El fallecimiento de la enfermera del Hospital Auxilio Mutuo contagiada con COVID-19 es la “crónica de una muerte anunciada” que llevan advirtiendo desde los pasados días profesionales de la salud ante la aparente negligencia de patronos que exponen a sus empleadores a cumplir largas jornadas sin la debida protección de bioseguridad, destacó Julio Irson, portavoz del Colegio de Enfermería Práctica de Puerto Rico.

“Este caso es la crónica de una muerte anunciada. La muerte de la compañera representa una incertidumbre y una amenaza para los profesionales de la salud en Puerto Rico porque sabemos que la razón fue el contagio por exposición al no tener las precauciones estándares y artefactos de protección personal”, enfatizó Irson.

PUBLICIDAD

El enfermero dijo que la mujer de 61 años falleció esta mañana, luego de haber estado intubada por varios días en el área de cuidado intensivo del hospital Auxilio Mutuo.

“Si esto (nivel de contagio) no baja, y no comenzamos a recibir los productos de la forma adecuada, vamos a recibir más noticias lamentables. Ayer vimos cómo en esta misma institución tuvieron que cerrar el departamento de Medicina Nuclear luego que se confirmara otro caso positivo entre un empleado. Si hubiesen tenido los artefactos de protección no había razón para ese cierre, ni para tener hoy otro contagio positivo de un profesional de la salud. Son medidas de prevención que los patronos tienen que asumir ”, dijo.

Según Irson, en el Hospital Auxilio Mutuo se han detectado tres casos positivos en enfermeras y un caso de contagio con un emergenciólogo. A nivel de Puerto Rico se estima que hay más de 100 profesionales de la salud en cuarentena, más de 30 contagiados con el COVID-19. Entre estos se encuentra un pediatra que, según fuentes de este diario, está en condición de cuidado intensivo.

Exigió, además, que la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional de Puerto Rico (OSHA) atienda con prontitud los reclamos que se han hecho respecto a las posibles negligencias de patronos y supervisores en los hospitales del país.

“No tenemos respuesta de OSHA”, dijo.

Primera Hora indagó con el Departamento del Trabajo esta semana una reacción sobre la decena de querellas presentadas por sindicatos que representan a los profesionales de la salud unionados en hospitales privados. Entre otras denuncias, se le preguntó específicamente a la secretaria de la agencia, Briseida Torres, por la aparente negligencia de patronos en múltiples hospitales que no están brindando equipo protector a su personal para tratar pacientes en medio de la pandemia.

PUBLICIDAD

Igualmente se cuestionó ¿cómo maneja OSHA estas querellas? ¿Cuánto tiempo toma el trámite? (considerando la emergencia y que cada hora es trascendental para evitar contagios) y si se dispone personal de OSHA para hacer visitas sorpresa y corroborar las querellas?

El Departamento del Trabajo es la agencia fiscalizadora en el que el tiempo es determinante para evitar contagios. No obstante, la secretaria del Departamento del Trabajo respondió livianamente que “PR OSHA del DTRH está completamente activo en esta emergencia y continúa recibiendo consultas y querellas relacionadas a la salud y seguridad de los empleados en los centros de trabajo exceptuados por la OE. Información y guías están publicadas en www.trabajo.pr.gov. Al momento, hemos recibido y atendido 311 consultas y querellas”. No especificaron cuántas querellas son relacionadas al tema en discusión.

Sin responder las preguntas de este medio, solo se limitó a añadir -cual si fuera una contestadora en un cuadro telefónico- que “para realizar cualquier tipo de denuncia o presentar sus preocupaciones de salud y seguridad, se pueden comunicar al correo electrónico [email protected], donde se están atendiendo consultas sobre diversos temas laborales. Para querellas e investigación de accidentes solicitudes o querellas pueden llamar al 787-754-2172”.

De otra parte, Irson agradeció a todos los empresarios que han aunado esfuerzos para ayudar a confeccionar artículos de bioseguridad para ofrecerlos a los profesionales de la salud.

“Los empresarios están respondiendo y esa es una buena noticia que vimos hoy en Primera Hora y nos alegró mucho. Nos da esperanzas”, dijo.

A la fecha, en Puerto Rico se han registrado 378 contagios de COVID-19 en Puerto Rico, al tiempo que el Departamento de Salud elevó la cifra de muertes a 15.