La carga excesiva de trabajo, las horas extras que laboran sin una compensación justa, la carencia de materiales para llevar a cabo sus tareas, así como pocas oportunidades de ascenso.

Estos son los principales retos que enfrentan los profesionales de enfermería en Puerto Rico, en medio de un escenario en el que predomina la fuga de talento de este sector y el difícil reclutamiento de vacantes en instituciones hospitalarias públicas y privadas.

Ante esta problemática -sustentada con los hallazgos de una reciente investigación realizada por la firma de consultoría Estudios Técnicos- un grupo de legisladores presentó el Proyecto del Senado 1239 que busca crear la “Ley para establecer patrones de personal de enfermería en las instituciones médico-hospitalarias de Puerto Rico”. El fin del estatuto es garantizar un ambiente y condiciones de trabajo óptimas para el personal de la enfermería, así como mejorar la calidad de servicios hacia los pacientes en Puerto Rico.

Y entre el grupo que cabildea para que el proyecto sea atendido con premura en la próxima sesión legislativa se destaca la presidenta del Colegio de Profesionales de Enfermería de Puerto Rico, Susan Figueroa, según lo precisó en entrevista con Primera Hora.

“El norte del colegio es promover legislación que atienda de forma directa los retos de nuestros colegiados y que se alcancen unas condiciones óptimas de empleo para continuar sirviendo a los pacientes con el alto compromiso que nos ha caracterizado siempre... y esta pieza legislativa provee esa oportunidad con datos de un estudio que sustentan nuestros problemas actuales, que van desde la sobrecarga de pacientes en cada turno, hasta el problema de reclutamiento que hay en diversos sectores”, acotó Figueroa sobre el proyecto de la autoría de Javier Aponte Dalmau, Rafael Bernabe, Ana Irma Rivera Lassén, Ramón Ruiz Nieves, María de Lourdes Santiago, Rubén Soto y José Vargas Vidot.

La realidad

La propuesta de ley surge en momentos en que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) tiene el ojo echado a la crisis de salud.

Según publicó El Nuevo Día, el ente federal realizará una encuesta sobre la fuerza laboral de atención médica para identificar “los indicadores más profundos” de la escasez de profesionales en ese sector.

Los hallazgos servirán para, supuestamente, obtener ideas específicas para apoyar al sistema de salud. Trascendió que la encuesta es parte del Plan Fiscal 2023 y que el Departamento de Salud es colaborador de la iniciativa.

Mientras tanto, el análisis que hizo Estudios Técnicos en el 2022 -y que se cita en la pieza legislativa- tiene una muestra constituida por 3,800 profesionales de enfermería en Puerto Rico.

Según Figueroa, hay unos 40,000 profesionales de enfermería en el país.

“El estudio identificó varios aspectos de insatisfacción en los profesionales, tales como salario, oportunidades de ascenso, carga de trabajo, cantidad de enfermeros asignados por turnos y oportunidades de desarrollo y capacitación. De igual forma, el estudio arrojó unas realidades que consideramos que requieren de la atención de esta Asamblea Legislativa de forma inmediata. La mitad de los entrevistados indicaron que no cuentan con el tiempo para escuchar a los pacientes y para establecer comunicación con el médico, aspecto que resulta imperativo en el ofrecimiento de un servicio de calidad, y que está asociado a la seguridad y efectividad del tratamiento médico”, se describe en la exposición de motivos en la que la mitad de los encuestados también dijo sentirse agobiados y necesitar ayuda en el descargue de su labor.

De otra parte, el análisis alude a que el 50% de los profesionales de enfermería trabajan horas extras de forma obligada (un promedio de 5 a 6 horas por encima del turno acordado).

Además, el 69% indicó que sus horas de descanso o de almuerzo se han visto afectados en los pasados dos años a causa de la falta de personal. Y es que, según el estudio, la pandemia del Covid-19 trajo cambios sustanciales en las condiciones de trabajo de estos profesionales. Se informó que es en los turnos de la noche donde se ve más marcada la insuficiencia de empleados.

Un dato interesante es que el 25% de las personas que participaron de la encuesta busca alternativas de empleo fuera de Puerto Rico y el 12.2% buscará trabajar en algo no relacionado a la enfermería.

“Esto nos deja con un 37.2% de bajas en profesionales de enfermería en la atención de nuestros pacientes en la isla”, destaca el proyecto.

Según Figueroa, los hallazgos de Estudios Técnicos son cónsonos con las quejas que se reciben en el Colegio donde diariamente se atienden llamadas de entre seis a siete profesionales que se sienten agobiados en sus entornos laborales. De hecho, según la líder del sector, la carga excesiva de trabajo entre algunos enfermeros y enfermeras se constata con el testimonio de aquellos que tienen que atender, en ocasiones, entre 25 a 35 pacientes por turnos.

Estudios Técnicos también entrevistó a unos 300 pacientes que obtuvieron servicios en hospitales, CDT, salas de emergencia o centros 330 alrededor de la isla. Según el estudio, el 95% expresó satisfacción con el trato del personal de enfermería, pero adjudicaron algunos retos en el servicio debido a que hay pocos empleados.

“Los pacientes informaron que el tiempo de respuesta para la atención solicitada es más de lo normal debido a la falta de personal. El tiempo que tuvieron que esperar cuando solicitaron asistencia era de aproximadamente una a media hora. Conforme a las entrevistas realizadas, la atención y el cuidado se ven afectados en situaciones específicas, entre las cuales se destacaron: limpieza a heridas; ayuda para ir al baño, ayuda para bañarse y cambiarse de ropa, vaciar el foley (sonda) y cambio de ropa de cama”, denunciaron aparentemente los pacientes.

Susan Figueroa González, presidenta del Colegio de Profesionales de Enfermería, favorece el Proyecto del Senado 1239, el cual busca crear la Ley para establecer patrones de personal de enfermería en las instituciones médico-hospitalarias de Puerto Rico. ( Suministrada )

¿Qué se propone?

La presidenta del Colegio de Profesionales indica que la medida legislativa atiende todos los puntos esbozados en el estudio, a la vez que presta atención a un posible impacto al fisco e incumplimiento con la Ley PROMESA.

“Entre varias cosas, establece las guías y requerimientos asociados al patrón de personal en 28 áreas de servicio que deberán cumplir todas las instituciones médico-hospitalarias. Además, establece unas horas máximas de jornada laboral para el personal de enfermería e impone a las instituciones hospitalarias una paga extraordinaria por horas extras trabajadas”, explicó a este diario Figueroa.

Por ejemplo, en las unidades de cuidado crítico como neonatal, pediátrico, quirúrgico, medicina y coronaria, se debe garantizar un máximo de dos pacientes por profesional de enfermería. Mientras, en las unidades de sala de operaciones solo debe haber un paciente por cada enfermero o enfermera.

La misma dinámica debe ocurrir en el área de labor de partos, mientras que en zonas de post parto el número de pacientes no debe sobrepasar de cuatro.

En las unidades de pediatría, “nursery” o el área de adultos de sala de emergencias se debe asignar a cada profesional de enfermería un máximo de ocho pacientes. En el caso de sala de emergencias pediátricas serían seis pacientes.

En áreas de trauma o de unidad de quemados solo se permitirían dos pacientes por cada enfermero o enfermera. Y en las unidades de trasplante, renal e hígado la asignación de pacientes dependerá de la categorización. Mientras, en áreas de medicina, obstetricia, geriatría, psiquiatría, rehabilitación o cuidado de envejecientes el máximo será de ocho pacientes.

La medida establece que, de asignarse un número mayor o menor de pacientes a lo previamente dispuestos, debe haber una justificación de la institución médico-hospitalaria.

“Otra cosa que ocurre actualmente es el miedo a represalias en caso de que haya que hacer algunas denuncias. En ese sentido, si se aprueba el proyecto, el personal de enfermería tendrá derecho al pago de honorarios de abogados por parte del patrono, en caso de tener que presentar una querella. Esto protege al personal de enfermería de represalias por parte del patrono por denunciar o presentar querellas sobre el incumplimiento con el patrón de personal. Se dispone que estas querellas son confidenciales. Además, la medida protege la responsabilidad ética del profesional de enfermería con los pacientes”, sostuvo Figueroa.

El plan propuesto por el grupo de legisladores hace hincapié en que el personal de enfermería no deberá ser requerido regularmente a dedicar más de 40 horas de trabajo semanales a la atención directa de pacientes a su cargo; las cuales deberán distribuirse en periodos de no más de 12.5 horas diarias, durante no más de cinco días de trabajo por semana laboral.

“Cualquier desviación de esta norma conllevará el pago de todo tiempo extraordinario dedicado a tales labores, incluyendo la documentación de los expedientes de los pacientes, a base de un tipo salarial equivalente al doble del salario regular; independientemente de que se trate de personal que de otro modo cualificaría como personal exento bajo otras leyes o reglamentos laborales. En el caso de personal de la enfermería que sea subcontratado o que brinde servicios como contratista independiente, estos igualmente devengarán una compensación por hora equivalente al doble de la compensación por hora acordada con la institución cubierta, por aquellas horas dedicadas al cuidado directo de pacientes”, sentencia el proyecto de ley.