El Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM), estará enviando notificaciones vía correo postal y electrónico a los ciudadanos cuyas residencias y/o comercios no estén registrados en su base de datos.

De acuerdo a data del CRIM se estima que en Puerto Rico existen unas 240 mil propiedades que no están debidamente registradas, lo cual afecta para obtener datos censales precisos, oportunidades para más fondos federales y para las reclamaciones que pueda hacer un ciudadano o municipio a FEMA u otra agencia al momento de reclamar ayudas y fondos por daños a la propiedad en caso de desastres.

La notificación que recibirán los ciudadanos cuyas propiedades no están registradas en el CRIM, incluirá instrucciones para presentar una reclamación dentro de un plazo de 45 días calendario, en caso de no estar de acuerdo con la notificación sobre el estatus de su propiedad o si entienden que la misma no les corresponde.

El director ejecutivo del CRIM Reinaldo Paniagua Látimer, explicó que este proyecto se realiza por fases y aseguró que una notificación para registrar una propiedad en el CRIM, no significa una factura. “Aquí lo importante es que esa propiedad esté registrada como corresponde, pues el ciudadano podrá reclamar toda exoneración que le aplique en Ley. Por ejemplo, si se trata de un ciudadano cuya propiedad es su residencia principal, éste siempre podrá disfrutar de la exoneración que le corresponde, siempre y cuando no exceda de los límites establecidos por Ley”, sostuvo el funcionario.

Esta medida forma parte del Plan de Ajuste aprobado por la Junta de Supervisión Fiscal, el cual requiere una base de datos actualizada y precisa sobre el número de residencias y comercios existentes en Puerto Rico.