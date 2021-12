Seis candidatos -dos mujeres y cuatro hombres- radicaron hoy sus candidaturas para competir por la alcaldía de Guaynabo, cuya silla quedó vacante con la renuncia del otrora incumbente, Ángel Pérez Otero, tras ser acusado de cargos federales por un esquema de corrupción.

Los candidatos y candidatas, que deben tener el aval del Directorio de la Palma, se disputarán la Poltrona Municipal en una elección especial que convocó el Partido Nuevo Progresista para el próximo 15 de enero.

Los contendientes son: Samuel Almodóvar Lugo, subdirector de deportes del municipio; Edward O’Neill Rosa, celador de líneas en LUMA e hijo del exalcalde Héctor O’Neill; el legislador municipal y comerciante Julio “Pipe” Abreu; el entrenador personal Ricardo Aponte; Dana Miró, hija del animador Eddie Miró y esposa del productor Luisito Vigoreaux y la doctora de profesión, Marigdalia Ramírez Fort, quien fue la última en radicar, casi al cierre de las candidaturas, a las 5:00 p.m.

“Son seis. Ya cerramos las candidaturas. Ahora, el Comité de Evaluación de Candidatos va a empezar a evaluar todos los expedientes para emitir la recomendación al Directorio del Partido”, dijo la comisionada electoral alterna del PNP, Vanessa Santo Domingo.

El Comité de Evaluación de Candidatos del PNP tiene hasta este jueves, 23 de diciembre para someter sus recomendaciones al Directorio de modo que el organismo valide a los aspirantes que figurarán en la papeleta de la primaria novoprogresista. El próximo lunes, 27 de diciembre se llevará a cabo al sorteo de las posiciones que ocuparán los candidatos en la boleta electoral.

Santo Domingo dijo que los seis aspirantes cumplieron con todos los documentos requeridos por el Código Electoral y el reglamento del PNP, entre ellos, un estado financiero compilado, copia de sus planillas de contribución sobre ingresos de los últimos 10 años, certificaciones negativas de deudas contributivas, de la Administración de Sustento de Menores y del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales.

La comisionada indicó que en la elección especial esperan una participación de alrededor de 15 mil electores novoprogresistas.

A poco más de una hora de que cerraran las candidaturas, el senador y secretario general del PNP Carmelo Ríos Santiago, quien fue el primero en hacer pública su candidatura, anunció de forma sorpresiva su retiro de la contienda por la silla guaynabeña. Alegó que podría ser de más ayuda para ese pueblo desde el escaño que ocupa en la Legislatura.

Fuentes de la colectividad indicaron a Primera Hora que Ríos Santiago hizo encuestas que no lo favorecían, particularmente en las zonas rurales. También el domingo enfrentó una campaña anónima de pasquines con una foto suya, salpicada con dólares y el mensaje “Ca$hmelo Nunca Más”.

“Todos conocen mi amor por Guaynabo, es la ciudad que me vio nacer y en la cual mi esposa y yo desarrollamos nuestra familia. Nuestra ciudad se encuentra en un momento difícil, los sucesos de las pasadas semanas han estremecido a nuestra gente. La ciudad necesita asistencia de un alcalde, de senadores, representantes y la rama ejecutiva; es un proyecto de todos. Durante los pasados días he conversado con cientos de guaynabeños de todos los sectores del municipio, desde los campos hasta la zona urbana, y el mensaje ha sido el mismo: los necesitamos a todos”, dijo Ríos Santiago en declaraciones escritas.

“Quienes me conocen saben que no soy de títulos o puestos, que lo que hago es enrollarme las mangas y trabajar por el Pueblo. En ese ejercicio de evaluación de como mejor puedo ayudar a mi Guaynabo en este tiempo histórico, entiendo que en este momento como Senador por el Distrito de Bayamón, que incluye esta gran ciudad, puede proveer más ayuda, utilizando, también los contactos que a través de los años he desarrollado con legisladores estatales y congresistas y los puestos que actualmente ocupo, siendo el primer puertorriqueño en lograrlo”, agregó.

Por su parte, O’Neill Rosa se distanció de la alegada campaña negativa contra Ríos Santiago.

“Son políticos con campañas antiguas que no me gustan, no es mi estilo. A mí me atacaron de esa misma manera cuando corrí en la pasada primaria y a él (Ríos Santiago) lo atacaron también cuando corrió en contra de Ángel (Pérez Otero). Yo entiendo que son la misma gente que está disgustada con él… No sé si están con él o con u otras personas, pero mi campaña no es así y nunca será”, dijo O’Neill Rosa en Radio Isla.

También se distanció de la figura de su padre, Héctor O’Neill, quien se declaró culpable de los cargos de hostigamiento sexual que le fueron imputados y la sentencia está programada para el próximo 8 de enero.

“Todo el mundo en Guaynabo sabe quién es Edward O’Neill Rosa, que es una cara nueva, pero ante el público es una cara vieja porque siempre he estado ahí en las emergencias. Es lamentable lo que haya pasado ahora y en el pasado. Lo lamento, no son mis problemas, son problemas de esos dos exalcaldes”, reclamó.

“Él es mi papá y siempre será mi papá y contará con mi apoyo, pero yo no puedo pagar por los errores de mi padre y seria injusto de las personas que califiquen y me comparen con esas costumbres. Soy una persona muy vertical, seria, que no miente, que le gusta hablar de frente, que le gusta el contacto con la gente. Lo mejor que yo tengo es que soy muy humilde. Cuando mi papá estuvo en su top, a mí nunca se me subieron los humos, siempre yo fui héroe”, dijo O’Neill Rosa.

“En este momento crítico que vive nuestro pueblo, quiero brindarles la tranquilidad de que en mí tendrán un alcalde que viene a restaurar la confianza y credibilidad en el gobierno municipal. Tengo el compromiso y la preparación para darle un buen gobierno a Guaynabo. Invito a los electores a romper con las ataduras del pasado, para lograr un cambio verdadero en la administración municipal”, expresó en declaraciones escritas el también candidato Abreu Sáez, quien es ingeniero industrial.

“Como residente y comerciante de Guaynabo, me identifico con las aspiraciones que tenemos como pueblo, de tener líderes que respondan al bien común y no a intereses particulares. No soy político, soy un ciudadano que quiere aportar ideas y soluciones diferentes a los problemas que todos enfrentamos a diario, por eso he decidido aspirar”, agregó el comerciante.

Al mediodía anunció que no aspiraría a la silla vacante, el exrepresentante Antonio “Tony” Soto. “A pesar de las llamadas, la realidad es que yo nunca hice una expresión pública sobre una aspiración a la alcaldía de Guaynabo y nada por el estilo… Mi posición es la de no aspirar a la alcaldía de Guaynabo”, dijo Soto.

“Uno tiene que poner en la balanza distintas cosas, tiene que poner cuál es el sentir de la familia, de mis hijos, de mis padres, de mi pareja, en este momento histórico de mi vida… Es una decisión que no te va a afectar tu vida por unos meses, es una decisión que te va a afectar tu vida por ocho o doce años y en ese sentido son muchas las consideraciones”, sostuvo el exrepresentante a la Cámara, quien en febrero de este año renunció a su escaño legislativo para hacerse cargo de los negocios de su familia.

Otros representantes novoprogresistas, José “Torres” Zamora y Ángel Morey, habían anunciado interés en la vacante, pero también desistieron. El representante Jorge Navarro Suárez, igualmente, anunció su interés en la silla, pero no cualificó por residencia. El baloncelista, Ricardo Dalmau también figuró en el grupo de aspirantes, pero tampoco radicó.