El cambio de 1.4 millones de contadores de agua potable que están instalados en residencias y comercios a través de toda la Isla todavía se encuentra en la etapa de seleccionar, entre tres modelos, cuál es el mejor y más económico aparato ultrasónico que permita establecer a distancia el consumo que se le cobraría a cada abonado, detalló la presidenta de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), Doriel Pagán.

Las proyecciones de la funcionaria es que en junio próximo se determine cuál o cuáles son esos contadores que se utilizarán para reemplazar el dispositivo mecánico que se usa en la actualidad y el cual requiere que empleados de la AAA vayan residencia por residencia para determinar el consumo.

Mientras, espera que entre finales de este año 2024 a principios del 2025 arranque el proyecto, el cual podría extenderse por un periodo de cinco años.

La explicación la dio Pagán a Primera Hora ante el interés que ha generado este proyecto desde que el pasado jueves se informó que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) asignó $711 millones para que la AAA modernice su operación.

“Este es el proyecto más importante que estamos trabajando en la Autoridad que, sin duda alguna, pues, va a transformarla para ser una mucho más ágil de cara a continuar beneficiando, verdad, el servicio que ofrecemos a nuestros clientes”, precisó la funcionaria.

Doriel Pagán, directora ejecutiva de la AAA ( VANESSA SERRA DIAZ )

Tres modelos

Pagán reveló que hace un mes se instalaron 3,000 contadores en residencias de Guaynabo para hacer una prueba de los tres modelos preseleccionados. Dos son ofrecidos por la compañía Aclara y uno por la empresa UMS, que compiten por llevarse el millonario contrato para reemplazar todos los contadores y que se estima en $790 millones.

Pagán indicó que no puede precisar la diferencia de los tres modelos ultrasónicos que tienen a prueba. Sin embargo, suministró fotografías en los que se muestra cómo se ven estos equipos.

“No te puedo compartir detalles adicionales, porque estamos en un proceso de competencia que no quiero que se nos afecte”, precisó.

Vea los tres modelos de contadores que se tienen a prueba:

Uno de los tres modelos de contador que prueba la AAA como parte de su plan piloto para cambiar todos los contadores de agua potable en la Isla. ( Suministrada )

¿Qué buscan del contador a seleccionar?, se le cuestionó.

“Definitivamente, el que mejor opere, el que mejor señal tenga en la sección de datos, el que más fácil, pero más idóneo sea para nosotros en términos de la información que estamos recibiendo. En términos de costo también, el que sea más costo efectivo. O sea, el que más aporta en términos de operación, recolección de datos, análisis de datos y en términos económicos también”, comentó.

Una vez en junio se seleccione el contador idóneo, la AAA comenzaría el proceso de contratar a la empresa o empresas para la instalación.

“La compañía que salga seleccionada, o las compañías que salgan seleccionadas por el modelo, ellos tienen que tener su propio plan de trabajo” para realizar las instalaciones, explicó.

Se le cuestionó si se comenzaría en la zona metropolitana y luego se expandiría a otros pueblos. Pero, el augurio de Pagán es que el proceso de cambio inicie en las cinco regiones en las que está dividida la AAA al unísono.

En lo que dijo estar segura es en que los cambios de los contadores comenzarían entre “finales de este año, principios del próximo enero”.

Sin excavaciones y sin costo

Este cambio del contador de agua potable no tendrá ningún costo para los abonados, dejó establecido la titular.

Tampoco requerirá excavaciones frente a su hogar, ni ningún tipo de obra adicional que ocasione que la zona en la que esté el contador se le llene de fango, a menos que las condiciones de su contador no sean las más óptimas.

La ingeniera explicó que, como es común, se abriría la tapa de la caja del contador, se removería el que tiene instalado y se le ubicaría el nuevo.

“Lo que se va a hacer es sustituir el que está por el que se va a poner. Así de sencillo. No requiere un trabajo mayor. O sea, no se van a romper las aceras, no se va a romper el área donde está el contador. Si la caja está en buenas condiciones, es solamente reemplazar el contador. Para el cliente, eso no conlleva ningún costo en el proceso del reemplazo del contador, porque la Autoridad, si fuera necesario hacer algún trabajo, nosotros vamos a estar cubriendo ese proceso”, puntualizó.

No obstante, comentó que, si en el proceso encuentran que una caja de contador está en malas condiciones, la misma tendría que ser reemplazada. Es ese costo lo asumirá la AAA, aseguró Pagán.

Una vez conectado el nuevo contador ultrasónico, ya los empleados de la AAA no tendrían que visitar su hogar para hacer la medición. Esto se debe a que el nuevo contador enviará los datos electrónicamente hacia un centro de datos, el cual computará de cuánto será la factura que le llegará a su hogar cada dos meses.

La presidenta de la AAA señaló que estos empleados técnicos no serían despedidos, sino serían reubicados en otras áreas de necesidad de la corporación pública.

Mientras, los abonados se beneficiarán, porque podrán conocer “en tiempo real” de cuánto es su consumo de agua potable. Esto será posible, porque el proyecto también incluirá una aplicación en la que el cliente estaría accediendo a todos los datos relacionados a su cuenta.

“Al final del día, el más beneficiado aquí va a ser el cliente, que va a poder ver en tiempo real su consumo, va a poder atender de manera inmediata si hay alguna anomalía que hubiese interna dentro de su casa y, más aún, puede controlar también el consumo diario, verdad, para no excederse”, resaltó.

Otras ventajas que estableció la funcionaria es que este contador permitirá a la AAA conocer si se interrumpió el servicio de agua potable en su hogar.

“Ahora con este sistema, que es en tiempo real, con información real, vamos a poder saber, y eso va a poder mejorar nuestra respuesta para atender las solicitudes de los clientes, cuándo un cliente se quedó sin servicio, cuándo ha habido una anomalía en cuanto a las presiones adecuadas”, manifestó.

Al brindar estos detalles, Pagán resumió que “no tengo la menor duda de que el plan completo de reemplazo de los 1.4 millones va a trabajar con el mismo éxito que hemos tenido hasta ahora con este piloto” en el que se están probando los tres modelos de contadores ultrasónicos.

Además de este importante proyecto, la AAA labora en otro de telemetría, el cual le podrá establecer a tiempo real cómo se encuentran el 100% de los embalses, plantas de filtración, sistemas de bombeo y otras instalaciones que opera la corporación.

En la actualidad, Pagán dijo que sólo tienen visibilidad de manera remota del 57% de sus instalaciones.