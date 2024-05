La ex directora de Programas de Desvío del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), Celia Cosme se amparó este martes en que firmó la excarcelación de Hermes Ávila Vázquez porque en 2014 el tribunal quitó el agravante “separación permanente de la sociedad” de la sentencia del convicto y por las recomendaciones de Physician Correctional Services, que concluyó que el reo, quien fingía que no caminaba, sufría de condiciones fisiológicas limitantes.

Cosme declaró unas tres horas bajo juramento en la continuación de las vistas públicas de las comisiones de Salud Mental y de lo Jurídico del Senado, que la sentencia original que le dictó al convicto en 2005 el juez Rubén Torres Dávila, del Tribunal de Caguas fue enmendada en 2014 por otro juez, Daniel López González, quien eliminó de la condena la separación permanente de la sociedad a petición del propio reo, quien alegó que esa disposición no formó parte del acuerdo que hizo en 2005 con la Fiscalía para declararse culpable por el asesinato de Celia López García, ocurrido en 2005, en Caguas.

“Si la sentencia original hubiese prevalecido él no iba a ser excarcelado”, dijo Cosme a preguntas del presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago.

“Esa sentencia fue enmendada y le quitaron lo de la separación permanente de la sociedad, entiendo que (la condena) quedó en los 122 años”, sostuvo la funcionaria, quien declaró asistida por el abogado, Héctor Castro Pérez. Cosme declaró que la facultad de autorizar la excarcelación de convictos le fue delegada desde la administración del ex secretario, Erick Rolón.

Cosme responsabilizó también por la liberación del reo al panel médico de Physician Correctional, que en marzo de 2022 había dado el visto bueno a la solicitud del convicto, de ser liberado bajo la Ley 25 de 1992, por prognosis de vida corta y condiciones fisiológicas limitantes. La funcionaria confirmó que el panel médico le había denegado en tres ocasiones anteriores a Ávila Vázquez la solicitud de salir a la comunidad mediante un pase extendido por condiciones de salud.

Finalmente, Ávila Vázquez, tras burlar el sistema correccional, fingiendo que tenía un tipo de paraplejia, fue excarcelado en abril de 2023 y el pasado 22 de abril se alega que cometió el feminicidio de Ivette Joan Meléndez, en Manatí.

“Quien recomienda es el panel y no solo en este caso. Nunca en un caso que llega meritorio se ha cuestionado la recomendación del panel médico”, sostuvo la funcionaria en el turno de preguntas del senador del Movimiento Victoria Ciudadana, Rafael Bernabe Riekfhol.

“Sé que el panel recomienda, pero usted tiene el deber de preguntar… El panel es el que recomienda, pero usted es la que decide”, le inquirió el legislador.

“Según el reglamento yo no tengo esa facultad”, replicó la funcionaria, quien fue relegada de sus funciones en el Programa de Desvío en el DCR y dijo que ayer lunes, se le informó que había sido trasladada a la oficina de Manejo y Control Correccional.

No obstante, indicó que desde el pasado 23 de abril se le envió una carta quitándole las funciones. El día antes, llegó a su oficina a las 4:22 de la madrugada para redactar un informe que le pidieron sobre la excarcelación de Ávila Vázquez.

“Cuando me notifican que la persona caminaba para mí era impactante. Yo no pude dormir me habían requerido el informe a primera hora, por eso llegue a esa hora para hacer el informe y entregarlo conforme me instruyeron”, indicó.