Las fisuras que han quedado a la luz en las últimas semanas dentro del Partido Popular Democrático (PPD) comenzaron a surgir desde el Capitolio, donde la colectividad preside el Senado y la Cámara de Representantes, según diagnosticaron varios alcaldes entrevistados.

“Esta división entre la Cámara y el Senado no puede seguir. Hay que atemperar un solo mensaje”, afirmó el presidente de la Asociación de Alcaldes, el villalbeño Luis Javier Hernández Ortiz, el primero que comenzó a explicar las razones de la controversia en la Pava.

Fueron varios alcaldes que hicieron igual referencia, sin que se les cuestionara sobre el particular. Pero, también hablaron sobre cómo los desacuerdos legislativos han detonado en problemas mayores. Incluyen el señalamiento de que la colectividad se ha desvinculado del pueblo y de su filosofía de “pan, tierra y libertad”, ha dejado de ser un partido de centro, se ha fallado en la fiscalización al gobierno de Pedro Pierluisi y que cada día el liderato lleva al PPD a parecerse más al opositor Partido Nuevo Progresista (PNP).

El alcalde de Arecibo, Carlos “Tito” Ramírez Irizarry, también destacó “el partido, para mí, en los últimos años no ha tenido un líder que ponga disciplina”.

No obstante, la opinión generalizada que expresaron los populares es que se deben solucionar los roces que se tienen con el diálogo interno y no con reclamos públicos o advertencias de que se desvincularían del PPD, como ocurrió en el fin de semana con unas expresiones realizadas por el alcalde de Caguas, William Miranda Torres, de las que ha hecho eco el representante Luis Raúl Torres.

Primera Hora solicitó reacción del presidente del PPD y del Senado, José Luis Dalmau, así como del presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez. Sin embargo, de ninguno se ha tenido una respuesta.

En entrevista radial (NotiUno 630), Hernández Montañez afirmó que, “el PPD como una institución de muchos años está sufriendo lo que están sufriendo todos los partidos a nivel global, que es desconexión”.

Apuntó los problemas hacia las candidaturas del Senado, comisionado residente y la gobernación, donde dijo no se alcanzó el respaldo electoral del pueblo de una mayoría.

“Lo que hay que buscar es qué están haciendo los acaldes y los representantes que el promedio de sus votos es un 33% de votos directos y no afiliados o mixtos, donde esa persona conecta y el elector se siente identificado”, sostuvo.

Llamó al diálogo para resolver las disputas, pues según aludió, “esto no es una cosa de ayer ni de las últimas semanas”.

Cabe destacar que Hernández Montañez se usó de ejemplo para lograr solucionar las controversia. Dijo que se debe estipular un pacto de paz y permitir que haya disidencia dentro del partido, principalmente en temas religiosos y de status, que fue lo que dijo promovió en el pasado cuatrienio para lograr ganar la mayoría en las pasadas elecciones.

Pugna en la Legislatura

Mientras tanto, el presidente de la Asociación de Alcaldes apuntó que el problema entre el liderato de la Cámara y Senado se debe a que, “en muchas ocasiones, se ve como que cada cual llevara su agenda diferente. Tiene que haber unidad de propósito en cuanto al mensaje”.

Uno de los percances que señaló Hernández Ortiz para que no se logre la coordinación entre ambos cuerpos legislativos es que, como partido, no se ha definido una ruta a seguir.

“La gente quiere que el partido comience a definir la estrategia a futuro. Si no tiene estrategia, pasa lo que pasa ahora, que todo el mundo sigue la suya… Las esperanzas están cifradas en que el PPD presente al país la ruta este año. Para eso tenemos que sentarnos todos”, manifestó el presidente de la Asociación de Alcaldes.

Lo primero que dijo el líder de los alcaldes que hay que atender para trazar esa ruta fue reconocer que existe una “preocupación genuina” entre el pueblo y el liderato popular sobre las disputas que acontecen y que han lastimado al partido rojo. Vio el proceso de revisión de reglamento, el cual preside, como ese “paso más importante” para solucionar las controversias. Por ello, llamó a que “los populares tienen que entender el proceso y participar del mismo”.

“El discurso no puede quedarse en la queja. Debe transformarse en la solución”, afirmó.

Por su parte, el alcalde de Juana Díaz, Ramón Hernández Torres, aludió a que la pugna en el Capitolio se percibe, porque entre parte y parte se aguantan los proyectos o emiten opiniones distintas.

“Tienes dos líderes que, según la percepción de pueblo, chocan en diferentes posturas y se cancelan uno a otro”, describió. “En ese tirijala, crean un sinsabor en el pueblo popular y el pueblo en general”.

El juanadino señaló que las controversias han desviado la atención hacia la fiscalización del gobierno de Pierluisi.

“Yo creo que amerita una reunión con la Junta de Gobierno del PPD, no solamente para discutir el asunto del aborto. Se necesita apertura para que la Junta de Gobierno reúna a todos alcaldes y no alcaldes, para tener una sesión para escuchar. Si no tenemos una institución organizada, preparada y, sobre todo, motivada, de nada vale el esfuerzo de figurar candidaturas a destiempo”, sentenció, al indicar que se deben enfocar en “enamorar” a los electores hacia el partido.

Entretanto, el alcalde de Yabucoa, Rafael “Rafy” Surillo Ruiz, llamó a discutir los problemas del PPD en el seno del partido y no en los medios de comunicación.

“Los asuntos se discuten en la familia”, dijo.

Aceptó que existe “frustración” entre el pueblo popular, principalmente porque hay un sentimiento de que no se le escucha ni se trabaja a favor de la justicia social.

“Tenemos que tener un liderato que entienda lo que vivimos todos los que estamos frente al pueblo”, expuso.

Fue entonces que apuntó el problema hacia la Legislatura.

“Hay que escuchar a la gente. Salir de las paredes del Capitolio, del partido, para escuchar a la gente”, estipuló Surillo Ruiz.

Reclamó, de inmediato, que el partido regrese a ser uno de centro, en el que se le presente al pueblo alternativas a sus problemas de trabajo y vivienda digna, mejor seguridad, así como una transformación del sistema educativo, entre otras cosas.

Pero, se lamentó que, “el PPD ha caído en el dilema del status político. Eso nos ha separado, nos ha dividido y nos tiene en la situación que nos tiene hoy”.

Por su parte, el alcalde de Comerío, Josean Santiago, pidió no sentirse molesto por expresiones como las del alcalde de Caguas, quien ha expresado no sentirse representado por su partido, porque dijo que se cae en uno de los síntomas de no aceptar los problemas de la colectividad.

Opinó, de paso, que “el pueblo siente que hay un desenfoque de parte del liderato. Los dos líderes principales, los dos líderes electos por el PPD, que son el presidente de la Cámara y del Senado, que con demasiada frecuencia asumen posturas en ocasiones totalmente distintas. Eso confunde a la base del partido”.

Entonces, aludió a que desde la Legislatura se ha mostrado un desenfoque en temas, como el asunto del aborto y el cannabis. Dijo que esto provoca que el elector no se sienta identificado con el PPD.

“El PPD tiene que marcar la diferencia y hacer contrastes con el partido de gobierno y el pueblo percibe demasiado que somos lo mismo y no podemos ser lo mismo. Tenemos que ser una alternativa nueva y diferente, y a eso es que yo me refiero”, puntualizó Santiago.

Entretanto, el alcalde de Arecibo, quien se describió como un popular de corazón que ha recogido dinero hasta en las luces por su colectividad, urgió por un presidente del PPD que sea una persona “con carácter, que respete a todo el mundo y respete opiniones”.

Pero, cuando se le preguntó si el problema era la falta de liderato de Dalmau sostuvo que, “el problema no es problema Dalmau. El problema es que nos tenemos que sentar a la mesa y aclarar la esencia de lo que significó el PPD cuando Luis Muñoz Marín lo fundó. Tenemos que llegar a esas raíces y propósitos. Si nos desviamos de eso le estamos haciendo un servicio flaco al partido y por ende a Puerto Rico”.

Según adelantó el presidente de la Asociación de Alcaldes, se espera por una calendarización de Dalmau para lograr una reunión entre legisladores y alcaldes para dilucidar controversias. Augura que la misma se dé antes de que comience el proceso de evaluación y aprobación del presupuesto, en mayo.