Cuatro mujeres empresarias que apostaron al desarrollo de la zona circundante al Paseo de Diego, en Río Piedras, obtuvieron este martes decretos de exención total de patentes y contribución sobre la propiedad por parte del municipio de San Juan por los próximos cinco años.

Se trata de una tienda de cosméticos, un café, una pizzería, así como una heladería vegana, todos localizados en el Callejón del Carmen.

La movida es parte de la iniciativa que emprende el municipio para “buscar incentivar cómo el casco urbano de Río Piedras se convierte en un dínamo de desarrollo económico”, afirmó el alcalde de San Juan, Miguel Romero, durante una conferencia de prensa realizada frente a los negocios.

PUBLICIDAD

Lee el especial de Primera Hora “Río Piedras: del recuerdo a la realidad”

Las mujeres empresarias coincidieron en que fue Desiré Rodríguez Otero, propietaria de la tienda Necromancy Cosmetica, quien las motivó a comprar edificios o alquilar locales en la zona del Callejón del Carmen, el cual se accede por uno de los laterales de la Plaza de la Convalecencia.

La empresaria lleva establecida en Río Piedras unos seis años. Pero, ahora, con la ayuda del Centro de Emprendedores logró tener este incentivo económico.

“Ese dinero que estaríamos pagando de patente y de CRIM (Centro de Recaudación de Ingresos Municipales) y todo esto, pues, lo vamos a tener al lado de acá para poder seguir invirtiendo y poder seguir haciendo nuevos productos y poder seguir creciendo la marca. Somos una marca con alcance internacional, así que todos los chavitos cuentan. Nos hace falta, verdad, toda la ayuda que pueda llegar para poder seguir creciendo, porque como sabemos, la situación económica en Puerto Rico, pues no es la más favorable”, expresó Rodríguez Otero.

Añadió que estos beneficios que otorga el municipio serán muy beneficioso para que empresarios locales logren apoderarse de Río Piedras para que “sigamos desarrollando sin desplazamiento y con miras a que siga llegando gente de aquí de Puerto Rico, a crecer sus empresas y hacer sus negocios nuevos”.

Los otros negocios que recibieron decretos fueron Mucho Gusto, una heladería cuya propietaria es Laura Pérez; Doble Cake, de Yaritza Lozano García, así como Selena’s Pizzería, de Amanda Ramos, y que tiene proyectada su apertura para el próximo 31 de marzo.

PUBLICIDAD

El alcalde detalló que, con este grupo de empresarias, ya son seis las exenciones dadas a empresarios boricuas en la zona de Río Piedras. Los otros dos son el restaurante Churro Bar, así como el hotel Nest. Mientras, en todo San Juan ha otorgado unas 20 exenciones. La inversión total del municipio es de $10 millones.

“Pero, ahora mismo, por ejemplo, si ese local estuviese vacío, el municipio generaba cero. A lo mejor hacemos negocio este año. Dios lo permite que así sea. Pero, eso es dinero que no se hubiese generado ni para el municipio ni para nadie, si ellas no abren ese negocio. Así que estamos viendo una inversión. Es verdad que no vamos a recibir nada por los próximos cinco años directamente. Pero, ahí se paga luz, ahí se paga agua, ahí se crean empleo, ahí se cobra IVU (Impuesto de Venta y Uso), que llega el 1% a los municipios”, precisó el alcalde.