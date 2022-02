Al tiempo que varios países comienzan a reconsiderar, o hasta levantar, las restricciones impuestas por el COVID-19, como el uso oligatorio de mascarillas, las limitaciones de aforo en espacios cerrados y el requerimiento de vacunación contra el coronavirus, la principal oficial de epidemiología del Departamento de Salud, doctora Melissa Marzán Rodríguez, sostuvo que las medidas en Puerto Rico seguirán en pie hasta que el escenario global presente un panorama más optimista sobre la pandemia.

Marzán destacó en entrevista con Primera Hora que, a pesar que la isla experimenta una mejoría en la reducción de casos, con una reducción en la tasa de positividad a un 6.78%, y hospitalizaciones por la ola de contagios que se generó con la llegada de la variante ómicron desde finales de noviembre, la isla todavía sigue con un nivel alto de transmisión.

PUBLICIDAD

Dicho linaje del coronavirus produjo que el mes pasado se convirtiera en el más crítico de la emergencia de salud pública, con el registro de 17,000 casos confirmados por pruebas moleculares y de antígenos por día -que aumentó la tasa de positividad a más de un 40%-, y se escenificó la etapa más mortífera de la pandemia con más de 605 decesos relacionados al virus.

“El norte siempre va a ser prevención y protección de la población, así que las medidas que se van a seguir recomendando van a ir dirigidas a la perspectiva salubrista”, dijo la epidemióloga. “En dos años de la emergencia, todos tenemos fatiga, pero la realidad es que la emergencia no ha concluído”.

“Esta no es una situación exclusiva de un país, es una situación que ya vimos que estamos mega conectados y que lo que pasa en Sudáfrica, en pocas semanas, tiene un impacto en nosotros”, agregó, al puntualizar que uno de los factores que pudiera considerarse para una futura flexibilización dependerá en la inoculación a nivel mundial.

El director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, recomendó el pasado lunes que, para superar la “fase aguda” de la pandemia, todos los países deben alcanzar el 70% de la vacunación. Igualmente, el titular urgió tanto a gobiernos como empresas privadas a cooperar con la lucha contra el virus.

Además, el oficial sanitario sostuvo que se necesitan unos $16 mil millones para lograr el acceso justo a herramientas para combatir el COVID-19 (ACT Accelerator) y facilitar la apertura de la tecnología de las vacunas de ARN mensajero para Sudáfrica y otras redes para fomentar la prevención del virus y otras enfermedades contagiosas.

PUBLICIDAD

Según el portal Our World in Data, al menos el 61.9% de la población mundial cuenta con al menos una dosis de la vacuna contra el coronavirus. En cifras numéricas, 10.42 mil millones de dosis fueron administradas a nivel global, mientras que se administran 30.92 millones al día.

No obstante, solo el 10.6% de los habitantes en países de bajo ingreso han recibido una dosis del fármaco.

“¿Cree que es posible establecer una fecha en particular para levantar medidas y ver un Puerto Rico post-pandémico?”, preguntó este medio.

“Una lección aprendida con la pandemia es que todo es bien dinámico, así que el COVID no depende de fechas, sino de cómo nosotros nos comportamos y las medidas que se implementan. Por el momento, las medidas van a seguir estando vigentes; por ejemplo, yo no vislumbro que hayan cambios en el protocolo de las escuelas, donde es necesario el uso de mascarillas, la vacunación, y el resto de las medidas. Así que todas esas medidas, para que los escenarios sean más seguros, pues van a continuar vigentes”, respondió Marzán.

Asimismo, la científica sostuvo que los residentes deben mantener cautela, aún cuando países como España, República Dominicana, Dinamarca, Suecia y múltiples jurisdicciones de los Estados Unidos aguaron sus medidas de prevención contra el virus tanto por altos niveles de inoculación o presiones político-partidistas, como lo es en el caso de la nación nortamericana.

“Cada jurisdicción ha establecido sus políticas públicas, y yo sé que en la Florida no existen estas políticas, incluso, hasta el uso de mascarillas no es necesario para estar en un salón de clases, pero desde la perspectiva salubrista, uno no minimiza riesgos”, dijo. “Sabemos que la mascarilla es una herramienta importante para disminuir transmisión, pues vamos a mantenerlas”.

PUBLICIDAD

“El mundo, y muchas áreas, están comportándose como si la pandemia se hubiese acabado. Eso lleva un mensaje erróneo, y hace que las personas sientan que ya no hace falta continuar con las medidas. Así que esto es un problema de percepción de riesgo; si otra gente ya no lo hace, yo no lo voy a hacer; pero la realidad del caso es que son medidas con evidencia científica para reducir riesgos”, agregó.

Según el resumen ejecutivo del portal de Salud, se registraron este jueves cinco decesos y 168 hospitalizaciones por COVID-19.

Los decesos correspondieron a una persona vacunada sin la dosis de refuerzo, una vacunada con la dosis de refuerzo y tres no vacunadas, indicó la agencia. Estos fallecimientos se registraron el 11, 12, 14 y 15 de febrero.

Por otro lado, se registraron un promedio de 153 casos positivos confirmados detectados mediante pruebas moleculares y un promedio de 215 casos positivos probables a través de pruebas de antígenos. Estos casos incluyen muestras tomadas del 1 al 15 de febrero.

Sobre la vacunación, unas 2,606,100 (84.7%) personas tienen la serie de dosis completa, mientras que 2,913,668 (94.7%) tienen al menos una dosis.

Mientras tanto, unas 1,230,203 (54.3%), de 2,266,013 personas, cuentan ya con la dosis de refuerzo.

En Puerto Rico hay 3,076,212 personas aptas para vacunarse a partir de los cinco años de edad, según Salud.

CDC quiere dar un “descanso” sobre el uso de mascarillas

En medio de la flexibilización de medidas de contención contra el COVID-19 en diversas jurisdicciones, los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) confirmó el pasado miércoles que sus guías sobre el uso de mascarillas para prevenir la transmisión del virus cambiará “pronto”, tomando la capacidad hospitalaria como factor significativo para determinar en qué momentos de la pandemia sería pertinente establecer restricciones.

PUBLICIDAD

Así lo dio a conocer la directora de los CDC, Rochelle Walensky, quien sostuvo durante una sesión de información de la pandemia en la Casablanca, donde afirmó que “queremos dar a la gente un descanso de cosas como el uso de la máscara cuando estas métricas son mejores, y luego tener la capacidad de llegar a ellos de nuevo si las cosas empeoran”.

Los CDC sugieren actualmente que las personas lleven cubrebocas en lugares públicos cerrados, independientemente de su estado de vacunación y si viven en una zona con alta transmisión viral. Según los datos de los CDC, casi todos los condados de Estados Unios tienen una alta transmisión en este momento. Una ley federal que firmó el presidente Joe Biden durante el repunte de contagios por la variante ómicron sigue obligando a las personas a llevar mascarillas en los aviones, guaguas, trenes y otros medios de transporte público.

No obstante, unos 12 estados han levantando sus mandatos de mascarillas en empresas tras una reducción significativa de casos activos. En el caso de Nueva York y California, la medida se levantó en las empresas, mientras que Nueva Jersey extendió la flexibilización en las escuelas.