La Compañía de Turismo de Puerto Rico realizará este próximo sábado una carrera, llamada 5k América, para celebrar el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos, informó Luis Fuster, director de la Oficina de Turismo Deportivo de la agencia.

La actividad iniciará a las 6:00 a.m. desde el balneario de El Escambrón, en Puerta de Tierra, hasta el Paseo La Princesa, donde se encuentra la sede de la Compañía de Turismo.

Los interesados en participar deben registrarse en la página active.com.

Según la descripción de la actividad, este evento es para que el corredor celebre “250 años de historia recorriendo una de las rutas más emblemáticas de Puerto Rico”.

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“Forma parte del 5K América 250 y vive una experiencia única que combina actividad física, bienestar comunitario, patrimonio histórico y las impresionantes vista de la Bahía de San Juan. La carrera comenzará en el Balneario del Escambrón y culminará en el histórico Paseo de la Princesa, ofreciendo una ruta accesible para corredores competitivos, corredores recreativos, caminantes, familias y participantes de todas las edades. Los primeros 1,000 participantes inscritos recibirán número oficial de corredor (bib) y camisa oficial del evento. Regístrate hoy y acompáñanos en esta celebración mientras te ejercitas y disfrutas en comunidad”, dice la promoción.

Estados Unidos celebra su 250 aniversario de independencia este próximo 4 de julio.