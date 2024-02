El Departamento de Hacienda proseguirá con todos los trámites administrativos para poder pagar en mayo próximo el incentivo reintegrable, según lo ordenó el gobernador Pedro Pierluisi.

“Mi directriz al Departamento de Hacienda es que continúen preparándose, haciendo todos los trámites administrativos internos para que ese incentivo reintegrable se pueda pagar en cuestión de par de meses. Yo siempre he dicho que lo ideal es que ese pago se dé en algún momento en el mes de mayo. Me mantengo en eso. A todas luces se va a aprobar (la medida que viabiliza este incentivo)”, sentenció el primer ejecutivo, durante una actividad del Departamento de Justicia que se celebró en el hotel Caribe Hilton.

PUBLICIDAD

La orden emitida por Pierluisi ocurre luego de que la Cámara de Representantes suspendiera sus trabajos hasta el próximo 4 de marzo por una emergencia de COVID-19. La acción dejó sin aprobar la resolución que crearía la Carta Circular que necesitaba Hacienda para establecer cómo se distribuiría unos $250 millones entre contribuyentes que no recibirían el crédito del trabajo y que generan menos de $250,000 anuales.

“Yo estoy dando la directriz de que, no empece no está la Carta Circular aprobada, que como quiera procedan a prepararse, o sea que no se atrase la entrega del incentivo reintegrable por esta proposición de los trabajos en la Cámara”, sentenció.

Asimismo, el gobernador informó que no hay controversia con que la enmienda introducida por el Senado para que el mínimo a pagar en este incentivo sea $200, en vez de $100 como se propuso en un inicio. Indicó que hay dinero disponible para aumentar dicho pago mínimo y que la Junta de Supervisión Fiscal aprobó este incremento.

“Ya Hacienda fue consultada también. No hay controversia alguna en eso. Nadie puede oponerse a que el incentivo de menor cantidad sea de $200 dólares, cuando Hacienda ha dicho que tenemos los fondos para honrarlo”, estipuló.

No a la mascarilla

En cuanto a la determinación del presidente cameral, Rafael “Tatito” Hernández, de decretar una emergencia ante el aumento de los casos de COVID-19 en el Capitolio y suspender todos los trabajos legislativos, Pierluisi se limitó a opinar que es una decisión administrativa.

Alegó que no comporta “en el plano personal” la idea de imponer el uso de la mascarilla para contrarrestar los casos, tal y como trató de imponer el líder legislativo sin éxito. Es que el juez Anthony Cuevas falló a favor de la representante Lissie Burgos de que la medida no puede ser impuesta. Esta determinación fue la que llevó a suspender las tareas camerales.

“Yo he dicho que no estoy inclinado a estar requiriendo el uso de mascarilla. Sí, pienso que las personas que tienen condiciones de salud delicadas, que sí que se deben proteger y deben usar la mascarilla, particularmente cuando están acudiendo a lugares concurridos y que son interiores, no exteriores. También he dicho que me parece prudente que en facilidades médicas y hospitalarias también se utiliza la mascarilla. Eso es lo que yo he dicho, pero no me inclino a ordenar el uso de mascarillas en las facilidades públicas del gobierno o en otros espacios. Obviamente, yo tengo el asesoramiento del secretario de Salud, (Carlos Mellado), y de su equipo cuando hago estas expresiones”, manifestó Pierluisi.