Si es una persona mayor de 65 años y no reside en alguna égida o centro de cuido prolongado, sepa que su turno para ser vacunado aún no ha llegado.

Para que esté claro, las personas mayores de 65 años no serán vacunadas en los próximos días ni antes de que culmine este mes de diciembre, según precisó la subsecretaria de Salud, Iris Cardona, en una extensa conferencia de prensa en la que se discutió todo lo relacionado al coronavirus.

La proyección que ha establecido el Departamento de Salud es que, posiblemente, para mediados de enero es que se podría comenzar la fase de vacunación 1B. En este grupo es que está toda la población “de 65 años o más que no viven en ambiente congregado”.

Fases de vacunación en la Isla.

De hecho, Cardona llegó a ser más genérica cunado en algún momento de la conferencia de prensa llegó a decir que les corresponderá en “algún momento en enero”. Comentó también que en algún momento oportuno se informará la fecha en que se comenzaría esta etapa.

La doctora aclaró que estos envejecientes no serán vacunados en los centros regionales que se presta a establecer la Guardia Nacional.

De hecho, este miércoles el cuerpo militar estableció el primero de los 11 centros de vacunación que abrirá a traves de la Isla. El mismo fue en el coliseíto Pedrín Zorilla, en Hato Rey. Hasta allí llegaron cientos de personas mayores de 65 años a hacer fila en sus autos desde las 2:00 a.m., lo que ocasionó una gran congestión vehicular en la zona circundante al complejo deportivo.

Cardona fue enfática al establecer que se informó que las personas que podían acudir al coliseíto eran solo los profesionales de la salud que no trabajan en hospitales o en instituciones de salud a los que se les ha distribuido la vacuna para que se la pongan a su personal.

Comentó que “la preocupación” que están presentando las personas mayores de 65 años “‘es que no me toque, que no me llegue la vacuna’. (Pero), eventualmente, todos nos vamos a vacunar”.

Asimismo, Cardona dejó claro que las personas mayores de 65 años serán vacunados en unas 150 farmacias con las que han firmado acuerdos, así como en entidades médicas conocidas como Centro de Diagnóstico y Tratamiento, hospitales, Centros 330 y IPAS’s.

Estos centros de vacunación deberán cumplir con ciertos requisitos, muchos de los cuales están impuesto por el Centro de Control y Prevención de Enfermedades. Los más importantes son contar con las neveras y un termómetro que permita transmitir la temperatura para que se le pueda dar seguimiento de manera electrónica.

La doctora afirmó que lo que se busca es que los mayores de 65 años, que no viven en centros de cuidado y que se estima que es una población de sobre 400,000 personas, no estén en filas ni tapones.

Informó que cuando se inicie la vacunación será “un proceso ordenado”, como, por ejemplo, por citas. Por ello, reiteró a las personas que no presenten ansiedad ni acudan a los centros regionales de vacunación.

“La vacuna va a seguir llegando. Esa es la propuesta, ese es el compromiso”, insistió.

El pronóstico de Salud es que lleguen unas 40,000 dosis semanales de la vacuna de Moderna y de Pfizer hasta febrero. Ya para ese mes se espera que se aprueben otras vacunas, como las que producirá Johnson and Johnson y AstraZeneca, y aumente el flujo de dosis que lleguen semanalmente.

La vacunación contra el coronavirus comenzó la semana pasada con la vacuna de Pfizer. Sobre 29,000 profesionales de la Salud ya han sido vacunados en la Isla.

Esta semana la vacunación continúa para este personal esencial para trabajar con la pandemia y la salud del pueblo.

Cardona explicó que en toda la Fase 1, que incluye el grupo A, B y C, se demoren unas 20 semanas en culminarla y se utilicen cerca de 1 millón de dosis.

Por otro lado, Cardona y el secretario de Salud, Lorenzo González, pidieron que no se discrimine a ninguna vacuna. Reiteraron que ambas tienen la misma ciencia en su producción y que provocan efectos secundarios parecidos.

“La luz de a’lante es la que alumbra”, soltó González, cuando se habló sobre el juicio que se ha comenzado a pasar entre las vacunas de Pfizer y la de Moderna.