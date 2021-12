En lo que va de diciembre en Puerto Rico se han realizado casi 600,000 pruebas de antígenos y moleculares para detectar el SARS-CoV-2 y de estas han arrojado positivo al virus cerca de 50,000 personas, unas cifras récord que podrían ir en aumento a partir de mañana cuando se exigirá entre los ciudadanos no vacunados una prueba negativa para poder entrar a restaurantes, chinchorros, barras, gimnasios y salones de belleza, entre otros establecimientos.

El desenfrenado repunte de contagios de COVID-19 en Puerto Rico, el cual coincide con la llegada de la variante Ómicron a suelo boricua desde el 29 de noviembre, ha provocado en diciembre no solo cifras récord en infecciones, sino también en la asistencia de la población a los 800 laboratorios clínicos privados y a los 64 puntos fijos establecidos por la agencia sanitaria alrededor de la isla.

Según datos recopilados en el dashboard que maneja el profesor de bioestadística de la Universidad de Harvard y miembro de la Coalición Científica, Rafael Irizarry, este mes se han realizado 588,570 pruebas (antígenos y moleculares) y 48,069 han dado resultados positivos. Estas cifras, ha aclarado en varias instancias el científico, no son finales pues a medida que pasan los días continúan entrando datos al BioPortal del Departamento de Salud.

De las históricas cifras, se adjudican 404,609 pruebas realizadas entre el 14 al 25 de diciembre (doce días) cuando a 46,183 personas se les detectó el coronavirus SARS- CoV-2.

El día que mayor pruebas se han realizado es el 22 diciembre cuando al menos 64,802 personas acudieron a hacerse el análisis. Ese mismo día 22 de diciembre se coloca, hasta el jueves, como el de mayor casos detectados con 9,094 positivos. La situación ha llevado a muchos ciudadanos a utilizar el término “Covidad”, en lugar de “Navidad” debido a la creciente ola de casos que se registra en la época festiva, donde el clamor de las autoridades es evitar aglomeraciones y los juntes familiares para desacelerar los brotes y contagios.

Para contrastar, Primera Hora evaluó la acumulación de pruebas de antígenos y moleculares realizadas en los tres meses previos (septiembre, octubre y noviembre), las cuales suman 1,363,447. En este periodo de poco más de 90 días se registraron 16,183 casos casos positivos. Es decir, que en 25 días de diciembre se han reportado 31,886 casos más que los informados en los pasados tres meses.

Hasta las 4:30 pm se han realizado 1,654 pruebas de antígenos en carpa de Salud y 379 personas han arrojado positivo. Eso es un 23% de positividad. OJO: todavía queda muchísima gente en la fila. Día agotador para las personas que están trabajando en el cernimiento. @primerahora pic.twitter.com/9cDnUWjxTv — Bárbara J. Figueroa (@Barbarajosefina) December 26, 2021

Este panorama ha elevado la positividad a cerca de un 22%, cuando a inicio de diciembre esa cifra porcentual era de menos de un 3%. La semana pasada el secretario del Departamento de Salud, Carlos Mellado, confirmó que el 90% de los casos reportados recientemente corresponde, según pruebas preliminares, a la variante Ómicron. El funcionario indicó, además, que el 93% de las personas no estaban vacunadas o necesitaban la dosis de refuerzo. Se estima que la probabilidad de contagio en una persona no vacunada es tres veces mayor en comparación con una persona que está inoculada.

Es importante aclarar que, según se establece en el dashboard, durante toda la pandemia en Puerto Rico se han realizado más de 6.2 millones de pruebas de antígenos y moleculares.

Las pruebas son para personas con síntomas o contactos cercanos

Ante la avalancha de personas que están acudiendo a hacerse las pruebas de COVID-19, la Primera Oficial de Epidemiología de Salud, Melissa Marzán, exhortó a la población a mantener la calma y recordó que los análisis de detección deben estar dirigidos a unos grupos en particular.

“Es importante que las personas sepan que quienes se tienen que estar haciendo las pruebas son las que están positivas o los contactos cercanos. Y los contactos cercanos deben acudir al quinto día a realizarse la prueba, no es inmediatamente. De otra parte, es importante que sepan que si están positivos deben estar en aislamiento por 10 días y no es necesario hacerse la prueba nuevamente. No tienen que repetir esa prueba”, dictó la epidemióloga.

Marzán está consciente de la demanda de pruebas que hay en la isla. De hecho, ayer fue testigo de la cantidad de gente que quería descartar estar enferma e hizo filas kilométricas en las carpas que Salud colocó frente a su sede central, mediante la iniciativa Pruebatón.

Este fue el caso de Ángel Resto, vecino de Toa Baja, quien madrugó el domingo desde las 5:00 de la mañana y llegó a las inmediaciones a realizarse la prueba de antígeno, pues según explicó lo había intentado sin éxito en otros 10 laboratorios. Siete horas después, el hombre y su acompañante salieron del lugar con la expectativa de arrojar negativo al análisis que se realizaron de forma “preventiva” pues no tenían síntomas o habían estado cerca de alguna persona contagiada.

Otros asistentes buscaban el análisis porque se sentían con malestar o, simplemente, requerían un resultado negativo porque se avecinan nuevas festividades como la de Fin de Año. Un informe preliminar de Salud indicaba que hasta las 4:30 de la tarde del domingo en el Pruebatón se habían realizado 1,654 pruebas y de estas 379 habían arrojado positivo, lo que representa un 23% de positividad. La agencia contaba con 3,000 pruebas de detección.

“Una prueba negativa no es un pasaporte para ir a una fiesta...las pruebas en Puerto Rico tienen prioridad para los que estén presentando síntomas o aquellas personas que son contactos cercanos”, volvió a insistir Marzán al recordar que una persona contacto es aquella que estuvo por más de 15 minutos y a menos de seis pies de distancia con algún ciudadano que se haya infectado.

La congestión nasal, tos, pérdida de olfato o gusto, dolor de cabeza, dolor muscular, fiebre y garganta reseca son los síntomas más reportados durante el repunte, de acuerdo a la investigación de casos que se ha hecho en Salud.

Salud reiteró hace unos días que la agencia cuenta con unas 329,810 pruebas de antígenos y 41,000 pruebas moleculares. Estos próximos días se recibirán 9,000 pruebas PCR y 70,000 de antígeno adicional. “Estamos recibiendo pruebas constantemente”, subrayó nuevamente Marzán para disipar los rumores de que hay escasez de los productos en la isla.

La semana pasada la presidenta de los Laboratorios Toledo, Ilia Toledo, dijo a este diario que no había escasez de pruebas en la isla. “No es correcto. Todos los laboratorios tenemos suplido”, enfatizó.

Se asoma otro fracatán de pruebas con las nuevas órdenes ejecutivas del gobernador

En cambio, la situación de la demanda y oferta de pruebas se complica a partir de este lunes pues entran en vigor unos decretos firmados por el gobernador Pedro Pierluisi, los cuales exigen el análisis de detección en diferentes escenarios.

Por ejemplo, todos los restaurantes, barras, chinchorros, gimnasios, salones de belleza, entre otros establecimientos deberán requerir prueba de vacunación contra el COVID-19 o una prueba negativa realizada 48 horas antes de acceder al comercio. De esta manera, se eliminó la alternativa de 50% de aforo para establecimientos que no requerían evidencia de vacunación o prueba negativa.

Asimismo, entra en vigencia otra orden ejecutiva vinculada al COVID-19 en la que se le exigirá a todo viajero doméstico -vacunado no vacunado- presentar una prueba negativa de coronavirus realizada 48 horas antes de llegar a la isla. Aquellos que no lleguen con prueba negativa tendrán dos días para realizarse el análisis en Puerto Rico o serán multados. Asimismo, las personas no vacunadas que viajen a Puerto Rico en vuelos domésticos también deberán hacer cuarentena de siete días, independientemente de que entreguen o no una prueba negativa de detección del virus.

Manejo de casos positivos en cruceros

Precisamente, el domingo atracó en San Juan el crucero Explorer of the Seas -cuyo puerto base es San Juan- con cerca de 50 casos positivos de COVID-19. A los cruceristas de este barco no se les permitió entrada a las islas de St. Kitts y Santa Lucía debido a los contagios.

Según explicó la epidemióloga Marzán, todos los pasajeros contagiados deben permanecer en aislamiento y sus contactos cercanos en cuarentena. La agencia, aseguró, que mantendrá vigilancia sobre estas personas a través del Sistema SARA Alert, el mismo que se utiliza con los pasajeros que llegan al aeropuerto Luis Muñoz Marín.

La Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR) anunció la semana pasada que los muelles de San Juan recibirían 20,000 visitantes en 13 cruceros que atracarían en estos días. De acuerdo a CTPR los índices de vacunación sobrepasan el 98% entre pasajeros y tripulantes.

De los 13 cruceros que atracaron o atracarán en Puerto Rico esta semana, nueve recibieron estatus amarillo y están bajo investigación, o permanecen bajo monitoreo, por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) tras reportarse brotes.

Los cruceros bajo estado amarillo que atracaron o atracarán en Puerto Rico son: Carnival Mardi Gras, Carnival Conquest, Explorer of the Seas, Holland America Nieuw Amsterdam, Royal Caribbean Celebrity Apex, Silversea Cruises Silver Spirit, Princess Cruises Regal Princess, Norwegian Epic, y el Silver Whisper de Silversea Cruises.

La doctora Marzán indicó a Primera Hora que la agencia se encuentra evaluando qué medidas se tomarán con los cruceros que están previstos a visitar la isla esta semana.

“El Sistema de Vigilancia de Puertos ha estado trabajando y estableciendo protocolos. Los que desembarcaron hoy (domingo) son en su mayoría residentes y San Juan es puerto base. Respecto a los cruceros que vienen de visita se podrán tomar otras medidas de mitigación”, expresó Marzán.

¿Se descarta no dejarlos desembarcar?, preguntó Primera Hora.

“Esa decisión está bajo evaluación... es una decisión que toma el equipo de vigilancia en conjunto cuando se recibe toda la información (de casos positivos) del barco”, respondió.