parapléjico. No se ha precisado quién hizo el diagnóstico de VIH.

En la vista pública de este martes, presidida por el senador José Vargas Vidot, trascendió que la CFSE continúa emitiendo los pagos a Ávila Vázquez. La información la dio a conocer Rivera Schatz mientras cuestionaba a la secretaria de Corrección la razón por la que sólo se le achacaba responsabilidad Physician Correctional sobre le determinación que llevó a liberar al confinado y no se ha implicado al Fondo.

Hermes Ávila Vázquez figura en silla de ruedas en sus fotos en el Registro de Ofensores Sexuales. ( Captura )

“El Departamento de Corrección, en las primarias vistas (públicas), reconoció que hubo una falla inaceptable en el caso de Hermes Ávila, detuvo todos los pases, tomó acciones correctivas contra los empleados. Ya están avanzando todas esas acciones correctivas. Contrató una firma que revisara, encomendó una investigación administrativa a la Oficina de Asuntos Internos. Así que se tomaron todas las medidas cautelares”, explicó a la prensa.

Añadió que “lo que ocurre es que vemos aquí, entonces, que se trata de ubicar en un periodo en específico, verdad, el tema este de quién fue que liberó a este asesino. Y, sin exonerar a nadie de responsabilidad, aquí el Fondo del Seguro del Estado le dio una incapacidad y ese señor está recibiendo una paga mensual por esa incapacidad. Eso es un dato irrefutable. Entonces, aquí han desfilado testimonio, personas del gobierno y todavía no se ha actuado para cancelarle ese pago, cuando ya es evidente que no tiene la condición que alegó tener para lograr el pase. Pues, ciertamente, aquí tiene que hablarse con el dato específico y no tratar de dirigir todo a una empresa que probablemente falló en algunas cosas. No los estamos exonerando. Pero, esa falla es mucho más amplia”.

Primera Hora le cuestionó a Rivera Schatz la razón por la que él, como senador y parte del partido que administra el gobierno, no había emplazado al Fondo a indagar en el caso de Ávila Vázquez. Lo que dijo fue que quien debía hacer la denuncia era la mayoría del Partido Popular Democrático (PPD), quien está a cargo del Senado. Fue más lejos al emplazar a que la Comisión también investigue a la CFSE.

“¿Cómo es posible que esa gente lo incapacitó por un accidente que tuvo en el 2011, lo incapacitó, le están pagando una pensión por incapacidad y, entonces, se van a enfocar solamente en Corrección? Y, ¿dónde está la investigación de lo que ocurrió en el Fondo en el 2015 (cuando se le incapacitó)? ¿Por qué no se abunda en cuanto a ese aspecto? Esa es la pregunta”, señaló el senador.

Este diario también cuestionó a la secretaria de Corrección qué había hecho para notificarle al Fondo del hallazgo de las investigaciones internas, que apuntan a que Ávila Vázquez no sufre de paraplejia.

“Es una determinación del Fondo del Seguro del Estado bajo sus regulaciones y estatutos actuales. O sea, yo no puedo pedir la cancelación de un servicio que ofrece otra agencia, que ellos tienen sus propios médicos y sus propias regulaciones para hacerlo”, precisó Escobar Pabón.

Se le recordó que fue Corrección el organismo que determinó que en realidad Ávila Vázquez no sufría de paraplejia, por lo que pudo emitir un referido. A lo que contestó que “es incorrecta su premisa” de que Corrección pudiese tener algún tipo de potestad de referir un caso a la atención de otra entidad. Esto, a pesar de que reiteró de que fue el CFSE el que hizo el diagnóstico.

“Ellos están conscientes de la situación. Ellos han discutido este asunto, hemos conversado sobre el particular y son ellos quienes tendrían que quitarle el beneficio concedido. O sea, la agencia (Corrección) no lo podría hacer”, planteó.

Por otro lado, como parte de la vista pública trascendió también que Corrección ya no concede pases extendidos y que reingresó a prisión a la mayoría de los confinados que fueron liberados por condiciones limitantes o enfermedades terminales.

Explicó que, tras el incidente de Ávila Vázquez, quedaban 21 participantes de pases extendido. De estos, “se revocaron cuatro pases, se reingresaron a nueve, un participante cumplió término, uno falleció y otros seis participantes del programa se mantienen activos”.

De inmediato, la funcionaria indicó que el análisis que realizaron de estos confinados “nos encontramos varios de ellos no habían cumplido con evaluaciones médicas periódicas que regula. Observamos eran personas que estaban funcionando como ciudadanos normales en la comunidad”.

Señaló, además, que encontraron que uno de los presidiarios ya estaba sano y no padecía la enfermedad por la cual se le concedió el beneficio.